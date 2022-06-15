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Sağlıkla ilgili yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi Resmi Gazete'de

Sağlıkla ilgili yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık personelinin soruşturulması ve Malpraktis davalarından doğan tazminatın rücu edilmesine ilişkin yönetmelik yayımlandı." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlıkla ilgili yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi Resmi Gazetede
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni düzenlemeyi maddeler halinde özetledi.

Bakan Koca'nın paylaşımları şöyle:

1-Sağlık çalışanlarının soruşturma izninin verilmesi ve tazminat konularında yetkili Mesleki Sorumluluk Kurulu kurulmuştur.

2-Devlet üniversitesi kadrosundaki öğretim elemanları dışındaki sağlık çalışanlarının tıbbi iş ve işlemleri dolayısıyla yapılan şikâyetler, ilgili savcılıklar tarafından soruşturma izni için Kurula gönderilecektir.

3-Özel sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personeli ile serbest meslek icrasında hekimlerin soruşturulması da Kurulun iznine tabidir. Kurul bu şikâyetlere ilişkin ön inceleme yaptırarak soruşturma izni verilip verilmemesine karar verecektir.

4-Kurulun soruşturma iznine ilişkin verdiği karara karşı Ankara Bölge İdare Mahkemesine itiraz edilebilecektir.

5-Kamu idarelerince tazminat ödenmesine hükmedilen durumlarda, ilgili sağlık meslek mensubunun görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullanmasının sebebiyet verdiğine dair kesinleşmiş ceza mahkemesi kararı olmadığı sürece rücu işlemi uygulanmayacak.

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