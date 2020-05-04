Sağlıklı bir ramazan için 10 kritik kural

Her koşulda önemli olan dengeli beslenmenin pandeminin olduğu Ramazan ayında da bağışıklığımızı düşürmemek, daha enerjik ve sağlıklı olabilmek için çok büyük önem taşıdığını belirten Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz, “Yeterli ve dengeli planlanmış öğünlerle bu süreçte de bağışıklık sistemimizin ihtiyaç duyduğu besin öğelerini vücudunuza alabilirsiniz” diyor.

Koronavirüs (Covid 19) pandemisinde bağışıklık sisteminin güçlü olması için en önemli 3 vitamin ile minerale dikkat çeken Tokgöz, “Bu pandemide en önemli vitamin ve mineraller; Çinko, A ile C vitaminleridir. Bağışıklık sisteminin en önemli parçalarından olan çinko patojenlere karşı kalkan oluşturuyor. Dolayısıyla çinkonun eksikliğinde virüs ve bakteri gibi zararlı mikroorganizmalara olan duyarlılık riski artıyor. Bu nedenle özellikle vücudunda çinko eksikliği olan kişilerin bağışıklık sistemi düşebiliyor. A vitamini eksikliği de bağışıklık sisteminde bozulmalara, bunun sonucunda da enfeksiyonun daha kolay ilerlemesine yol açıyor. Antioksidan özellik gösteren ve vücut direncini arttıran C vitamini ise bu sürecin yıldızı olan bir diğer vitamin olarak karşımıza çıkıyor” diyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz, Ramazan ayında sağlıklı beslenmenin kurallarını anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.

Sahura mutlaka kalkın

“Oruç tutarken sahur ana öğünlerinizden biri olacaktır ve kahvaltı öğününüz yerine geçecektir. Bu nedenle sahura mutlaka kalkın” uyarısında bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz bunun önemini şöyle anlatıyor: “Sahuru atlamak bağışıklık sisteminizi baskılayabiliyor. Ayıca sahura kalkmanız hem açlık sürenizi kısaltacak, hem de metabolizma hızınızı koruyacaktır. O yüzden ‘sahura kalkmama gerek yok’ diyorsanız, gün içerisinde halsizlik, yorgunluk, düşük kan şekeri ve kabızlık problemiyle karşı karşıya kalabilirsiniz”

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Sahurda: Çinko, protein ve A vitamini şart!

Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz sahurda A vitamini, çinko, probiyotik-prebiyotik ve protein içeren besinlerin sofranızda mutlaka bulunması gerektiğinin altını çizerek, “Çinko, en çok tam tahıllı ürünlerde, badem ve kabak çekirdeği gibi yağlı tohumlarda bulunuyor. Tam tahıllı ekmek veya ev yapımı tam tahıllı peynirli poğaça tüketerek sahurda hem çinko eksikliğini tamamlayabilir, hem de tokluk süresini uzatabilirsiniz” diyor.

Uzmanlar, sahurda protein tüketimimi tavsiye ediyor.

Daha uzun süre tok kalmak için sahurda yumurta, peynir ve süt gibi protein içeriği yüksek besinleri tercih etmeniz gerektiğini de belirten Sıla Bilgili Tokgöz, “Aynı zamanda bağışıklık sistemi için oldukça önemli bir mikro besin öğesi olan A vitamini içeriği de yüksek olan yumurta, süt ve süt ürünlerini özellikle ihmal etmeyin” diyor.

Susuzluğu tetikleyen besinlere dikkat!

Sahurda susuzluğu tetikleyen aşırı yağlı ve tuzlu besinlerden uzak durmanız çok önemli. Fazla tuz tüketimi vücutta su tutup ödem oluşmasına neden olabiliyor. Çok baharatlı, yağlı ve tuzlu besinler susama hissini de artırıyor. Zeytin, peynir, sucuk ve salam gibi şarküteri ürünleri çok fazla tuz içeriğine sahipler. Zeytin ile peynirin daha az tuzlusunu tercih edip, akşamdan suda bekletebilirsiniz.

İftarı ikiye bölün

İftarda boş mideyi birden doldurmak ani tansiyon ve şeker yükselmelerine, hazımsızlık gibi mide bağırsak rahatsızlıklarına sebep olduğu için orucu çorbayla açtıktan sonra bir süre, örneğin 20 dakika ara verdikten sonra ana yemeği geçin ve aşırıya kaçmayın. İftardan sahura kadar, belirli aralıklarla beslenmeye devam edin. Kalori alımını kontrol etmek ve mideyi rahatsız etmemek için yemeklerinizi fazla yağ alımına sebep olan kızartma ve kavurma gibi yöntemlerle pişirmemeye dikkat edin.

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Uzak durun, çünkü…

Hazımsızlıktan, mide yanmasından, reflüden ve kilo alma problemlerinden kurtulmak için özellikle kızartmalar, hamur işleri, aşırı şeker ve yağ içeren besinler, şerbetli tatlılar, çok tuzlu ve baharatlı yemekler, şarküteri ürünleri ile gazlı içeceklerden uzak durun. Tatlı olarak, şekersiz komposto, şekersiz meyve tatlısı, haftanın 1 -2 günü sütlü tatlı, dondurma veya güllaç tüketebilirsiniz.

İster sahurda ister iftarda: Bu 2’liyi unutmayın!

Probiyotikler sağlıklı bir bağırsak florasının oluşumuna katkı sağlıyor ve bu sayede, zararlı mikroorganizmaların bağırsaklardan dolaşım sistemine geçişini azaltıyorlar. Bunun sonucunda enfeksiyona yakalanma riski azaldığı gibi, probiyotikler bağışıklığı güçlendiren moleküllerin fonksiyonlarına da destek veriyorlar. Dolayısıyla sahurda süt yerine, ara sıra iyi bir probiyotik kaynağı olan ve bağışıklığı destekleyen kefiri tüketin. Probiyotik dediğimiz yararlı bakterilerin gelişimi için de onları prebiyotik liflerle beslemek gerekiyor. Daha enerjik, zinde hissetmek ve olası kabızlığı önlemek için prebiyotik kaynağı ve aynı zamanda çinko içeriği yüksek tam tahıllı, çavdarlı ekmek veya yulaf gibi kompleks karbonhidratlı besinleri tüketmeye özen gösterin.

Antioksidan yiyeceklere yer verin

Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz, antioksidanların vücudu virüs, bakteri gibi patojenlere karşı bir kalkan gibi koruduklarını hatırlatarak, “iftarda pancar, kırmızı lahana, turp, ıspanak, brokoli, brüksel lahanası ve kırmızı biber gibi güçlü antioksidan besinlerle de bağışıklığınızı güçlendirebilirsiniz” diyor.

Ara öğünde çinko ve C vitamini takviyesi

“Virüs ve bakteri gibi çeşitli patojenlere karşı dirençli olmak istiyorsanız çinkodan zengin olan kabak çekirdeği, yulaf ve çiğ bademi düzenli tüketmeniz çok önemli” uyarısında bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz sözlerine şöyle devam ediyor: “Ara öğünlerde bademli yulaf lapası veya 1 çay bardağı tuzsuz kabak çekirdeği iyi bir alternatif olacaktır. Hücre ve doku onarımlarında rol alan, bağışıklık sistemini güçlendirip vücut direncini artıran C vitamininden zengin besinlere de ara öğününüzde mutlaka yer verin. Çilek, kivi, malta eriği ( yenidünya), erik, yaban mersini ve dut tüketebilirsiniz.

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Bol su tüketmeye devam

Günlük yeterli miktarda su tüketmek, toksinlerin vücuttan uzaklaştırılmasına, bakterilerin ve virüslerin etkisiz hale gelmesine yardımcı oluyor. Dolayısıyla kilo başına 30-35 ml su tüketmek gerekiyor. Çok ter kaybınız varsa, fiziksel olarak da ağır işte çalışıyorsanız, vücutta eksilen mineraller nedeniyle maden suyu da içebilirsiniz.

Mide yanması ile şişkinliğe neden olması ve yüksek şeker içeriği nedeniyle gazlı içecekler ve hazır meyve suyu tüketiminden de kaçının.

Mutlaka zencefil tüketin

Sağlığımız üzerinde pek çok fayda sağlayan taze zencefil bulaşıcı hastalıkların tedavisinde yardımcı olabilecek antimikrobiyal potansiyele de sahip. Dolayısıyla gece yatmadan veya sahura kalkınca mutlaka zencefil tüketin. Taze zencefili rendeleyip gerçek balla karıştırarak tüketebilirsiniz.

Gerçek balın mikrop öldürücü etkisinin de olduğuna vurgu yapan Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz, “ Dilerseniz kaliteli bir kestane balı da kullanabilirsiniz. Buna ek olarak yoğurt ya da sütle karıştırabilir veya elmayı haşlayıp zencefille püre yapabilirsiniz” diyor.

FOTOĞRAF 15 Hurma meyvesinin bileşiminin büyük bir kısmını başta glikoz ve fruktoz olmak üzere basit karbonhidratlar oluşturuyor. Yavaş ve geç sindirilen kompleks karbonhidratlar grubunda yer alan diyet lifleri bakımından da oldukça zengin. Ayrıca sıkça tükettiğimiz diğer meyvelerde bulunmayan bir aminoasit çeşitliliğine sahip. Hurma potasyum, fosfor, magnezyum, kalsiyum, sodyum, demir, çinko, bakır ve selenyum gibi birçok mineralin yanı sıra, B1, B2, niacin, B6 gibi B grubu vitaminler, A ve C vitamini ile antioksidan özellikteki fenolik bileşikler ve karotenoitler bakımından da yine zengin bir besin. Hurmanın yüksek karbonhidrat içeriği nedeniyle yüksek enerji içeren bir meyve olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Demet Cerit, hurmanın 8 faydasını anlattı, önemli önerilerde bulundu. Hurmanın iftardan sonra oluşan tatlı krizlerini gidermek için sağlıklı bir seçenek olduğunu belirten Cerit, “Yemekten 1-1,5 saat sonra tüketeceğiniz 2-3 adet hurma ile 3 tam ceviz veya bir avuç çiğ bademfındık veya bir su bardağı süt, tatlı ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olacaktır. Tatlı isteğinin en yoğun hissedildiği bu saatlerde yüksek kalori ve şeker içeren besinler yerine hurma tüketmek kilo ve kan şekeri kontrolüne yardım ederken, günlük vitamin, mineral ve lif gereksinimlerinin karşılanmasına katkı sağlıyor. Hurmanın içerdiği diyet lifleri mide boşalmasını geciktirerek tokluk hissinin de uzamasına yardımcı oluyor. Bu nedenle şayet iftar ve sonrasında tüketmediyseniz hurmaya sahurda da yer verebilirsiniz” diyor. Hurma, başta pektin olmak üzere çözünür diyet lifleri bakımından zengin bir meyve. “Çözünür diyet lifleri su çekici özellikleri sayesinde mide içeriğinin akışkanlığını artırarak mide boşalmasını geciktirir, doygunluk hissi sağlar” diyen Cerit sözlerine şöyle devam ediyor: İftar ve sahurda hurma gibi lif içeriği yüksek besinlere yer verir ve lif alımını bol su tüketerek desteklerseniz, iştah kontrolünüzün sağlanmasına ve tokluk sürenizin uzamasına yardımcı olursunuz. Hurmanın bu etkisi; bir polisakkarit olan beta glukan içeriğiyle ilişkilendirilmiş. Buna ek olarak hurmanın bileşiminde yer alan fenolik bileşikler, karotenoitler ve vitaminlerin de gerek antimikrobiyal etkileri gerekse antioksidan özellikleri sayesinde bağışıklık sisteminin desteklenmesinde rol oynadığı düşünülüyor. Uzun süren açlık sonrasında vücudumuz kan şekerinin hızla normal seviyelere gelmesi ve boşalan depoların yerine konulabilmesi için bizi yüksek karbonhidrat içeren kaynaklara, yani tatlı besinlere yönlendiriyor. “Bu nedenle iftar sofralarının vazgeçilmezi tatlılar, sınırlamakta en çok zorlanılan besinlerdir” diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Demet Cerit tatlı krizlerine karşı şu öneride bulunuyor: “Ancak kilo artışının önlenmesi ve kan şekeriyle ilgili düzensizliklerin yaşanmaması adına, tatlı ihtiyacını gidermek için meyvelerin doğal şeker içeriğinden faydalanmakta yarar var. Kendine özgü aroması ve yüksek tatlılık oranıyla hurma tatlı ihtiyacının karşılanması için iyi bir tercih olabilir.” Hurma, sağlıklı beslenmenin önemli bir parçası olan diyet lifleri bakımından oldukça zengin bir meyve. Diyetle lif alımdaki artışın dışkı hacmini artırarak bağırsak geçiş süresini kısalttığı ve bu sayede kabızlığın önlenmesine yardımcı olduğu biliniyor. Ramazan’da besin ve su tüketiminin azalmasıyla sıkça karşılaşılan kabızlık problemini önlemek için hurmanın zengin lif içeriğinden faydalanabilirsiniz. Hurma, vücuttaki sıvı ve elektrolit dengesinin korunmasından sorumlu esansiyel bir mineral olan potasyumun mükemmel bir kaynağı olarak biliniyor. Potasyum sinirsel iletimin sağlanması, nabız ve kan basıncının kontrol edilmesinde görev alıyor. Araştırmalar, potasyum bakımından zengin diyetin kan basıncının düşürülmesine yardımcı olarak kalp-damar sağlığının korunmasına ve inme riskinin azaltılmasına yardımcı olduğunu ortaya koyuyor. Hurma yaşa bağlı göz hastalıklarının gelişimine karşı koruyucu bileşenler içeriyor. Zeaksantin ve lutein bitkilere sarı-turuncu rengini veren pigmentlerdir. Bu iki bileşik göz dokusunda yer alan karotenoitler olup, antioksidan özelliğe sahip. Bu nedenle zeaksantin ve luteinin yaşlı bireylerde katarakt ve makular dejenerasyon gelişiminin önlenmesinde yararlı olabileceği düşünülüyor. Yapılan çalışmalar hurmanın zeaksantin ve lutein bakımından güçlü bir kaynak olduğunu göstermiş. B1, B2, niacin ve B6 vitaminleri; gıdalarla alınan karbonhidrat, protein ve yağların metabolize edilmesi, yani bu besin öğelerinden enerji elde edilmesinde görev alırlar. Aynı zamanda sinir sistemin sağlıklı işleyişinde önemli yere sahipler. Yeterli miktarda alınmaları, özellikle besin tüketiminin azaldığı bu dönemde enerji seviyesinin düşüşü, halsizlik, yorgunluk ve konsantrasyon bozuklukları gibi şikayetlerin görülmemesi adına önem taşıyor. Başta B6 vitamini olmak üzere orta düzeyde B1, B2 vitamini ve niacin içeren hurma günlük B vitamini gereksinimlerinin karşılanmasına destek oluyor. Kemik sağlığı dendiğinde akla ilk gelen besin öğesi kalsiyum oluyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Demet Cerit ancak kalsiyumunun alımı kadar emiliminin de önem taşıdığını vurgulayarak, “Kalsiyum ve fosfor kemik sağlığının korunması için bir arada çalışan ve birlikte alındıklarında emilimleri artan iki mineraldir. Başta fosfor olmak üzere kalsiyum, magnezyum, çinko gibi mineralleri bünyesinde bir arada bulunduran hurmaya günlük beslenmede yer verilmesi, kemik sağlığının korunmasında önemli yere sahip bu besin öğelerinin karşılanmasına katkı sağlıyor” diyor. Hurma meyvesinin besin öğeleri; türüne, taze veya kuru oluşuna, olgunluk derecesine ve yetiştirilme-saklanma koşullarına göre çeşitlilik gösteriyor. Erişilebilirlik ve uzun raf ömrü nedeniyle hurmanın çoğunlukla olgunlaşmış ve kurutulmuş hali tüketiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Demet Cerit, taze hurma protein ve fenolik bileşikler bakımından daha zenginken, olgunlaşıp kurutulduğunda karbonhidrat içeriğinin arttığını ve antioksidan kapasitesinin bir miktar azaldığını belirterek, “Bu nedenle şifa deposu bu besini sadece Ramazan’da değil, hem taze hem kuru haliyle senenin her döneminde tüketmekte fayda var” diyor. Hurma yemeniz için 8 önemli neden Hurma, ramazan sofralarının vazgeçilmez iftariyeliklerinden. Lezzetli olmasının yanı sıra zengin içeriğiyle adeta şifa deposu! Orucun, karbonhidrat içeriği yüksek, küçük hacimde yüksek enerji sağlayan hurmayla açılması, boşalan karbonhidrat depolarının hızla yenilenmesine, gün içinde en çok arzulanan besin olan tatlı isteğinin baskılanmasına ve böylelikle iştah kontrolünün sağlanmasına yardımcı olabiliyor. BiP'te paylaş

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