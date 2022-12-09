Sağlıkta yeni yöntem: Sistemin tüm yükünü azaltacak

Sinir sistemini düzenlemek amacıyla omurga, kemik ve kaslara müdahale etme yöntemi olan kayropraktik, dünyada 137 yıldır var olan bir meslek. Kayropraktik tedavinin hastalıktan korumak amaçlı birinci basamak sağlık hizmeti olduğunu kaydeden Kayropraktik Omurga Sağlığı Derneği Genel Sekreteri Kayropraktik Uzmanı Umut Yasa, dünyada kayropraktik hizmeti alan toplumlarda hastane yatışlarının yüzde 85, iş gücü kaybının yüzde 75 ve ağrı kesicilere olan ihtiyacın yüzde 64 azaldığını ifade etti.

“Hastalıktan korumak amaçlı”

Kayropraktiğin eczacılık, fizyoterapistlik, hemşirelik, tıp hekimliği gibi bir meslek olduğunu vurgulayan Yasa, “Kayropraktik; kırık, çıkık, tümöral ve romatizmal sıkıntısı olmayan vakalarda, eksenine ve yapısına göre eklemin yanlış duruşunu düzelten bir meslek grubudur. Kayropraktik, hastalıktan korumak amaçlı birinci basamak sağlık hizmetidir. Oluşmuş bir takım deformiteler varsa bile bunun sakatlık ve hastalık boyutuna ulaşmaması için çalışır. Herhangi bir kronik ya da akut ağrısı olan, belde, boyunda, omuzda sıkıntısı olanlar kayropraktistlere gelebiliyor ama kayropraktik, yoğunlaşma açısından önce omurga sağlığı üzerine eğiliyor” sözlerine yer verdi.

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“Türkiye sağlık sistemi içerisinde yok”

Kayropraktik Omurga Sağlığı Derneğinin Türkiye’de kayropraktik mesleğini temsil eden bir dernek olduğunu belirten Yasa, şöyle konuştu: “Türkiye sağlık sistemi içerisinde olmayan tek sağlık mesleği. Bu konuda Bahçeşehir Üniversitesinde bir dönüşüm programı var. 2 yıllık bir dönüşüm programı ile sağlık sisteminin yükünü alabilir, Türk toplumunun kronik ve akut ağrılarını giderecek bir sistem kurulabilir. Şu anda 130 mezun var. YÖK onaylı bir programdan mezun olup üzerine tez yazılarak kayropraktik mesleğini icra edebiliyorsunuz.”

Sosyal medya paylaşımlarına dikkat

Özellikle sosyal medyadan görüp kayropraktik tedaviyi uygulamaya çalışan vatandaşlara uyarıda bulunan Yasa, “Sosyal medya üzerine büyük bir dezenformasyon var. Meslekten olmayan insanlar ‘Kayropraktik yapıyorum’ diyerek bir takım uygulamalara girebiliyor. Eğitimli ellerde olduğunda bu meslek sakınca içermiyor ancak eğitimli bir el yapmazsa deformasyona sebebiyet verebilir, sakatlıklara sebebiyet olabilir. Bu sebeple sosyal medya üzerinden görülen ve kayropraktik adı altına varlık gösteren insanlara itibar edilmesin. Ayrıca meslekten olmayan sağlık çalışanları ve halk tabiri ile lokman hekimler yanlış müdahalelerde bulunup sağlık sistemine negatif anlamda yük getirebilir” dedi.