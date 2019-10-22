Hayat Şahan Gökbakardan Cumhurbaşkanı Erdoğana sinema yasası teşekkürü
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Şahan Gökbakar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'sinema yasası' teşekkürü

Şahan Gökbakar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'sinema yasası' teşekkürü

Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni sinema yasasının çıkmasında emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz'a teşekkür etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv / Cumhurbaşkan Erdoğan, sinemacıları kabul etmişti.
Arşiv / Cumhurbaşkan Erdoğan, sinemacıları kabul etmişti.

Şahan Gökbakar, yeni sinema yasasının çıkmasında emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz'a sosyal medya hesabından verdiği mesajla teşekkür etti.

Şahan Gökbakar, teşekkür metninde şu ifadeler yer aldı;

"Bizi kabul etti, derdimizi dinledi, çözüm için gereken tüm adımların atılmasını sağladı ve Türk sinemasının içine düştüğü girdaptan çıkartan yasayı oluşturdu... Sayın Bakan Mehmet Ersoy bey çok teşekkürler. Yasanın oluşumu sırasında çok emek sarf eden Kültür ve Turizm Bakanımızın çalışkan ekibine, Sinema Genel Müdürümüz Erkin Yılmaz ve emeği geçen herkese tüm yapımcılar ve içerik üreticileri adına teşekkür ederim... Bizzat bizimle beraber olup bu yasayı imzalayan Sayın Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ederiz."

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