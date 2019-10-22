Şahan Gökbakar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'sinema yasası' teşekkürü

Şahan Gökbakar, yeni sinema yasasının çıkmasında emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz'a sosyal medya hesabından verdiği mesajla teşekkür etti.

Şahan Gökbakar, teşekkür metninde şu ifadeler yer aldı;

"Bizi kabul etti, derdimizi dinledi, çözüm için gereken tüm adımların atılmasını sağladı ve Türk sinemasının içine düştüğü girdaptan çıkartan yasayı oluşturdu... Sayın Bakan Mehmet Ersoy bey çok teşekkürler. Yasanın oluşumu sırasında çok emek sarf eden Kültür ve Turizm Bakanımızın çalışkan ekibine, Sinema Genel Müdürümüz Erkin Yılmaz ve emeği geçen herkese tüm yapımcılar ve içerik üreticileri adına teşekkür ederim... Bizzat bizimle beraber olup bu yasayı imzalayan Sayın Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ederiz."

OYNAT 01:00 Şahan Gökbakar Ebru Gündeş taklidiyle kırdı geçirdi: Binlerce kişi izledi Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Ebru Gündeş'in 'Söyleyin' şarkısını yorumlayarak takipçilerini yine güldürdü. Şahan Gökbakar'ın, 'Anmaz gibi duruyor zaten' notuyla paylaştığı video yarım saatte 37 binden fazla beğeni aldı. BiP'te paylaş

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