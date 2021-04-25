Sahur vakti bahçeden gelen sese koştular: Ebabil kuşu buldular

Kahramanmaraş'ta Fevzi Çalışkan'ın çocukları sahurda bahçeden gelen ses üzerine dışarı çıktıklarında bir kuşla karşılaştı. Yanına gittikleri kuşunu uçmadığını fark eden çocuklar, kuşu alıp eve aldıklarında yaptıkları araştırmada bunun kuşun ebabil olduğunu öğrendiler. Fevzi Çalışkan kuşu yetkililere teslim etmek istedi ancak bir yetkiliye ulaşamayınca küçük bir bidonun içerisine koyduğu kuşu yanına alarak Ulu Camii Meydanı'ndaki polislerden yardım istedi. Çalışkan polislerle birlikte ebabil kuşunu Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü'ne götürdü.

FOTOĞRAF 13 İlçenin Yeni Mahallesi'nde oturan 3 çocuk annesi Melek Düzen, bayramın ilk günü evinin mutfak penceresinden içeri giren ebabili görünce şaşkınlık yaşadı. Kuşun türünü öğrenmek için internette araştırma yapan Düzen, ebabil olduğunu öğrenince, büyük bir sevinç yaşadı. Ebabili görünce hemen eşine haber verdiğini anlatan Düzen, Eşim gelip baktıktan sonra farklı bir kuş olduğunu söyledi. Daha sonra internetten araştırdık. Resimlerini çekip başka yerlere gönderdik. Ebabil olduğunu öğrendik... Soğuktan uçamadığını gördük ve sıcak tutup yeme verdik. Etçil olduğunu öğrendik. Kıyma ve su verdim. Bizi görünce yemedi. Yalnız bir odaya bırakıp bir şeyleri atıştırmasını bekledik. Yetkililerin gelip almasını bekliyoruz. Bizim de bakabilecek gibi bir imkanımız yok. Kuşu en çok da çocuklarım sevdi diye konuştu. EBABİLİN HİKAYESİ <br> <br> Kuran-Kerim'de de yer alan ebabil kuşları Kabe'yi yıkmak için gelen; dönemin en acımasız ve İslam düşmanlığı yapan Ebrehe ve kalabalık fil ordusunu gagalarıyla taşıdıkları taşları atarak yenilmelerine sebep olmuşlardır. Dini hikayelere konu olan ebabil, Türkiye'de ilkbaharda görülmeye başlar, sonbaharda güneye göç ederler. Fil suresinin anlattığı ebabil, diğer kuşlar gibi dik bir şekilde duramaz. Ebabil tüm canlılardan kaçmaya çalışır ve bunun için hızlı ve çevik bir vücut yapısına sahiptir. Gece-gündüz havada kalır ve uçarken uyurlar. Geceleri gören bir türdür. Bayramda evlerine giren ebabili besliyorlar Bayramda evlerine giren ebabili besliyorlar Bayramda evlerine giren ebabili besliyorlar Bayramda evlerine giren ebabili besliyorlar Bayramda evlerine giren ebabili besliyorlar Bayramda evlerine giren ebabili besliyorlar Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, ev kadını Melek Düzen (30), bayram günü pencereden evlerine giren ebabili görünce büyük sevinç yaşadı. Düzen, "Mübarek bir kuşun, böyle mübarek bir günde bize konuk olması çok mutlu etti. Kuş uçamıyor, yetkilerin gelip kuşu alıp, doğaya bırakmalarını istiyorum" dedi.

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"ÇOCUKLAR SOLUCAN VE ÇEKİRGEYLE BESLEDİ"

Fevzi Çalışkan, araştırdıklarında kuşun evde beslenecek bir tür olmadığını tespit ettiklerini, bunun üzerine teslim edebileceği bir yetkili aradığını söyledi. Çalışkan, "Kuş bahçeye düşmüş, çocuklar buldu ve onlar baktı. Çocuklar solucanla, çekirgeyle, bahçede ne buldularsa onlarla beslediler. Çocuklar araştırdıklarını kuşun ebabil olduğunu söylediler ama araştırdık, bakacak, teslim edecek bir yer bulamadık. Doğa korumaya, belediyeye ulaşamadık. Yani yetkili bir insana ulaşamadık. Daha sonra veterinere götürmek için dışarı çıktığımda buradaki polis arkadaşlara sordum. Onlar da yardımcı olacaklarını söylediler ve birlikte doğa korumaya götüreceğiz. Çünkü çocukların bu kuşa bakabileceğini zannetmiyorum" diye konuştu.

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UÇARKEN UYUYOR

Öte yandan uzmanlar ebabilin üreme dışında yere inmediğini, hatta uçarken uyuduklarını söylediler. Çalışkan'ın bahçesine düşen ebabilin de uçarken uyuduğu sırada ağaca çarparak düşmüş olabileceği değerlendiriliyor.