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Hayat

Şaka kavgası kanlı bitti: 15 yaşındaki çocuk intikam için arkadaşını öldürdü

Gaziantep'te, 15 yaşındaki S.S.Ç., kendisine yapılan şaka iddiasıyla tartıştığı arkadaşı 18 yaşındaki Mehmet Şerif Şahin'i bıçaklayarak öldürdü.

16:24 - 15/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 16:24 - 15/01/2024 Pazartesi
AA
Kendisine şaka yapan arkadaşını öldürdü.
Kendisine şaka yapan arkadaşını öldürdü.

Gazianteop Tekstilkent Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre; Mehmet Şerif Şahin, arkadaşı S.S.Ç. ile şakalaştığı sırada tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.S.Ç., yanındaki bıçak ile Mehmet Şerif Şahin'i yaraladı.


Şahin'i kanla içinde görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Şahin'i Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Şahin, burada kurtarılamadı.


Cenaze otopsi sonrası ailesine teslim edilirken, şüpheli suç aleti ile yakalandı. Soruşturma sürüyor.




#Gaziantep
#adliye
#cinayet
5 saat önce
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