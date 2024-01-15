Şaka kavgası kanlı bitti: 15 yaşındaki çocuk intikam için arkadaşını öldürdü

2023 yılında baş gösteren olaylar, yeni yıla da taşındı. 2024'ün ilk günlerinde dünya, savaşlar ve iklim felaketleri ile mücadele etmeye hazırlanıyor. Küresel çapta birçok bölgede tırmanan gerilim, uluslararası toplumun dikkatini çekiyor. Liderlerin atacağı adımlar merak konusu. Küresel risk ve danışmanlık şirketi Eurasia Group, 2024 yılının en büyük 10 riskini belirledi. Peki, 2024 yılında dünyayı neler bekliyor? İşte 2024 yılında beklenen 10 risk.