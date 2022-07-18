Sakarya savunmasına kısa film

Giresun'dan Sakarya Meydan Muharebesi'ne katılan 42. ve 47. gönüllü alayların vatan savunması kısa film oluyor. Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, şehri işgal olmadığı halde yaklaşık 5 bin kişi ile 42. ve 47. gönüllü alayları çıkarıp vatan savunmasına katılan Giresunlu kahramanların kısa filmini yaptıklarını söyledi. Filmde, Sakarya Meydan Muharebesi'nin gerçekleştiği Polatlı Haymana Mangal Dağı bölgesinde düşmanla savaşan Giresunluların kahramanlıkları anlatılacak. Söz konusu iki alayla ilgili birçok tarihi araştırma olduğunu ancak görsel anlamda bir çalışma olmadığını söyleyen Şenlikoğlu, "Bu çalışma inşallah 30 Ağustos öncesinde gösterime girecek. Binlerce şehitten bahsediyoruz, 42. ve 47. gönüllü alaylar içerisinde yaşları belki 15 ile başlayan, kendi topraklarından kendi köylerinden vatan için arkasına bakmayarak yürüyüp gittikleri o savunmayı filmle anlatmak istiyoruz" dedi.

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