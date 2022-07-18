Hayat Sakarya savunmasına kısa film
KÜLTÜR SANAT

Sakarya savunmasına kısa film

Giresun'dan Sakarya Meydan Muharebesi'ne katılan 42. ve 47. gönüllü alayların vatan savunması kısa film oluyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Sakarya savunmasına kısa film
Filmde, Sakarya Meydan Muharebesi'nin gerçekleştiği Polatlı Haymana Mangal Dağı bölgesinde düşmanla savaşan Giresunluların kahramanlıkları anlatılacak.

Giresun'dan Sakarya Meydan Muharebesi'ne katılan 42. ve 47. gönüllü alayların vatan savunması kısa film oluyor. Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, şehri işgal olmadığı halde yaklaşık 5 bin kişi ile 42. ve 47. gönüllü alayları çıkarıp vatan savunmasına katılan Giresunlu kahramanların kısa filmini yaptıklarını söyledi. Filmde, Sakarya Meydan Muharebesi'nin gerçekleştiği Polatlı Haymana Mangal Dağı bölgesinde düşmanla savaşan Giresunluların kahramanlıkları anlatılacak. Söz konusu iki alayla ilgili birçok tarihi araştırma olduğunu ancak görsel anlamda bir çalışma olmadığını söyleyen Şenlikoğlu, "Bu çalışma inşallah 30 Ağustos öncesinde gösterime girecek. Binlerce şehitten bahsediyoruz, 42. ve 47. gönüllü alaylar içerisinde yaşları belki 15 ile başlayan, kendi topraklarından kendi köylerinden vatan için arkasına bakmayarak yürüyüp gittikleri o savunmayı filmle anlatmak istiyoruz" dedi.

Türk sinemasının acı kaybı

Türk sinemasının acı kaybı

​Yönetmen Erden Kıral kaldırıldığı hastanede vefat etti.
Aydında orman yangını

Aydın'da orman yangını

Rüzgarın şiddetiyle kısa sürede büyüdü.
Avrupayı kavuran sıcaklar Türkiyeye geliyor: Termometreler 45 dereceyi görecek

Kanalizasyon suyu denize karıştı.

Kent 4.3'le sallandı: Büyük panik yaşandı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.