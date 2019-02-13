Hayat Sakaryada yeni şehit mezarları radarla tespit edildi
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Sakarya'da yeni şehit mezarları radarla tespit edildi

Sakarya'da yeni şehit mezarları radarla tespit edildi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde görev yapan bilim insanları, tarihi Sakarya Meydan Muharebesi'nde bilinen şehitlikler dışında yeni 2 bine yakın mezar keşfetti. Öğretim Görevlisi Sinan Koşaroğlu, şehitlik alanlarını ve kayıp siperleri belirlediklerini ifade ederek, "Bu çalışmada kayıp olan mühimmatlarımızın yerlerini ve sınırlarını da belirleyeceğiz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Şehit düşen askerlerin defin yerleri jeofizik yöntemler ve radarla tespit ediliyor.
Şehit düşen askerlerin defin yerleri jeofizik yöntemler ve radarla tespit ediliyor.

23 Ağustos 1921 tarihinde başlayıp 13 Eylül 1921'de sona eren ve dünya harp tarihine "en uzun meydan muharebesi" olarak geçen, çok sayıda subay şehitolduğu için "Subaylar Savaşı" diye de anılan Sakarya Meydan Muharebesi şehitlerinin mezar yerleri, Cumhuriyet Üniversitesi bilim insanları tarafından tespit ediliyor.

Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özcan Bektaş, Öğretim Görevlisi Sinan Koşaroğlu ve Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Büyüksaraç, 2015 yılında mezar yerlerinin tespiti için çalışma başlattı.

2021 yılına kadar çalışmalar bitirilecek.

22 gün süren kanlı savaşın şehitleri tespit edildi

Çalışmanın Sakarya Meydan Muharebesi'nin vatan savunmasındaki yerini ifade etmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Doç. Dr. Özcan Bektaş, şehit düşen askerlerin defin yerlerini jeofizik yöntemler ile tespit ettiklerini söyleyerek, şöyle açıklamada bulundu:

"Sakarya Meydan Muharebesi'nin şehitlik alanlarının araştırılmasıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı 9'uncu Bölge Müdürlüğü ile üniversitemiz jeofizik bölümünün protokolü var. Polatlı ve Haymana arasında kalan, 22 gün 22 gece süren kanlı bir savaş. Dolayısıyla şehitlerin sayısı ve defin yerleri bilinmiyor."

Şehit yerleri belirlendikten sonra bölge, koruma altına alınacak.

2 bine yakın şehit mezarına ulaşıldı

Projeye başlamadan önce sadece 3 şehit alanının ve 304 şehidin yerinin bilindiğini anlatan Bektaş, "Bu proje devam ettikçe 16 defin yeri ve 2 bine yakın şehit mezarına ulaşıldı. Muhtemel alanlarda halen çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

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Bölgede jeofizik çalışmaları devam ederken boş kovanlara, patlamış toplara veya patlamamış el bombalarına rastladıklarını belirten Doç. Dr. Bektaş, şehit yerlerinin belirlenmesinden sonra Sakarya Meydan Muharebesi Millî Park Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın buraları koruma altına alacağını, anıtlar oluşturup ziyarete açacağını kaydetti.

Kayıp mühimmatlarda bulunacak

Öğretim Görevlisi Sinan Koşaroğlu da, şehitlik alanlarını ve kayıp siperleri belirlediklerini ifade ederek, "Sakarya Meydan Muharebesi ile ilgili yaptığımız çalışmada yer radarı yöntemini kullanarak, yerin röntgenini çekip şehitlerimizin mezar yerlerini, sınırlarını ve şehitlik sayılarını belirliyoruz. Ayrıca bu çalışmada kayıp olan mühimmatlarımızın yerlerini ve sınırlarını da belirleyeceğiz" diye konuştu.

Sakarya Meydan Muharebesi'nde 19 bine yakın askerin şehit olduğunun altını çizen Koşaroğlu, savaşın 100'üncü yıl dönümü olan 2021 yılına kadar çalışmayı bitirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

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