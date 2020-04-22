Hayat Salgın döneminde evden sağlık hizmeti almak mümkün TeleTıp ile tanışın
GENEL SAĞLIK

Salgın döneminde evden sağlık hizmeti almak mümkün: TeleTıp ile tanışın

Sağlığın korunması için evlerde izolasyonun uygulandığı bu günlerde sağlık ihtiyacının oluşması bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Hem evde kalıp hem de ihtiyaç halinde sağlık hizmeti almak için tüm dünyada halihazırda uygulanan TeleTıp artık Türkiye’de de Bulutklinik ismiyle hizmet veriyor. Bulutklinik ismiyle her branştan yaklaşık 2 bin 700 doktorun görev yaptığı 'dijital hastane' 2016 yılından bu yana yaklaşık 500 bin hastaya hizmet sundu.

Haber Merkezi GZT
TeleTıp evinizden çıkmadan doktorunuzla iletişim kurmayı hedefliyor.
TeleTıp evinizden çıkmadan doktorunuzla iletişim kurmayı hedefliyor.

Tüm branşlardan yaklaşık 2 bin 700 hekimin bulunduğu sistem üzerinden kısa sürede randevu alınabiliyor sonrasında uzaktan görüşme başlatılabiliyor.

Bulutklinik Kurucu Üye Ali Hulusi Ölmez, GZT'ye yaptığı açıklamada, özellikle salgın döneminde hastaların ihtiyaç duyduğu birçok şeyin Bulutklinik üzerinden karşılanabileceğini söylüyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sosyal izolasyonun uygulandığı dönemde hem evde kalıp hem de ihtiyaç duyduğunuz anda sağlık hizmeti almanız mümkün. Tüm dünyanın halihazırda uygulandığı TeleTıp (TeleMedicine) uygulamasına Türkiye’den de ulaşılabiliyor. Bulutklinik ismiyle her branştan yaklaşık 2 bin 700 doktorun hizmet verdiği 'dijital hastane' 2016 yılından bu yana yaklaşık 500 bin hastaya hizmet sundu.

Bulutklinik'in internet sayfası

TeleTıp uygulamasında internetinizin bağlı olduğu bilgisayar, tablet veya cep telefonları üzerinden yüzlerce doktor arasından istediğinizi seçip çevrimiçi danışma hizmeti alabiliyorsunuz.

GZT'nin ulaştığı Bulut Klinik Teknoloji A.Ş. nin kurucularından Ali Hulusi Ölmez uygulama hakkında açıklamalarda bulundu.

"TeleTıp, uzaktan hasta iletişim çözümünün sağlanıyor olmasıdır" diyen Ölmez, "Burada en önemli olay hastaların doktorlarla danışmanlık hizmeti alabiliyor olmalarıdır" şeklinde konuştu.

TeleTıp dünyanın birçok yerinde kullanılıyor.

TeleTıp nedir?

TeleTıp'ın ne olduğunu Ali Hulusi Ölmez şöyle cevapladı:

  • "Tüm branşlarda çevrimiçi olarak doktorunuza branşı dahilinde soruların yöneltilmesine TeleTıp deniyor."

Yüz yüze muayene ile aynı sayılabilir mi?

Ölmez çevrimiçi muayenenin yüz yüze muayene yerine geçebilecek bir sistem olmadığına işaret ederek, "En basit gribal enfeksiyonda bile doktorun hastayı stetoskop ile dinlemesi gerekir. Belli noktalarda kan değerlerine bakması gerekir. Buna teknoloji müsaade etmiyor fakat Bulutklinik salgın döneminde ihtiyaç duyulan şeylerin büyük çoğunluğunu karşılayabilir." açıklamasında bulundu.

2018 verilerine göre Türkiye'de 700 milyondan fazla muayene yapıldı ve bu muayenelerin sadece yüzde 40'ına reçete yazıldığına işaret eden Ölmez, "Bu da şu anlama geliyor doktora gidenlerin yüzde 60'ı sadece danışmak için hastanelere başvurmuş. TeleTıp ile de bu işlemi hedefliyoruz" diye konuştu.

Sistemde hasta ve doktor internet üzerinden görüşüyor.

Kimler faydalanabilir?

Ölmez, mevcut yasalar çerçevesinde hastanın SGK üzerinden uzaktan muayene olamayacağını fakat özel sağlık sigortası olanlar için buna olanak sağlandığına değindi. Ücretli olarak hizmetten faydalanmak ise mümkün. Bulutklinik kurulduğu günden buyana 2 bin 700'ü aşkın doktorla yarım milyon fazla hastaya TeleTıp üzerinden hizmet sağladı.

Reçete yazılabiliyor mu?

Bulutklinik üzerinden ihtiyaç duyulması halinde hastalara reçete yazılabiliyor ve hastalar eczaneye gittiklerinde ilaçlarını teslim alabiliyor.

TeleTıp neden önemli?

Kurucu üyelerden Yusuf Güleç ise özellikle hastalık yayılımının yüksek olduğu bu günlerde acil durumlar haricinde hastanelere gidilmesinin yüksek risk taşıdığını, ancak ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerinin büyük kısımlarının evden de TeleTıp (TeleMedicine) uygulamaları sayesinde alınabileceğini iletiyor.

Hekimlerin uzaktan çalışmasına olanak sağlıyor

Sağlık çalışanlarının da izole edilmesi ve evde kalmalarının önemine değinen Güleç, sosyal izolasyonun korunması ve yayılmanın engellenmesi açısından önemini belirtti.

"Uzaktan çalışılabilecek bazı meslek grupları mevcut" ifadesini kullanan Güleç sözlerini şöyle tamamladı:

  • "Bu meslek gruplarına hekimleri de dahil edebiliriz. Cildiye, diyet, göz, çocuk branşları gibi bir çok branşta yapılan istatistiklere göre yüzde 60 oranında hekim ziyaretleri uzaktan yönetilebilir durumda. Kalan kısımlar için zaten hasta-hekim teması şart. Bulutklinik bu işlemler için doktorlara müthiş bir kolaylık sağlıyor."

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN BURAYA TIKLAYIN


Abone Ol Google News
Evi uygun olmayanyurtlarda kalacak

Evi uygun olmayan
yurtlarda kalacak

KYK yurtları salgına karşı kritik bir rol daha üstleniyor.
Kiracıya üç seçenek!

Kiracıya üç seçenek!

​Yargıtay'ın emsal kararları ile talep edilebilir.
Köprüdearaç kuyruğu

Köprüde
araç kuyruğu

​Yasağın ilk gününde izin belgeleri tek tek incelendi.
Tek çatı<br>altında birleşiyorlar

Tek çatı
altında birleşiyorlar

​Kamu sigorta şirketleri için beklenen adım atıldı.
Çok fazla<br> kullanılmamalı

Çok fazla
kullanılmamalı

​Uzmanlardan dezenfeksiyon için kritik uyarı.
Bu kez kaçmadı

Bu kez kaçmadı

​Ekip aracını görüp kaçan minik Bayram'a sürpriz.

İlk biz başlattık

İlk biz başlattık

"İnsanların çile çekmesine neden olmadık.”

Zor kurtardılar

Zor kurtardılar

​Çay taştı, tarla ve ahırlar sular altında kaldı.

Virüs uzun süre bizimle olacak

Virüs uzun süre bizimle olacak

DSÖ Direktörü'den istifa etmeyeceğim mesajı.
İki yıl <br>sürse bile hazırız

İki yıl
sürse bile hazırız

T​ürkiye'nin farklı bölgelerindeki çiftçiler Yeni Şafak'a konuştu.
ABD'de<br>korkutan iddia

ABD'de
korkutan iddia

Koronavirüs kesinlikle sonbahar aylarında tekrar geri gelecek.
Haydi balkona!

Haydi balkona!

​23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızın 100. yılı kutlu olsun!
​Sessizlik başladı

​Sessizlik başladı

Sokağa çıkma yasağı sonrasında şehirler boş kaldı.
Açlık<br>salgını kapımızda

Açlık
salgını kapımızda

​BM'den küresel insani felaket uyarısı.
Haydi balkona! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızın 100. yılı kutlu olsun
Hayat

Haydi balkona! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızın 100. yılı kutlu olsun

23 Nisan’ın 100. yılı kutlamalarında sosyal mesafeyi koruyacak olan Türkiye, bu akşam saat 21.00’de TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un çağrısıyla balkonlara çıkıp İstiklal Marşı’nı okuyacak. Televizyon kanalları da yayınlarına ara verip bu coşkuya katılacak.
Her ile özel normalleşme: İllerdeki vaka sayıları baz alınacak
Gündem

Her ile özel normalleşme: İllerdeki vaka sayıları baz alınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanan AK Parti MYK’da koronavirüs tedbirleri de masaya yatırıldı. Buna göre normalleşme, iller bazında ve meslek gruplarına göre kademeli hayata geçirilecek. Normalleşmede illerdeki vaka sayılarının seyri dikkate alınacak. İlk olarak dokuma, tarım, sanayi ve turizm alanlarında üretim başlayacak.
ABD'de korkutan iddia: Koronavirüs kesinlikle sonbaharda tekrar gelecek
Dünya

ABD'de korkutan iddia: Koronavirüs kesinlikle sonbaharda tekrar gelecek

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeye çalışmak için gelen göçmenlerin 60 gün boyunca ABD sınırları içine alınmamasını ön gören kararnameyi imzaladığı açıkladı. Buna göre koronavirüs konusunda çalışan ve göçmen vizesi bulunan doktor, hemşire ya da sağlık çalışanları ile bu kişilerin eşleri ve 21 yaşından küçük bekar çocukları, kararname kapsamına alınmayacak.Kararname, 60 günün sonunda ABD Başkanı Trump'ın izniyle uzatılabilecek. Düzenlenen toplantıda çok sayıda doktor da koronavirüsün geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Doktor Robert Redfield bu yıl şanslı oldukları çünkü virüs salgını başladığında grip sezonunun bitmiş olduğuna vurgu yaptı. Doktor Anthony Fauci ise "Kesinlikle sonbaharda koronavirüs gelecek. Bu salgın şeklinde mi olur, bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.