Salgın döneminde evden sağlık hizmeti almak mümkün: TeleTıp ile tanışın

Tüm branşlardan yaklaşık 2 bin 700 hekimin bulunduğu sistem üzerinden kısa sürede randevu alınabiliyor sonrasında uzaktan görüşme başlatılabiliyor.

Bulutklinik Kurucu Üye Ali Hulusi Ölmez, GZT'ye yaptığı açıklamada, özellikle salgın döneminde hastaların ihtiyaç duyduğu birçok şeyin Bulutklinik üzerinden karşılanabileceğini söylüyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sosyal izolasyonun uygulandığı dönemde hem evde kalıp hem de ihtiyaç duyduğunuz anda sağlık hizmeti almanız mümkün. Tüm dünyanın halihazırda uygulandığı TeleTıp (TeleMedicine) uygulamasına Türkiye’den de ulaşılabiliyor. Bulutklinik ismiyle her branştan yaklaşık 2 bin 700 doktorun hizmet verdiği 'dijital hastane' 2016 yılından bu yana yaklaşık 500 bin hastaya hizmet sundu.

Bulutklinik'in internet sayfası

TeleTıp uygulamasında internetinizin bağlı olduğu bilgisayar, tablet veya cep telefonları üzerinden yüzlerce doktor arasından istediğinizi seçip çevrimiçi danışma hizmeti alabiliyorsunuz.

GZT'nin ulaştığı Bulut Klinik Teknoloji A.Ş. nin kurucularından Ali Hulusi Ölmez uygulama hakkında açıklamalarda bulundu.

"TeleTıp, uzaktan hasta iletişim çözümünün sağlanıyor olmasıdır" diyen Ölmez, "Burada en önemli olay hastaların doktorlarla danışmanlık hizmeti alabiliyor olmalarıdır" şeklinde konuştu.

TeleTıp dünyanın birçok yerinde kullanılıyor.

TeleTıp nedir?

TeleTıp'ın ne olduğunu Ali Hulusi Ölmez şöyle cevapladı:

"Tüm branşlarda çevrimiçi olarak doktorunuza branşı dahilinde soruların yöneltilmesine TeleTıp deniyor."

Yüz yüze muayene ile aynı sayılabilir mi?

Ölmez çevrimiçi muayenenin yüz yüze muayene yerine geçebilecek bir sistem olmadığına işaret ederek, "En basit gribal enfeksiyonda bile doktorun hastayı stetoskop ile dinlemesi gerekir. Belli noktalarda kan değerlerine bakması gerekir. Buna teknoloji müsaade etmiyor fakat Bulutklinik salgın döneminde ihtiyaç duyulan şeylerin büyük çoğunluğunu karşılayabilir." açıklamasında bulundu.

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2018 verilerine göre Türkiye'de 700 milyondan fazla muayene yapıldı ve bu muayenelerin sadece yüzde 40'ına reçete yazıldığına işaret eden Ölmez, "Bu da şu anlama geliyor doktora gidenlerin yüzde 60'ı sadece danışmak için hastanelere başvurmuş. TeleTıp ile de bu işlemi hedefliyoruz" diye konuştu.

Sistemde hasta ve doktor internet üzerinden görüşüyor.

Kimler faydalanabilir?

Ölmez, mevcut yasalar çerçevesinde hastanın SGK üzerinden uzaktan muayene olamayacağını fakat özel sağlık sigortası olanlar için buna olanak sağlandığına değindi. Ücretli olarak hizmetten faydalanmak ise mümkün. Bulutklinik kurulduğu günden buyana 2 bin 700'ü aşkın doktorla yarım milyon fazla hastaya TeleTıp üzerinden hizmet sağladı.

Reçete yazılabiliyor mu?

Bulutklinik üzerinden ihtiyaç duyulması halinde hastalara reçete yazılabiliyor ve hastalar eczaneye gittiklerinde ilaçlarını teslim alabiliyor.

TeleTıp neden önemli?

Kurucu üyelerden Yusuf Güleç ise özellikle hastalık yayılımının yüksek olduğu bu günlerde acil durumlar haricinde hastanelere gidilmesinin yüksek risk taşıdığını, ancak ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerinin büyük kısımlarının evden de TeleTıp (TeleMedicine) uygulamaları sayesinde alınabileceğini iletiyor.

Hekimlerin uzaktan çalışmasına olanak sağlıyor

Sağlık çalışanlarının da izole edilmesi ve evde kalmalarının önemine değinen Güleç, sosyal izolasyonun korunması ve yayılmanın engellenmesi açısından önemini belirtti.

"Uzaktan çalışılabilecek bazı meslek grupları mevcut" ifadesini kullanan Güleç sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu meslek gruplarına hekimleri de dahil edebiliriz. Cildiye, diyet, göz, çocuk branşları gibi bir çok branşta yapılan istatistiklere göre yüzde 60 oranında hekim ziyaretleri uzaktan yönetilebilir durumda. Kalan kısımlar için zaten hasta-hekim teması şart. Bulutklinik bu işlemler için doktorlara müthiş bir kolaylık sağlıyor."

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