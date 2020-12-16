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Hayat Salgın hastalıktan hayatını kaybedenler ve tedavisi sürenler için dua programı düzenlenecek
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Salgın hastalıktan hayatını kaybedenler ve tedavisi sürenler için dua programı düzenlenecek

Diyanet İşleri Başkanlığı, salgın hastalıkta ve doğal afetlerde hayatını kaybedenler ile hastanede tedavileri devam eden vatandaşlar için, yarın yatsı namazı sonrası dua programı düzenleneceğini duyurdu.

Haber Merkezi Diğer
Program, Hacıbayram Camii’nde gerçekleştirilecek.
Program, Hacıbayram Camii’nde gerçekleştirilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, salgın hastalıkta ve doğal afetlerde hayatını kaybedenler ile hastanede tedavileri devam eden vatandaşlar için yarın yatsı namazı dua programı düzenlenecek.

Hacıbayram Camii’nde gerçekleştirilecek programda, duayı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş yapacak.

Program, Diyanet İşleri Başkanlığının sosyal medya hesaplarından saat 19:40’da canlı olarak yayınlanacak.

Cuma namazı sonrası tüm camilerde yağmur duası edildi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son üç aylık kuraklık durumu ile ilgili resmi internet sitesi üzerinden haritalar yayınlanmasının ardından Türkiye’nin önemli bir bölümünün yağış almadığı ve şiddetli kuraklık yaşandığı görüldü.
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Yağışların giderek azalması büyük bir kuraklık tehdidi oluştururken, Diyanet İşleri Başkanlığınca cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası yapıldı.
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Hutbede, “Son zamanların en kurak yılını yaşadığımız bugünlerde ülkemizde suya ve yağmura ihtiyaç duyulmaktadır. Siz kıymetli cemaatimizi, cuma namazının farzından sonra yapacağımız yağmur duasına katılmaya davet ediyorum” denildi.
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Su gibi bir hazineye paha biçilemeyeceği vurgulanan hutbede, “Suyumuz toprağın derinliklerine çekilip gitse, onu bize Rabbimizden başka hiç kimse geri getiremez. Bugün yeryüzünde bir damla berrak ve tatlı suyun hasretiyle yaşayan milyonlarca insan varken, bize düşen sonsuz şükretmektir.
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Bizi yediren, ihtiyaçlarımızı gideren ve bizi barındıran Allah’a hamdolsun! Şükrümüzün gereği olarak, nimetin kıymetini bilelim, suyu kullanırken bilinçli davranalım. İhtiyacımızdan fazla su tüketerek geleceğimizi tehlikeye atmayalım” denildi.
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Cuma namazı sonrası tüm camilerde yağmur duası edildi
Diyanet İşleri Başkanlığı, dün yaptığı açıklamada son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle yarın cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası yapılacağını duyurmuştu. Yaşanan kuraklık nedeniyle bugün 81 ildeki tüm camilerde cuma namazsı sonrası yağmur duası yapıldı.


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