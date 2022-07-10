Hayat Salzburg Filarmoninin genç yıldızı
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Salzburg Filarmoni’nin genç yıldızı

15 yaşındaki genç piyanist Ayşe Cemre Ağırgöl, yeteneği ile Türkiye’yi gururlandırmaya devam ediyor. Hem dünyanın en saygın ve en önemli müzik okullarından Mozarteum Üniversitesi Pre-College Piyano Bölümü öğrencisi hem de Salzburg Mozart Musikgymnasium öğrencisi olarak müzik eğitimini Avusturya’da başarıyla sürdüren Ağırgöl, Şef Elisabeth Fuchs yönetimindeki Salzburg Filarmoni Orkestrası ile çalmaya hak kazanan tek piyanist oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Salzburg Filarmoni’nin genç yıldızı
Ayşe Cemre Ağırgöl

Henüz 4 yaşında piyano ile tanışan, hayatının ritmini notalarla yakalayan 15 yaşındaki genç ve yetenekli piyanist Ayşe Cemre Ağırgöl, bugün adını müzik dehası Wolfgang Amadeus Mozart’tan alan, dünyanın en iyi müzik okullarından biri olarak kabul edilen Mozarteum Üniversitesi’nin üstün yetenekli çocukların kabul edildiği Pre-College piyano bölümünde özel bir eğitim alıyor. Üniversitenin piyano bölümüne, 12 yaşında, Türkiye’den kendi yaş grubunda kabul edilen ilk Türk öğrenci olan Ağırgöl, başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ayşe Cemre, okulunda “nadir görülen yeteneklerden biri” olarak tanımlanıyor. Üstün yeteneği ile göz dolduran piyanist, tüm Avusturya ve Almanya’nın Bavyera eyaletinden 500’ün üzerinde 6-18 yaş arası katılımcının yer aldığı yetenek yarışmasında ikinci tura kalan 100 kişiden biri oldu. 100 kişinin canlı performanslarının değerlendirilmesinin ardından ise Şef Elisabeth Fuchs yönetiminde Salzburg Filarmoni Orkestrası ile çalmaya hak kazanan üç kişiden tek piyanist olmayı başardı.

SALZBURG FİLARMONİ ORKESTRASI İLE ÇALMAYA HAK KAZANAN TEK PİYANİST

Ayşe Cemre Ağırgöl, 24 Haziran’da Salzburg Havalimanı, Amadeus Terminali’nde düzenlenen büyük final konserinde sahneye çıkarak Salzburg Filarmoni Orkestrası ile Chopin 1 numaralı piyano konçertosunu seslendirdi. Ailesinin desteği ile küçük yaştan itibaren azim, özveri ve disiplinli çalışmayla eğitimine Avrupa’da devam eden başarılı piyanist, Türkiye’yi müzik alanında temsil edecek olmanın gururunu yaşıyor.

Salzburg Mozarteum Üniversitesi Pre-College Piyano Bölümü’nde eğitimini sürdüren Ayşe Cemre, teknik, artistik performans ve parçaların zorluk seviyesinin değerlendirildiği piyano sınavını komisyondaki sekiz önemli profesörün onayıyla geçmeyi başarmış, ardından Almanca dil sınavı ve solfej sınavlarını da vererek okula giriş hakkını elde etmişti.

10 yaşındakiUtku için acı bekleyiş

10 yaşındaki
Utku için acı bekleyiş

​Sakarya'dan Artvin'e tatile gelmişti, denizde kayboldu.
Kurban Bayramınız mübarek olsun

'Kurban Bayramınız mübarek olsun'

​Zelenskiy'den Türkçe paylaşım.
Başkanlık konutunu ateşe verdiler: Sri Lanka Devlet Başkanı 13 Temmuzda istifa etmeyi kabul etti

​Sokaklar suyla doldu, evleri su bastı.

​Meteoroloji saat vererek uyardı: Dikkatli ve tedbirli olun!

​Anadolu Harikalar Diyarı'nda bayram yoğunluğu.

​Korumak için bakın ne yapıyor: Görenler hayrete düştü.

​Kurbanlıkların kanı derelere aktı, köpük tabakaları oluştu.

​Sürü halinde ortaya çıktılar: Koruma altına alınanlar listesinde.

​Edirnekapı Şehitliği'nde buruk bayram...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.