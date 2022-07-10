Salzburg Filarmoni’nin genç yıldızı

Henüz 4 yaşında piyano ile tanışan, hayatının ritmini notalarla yakalayan 15 yaşındaki genç ve yetenekli piyanist Ayşe Cemre Ağırgöl, bugün adını müzik dehası Wolfgang Amadeus Mozart’tan alan, dünyanın en iyi müzik okullarından biri olarak kabul edilen Mozarteum Üniversitesi’nin üstün yetenekli çocukların kabul edildiği Pre-College piyano bölümünde özel bir eğitim alıyor. Üniversitenin piyano bölümüne, 12 yaşında, Türkiye’den kendi yaş grubunda kabul edilen ilk Türk öğrenci olan Ağırgöl, başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ayşe Cemre, okulunda “nadir görülen yeteneklerden biri” olarak tanımlanıyor. Üstün yeteneği ile göz dolduran piyanist, tüm Avusturya ve Almanya’nın Bavyera eyaletinden 500’ün üzerinde 6-18 yaş arası katılımcının yer aldığı yetenek yarışmasında ikinci tura kalan 100 kişiden biri oldu. 100 kişinin canlı performanslarının değerlendirilmesinin ardından ise Şef Elisabeth Fuchs yönetiminde Salzburg Filarmoni Orkestrası ile çalmaya hak kazanan üç kişiden tek piyanist olmayı başardı.

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SALZBURG FİLARMONİ ORKESTRASI İLE ÇALMAYA HAK KAZANAN TEK PİYANİST

Ayşe Cemre Ağırgöl, 24 Haziran’da Salzburg Havalimanı, Amadeus Terminali’nde düzenlenen büyük final konserinde sahneye çıkarak Salzburg Filarmoni Orkestrası ile Chopin 1 numaralı piyano konçertosunu seslendirdi. Ailesinin desteği ile küçük yaştan itibaren azim, özveri ve disiplinli çalışmayla eğitimine Avrupa’da devam eden başarılı piyanist, Türkiye’yi müzik alanında temsil edecek olmanın gururunu yaşıyor.

Salzburg Mozarteum Üniversitesi Pre-College Piyano Bölümü’nde eğitimini sürdüren Ayşe Cemre, teknik, artistik performans ve parçaların zorluk seviyesinin değerlendirildiği piyano sınavını komisyondaki sekiz önemli profesörün onayıyla geçmeyi başarmış, ardından Almanca dil sınavı ve solfej sınavlarını da vererek okula giriş hakkını elde etmişti.