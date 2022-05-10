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Sanat ve teknoloji zirvede buluşuyor

Bu yıl ilki gerçekleşecek ART & TECH for GOOD SUMMIT, sanat, teknoloji ve dönüşümü bir araya getiriyor. 13-15 Mayıs’ta düzenlenecek zirvede 2 farklı sergiyle 3 gün boyunca görsel şov gerçekleşecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sanat ve teknoloji zirvede buluşuyor
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Bu yıl ilki gerçekleşecek ART & TECH for GOOD SUMMIT, sanat, teknoloji ve dönüşümü bir araya getiriyor. 13-15 Mayıs’ta düzenlenecek zirvede 2 farklı sergiyle 3 gün boyunca görsel şov gerçekleşecek. Ayrıca Zeynep Arınç küratörlüğünde goodspaces Exbition Hall’de, dijital sanat sergisi sanatseverleri ağırlayacak. Zirve, konusunda uzman konuşmacıların yer alacağı paneller, sanal ve artırılmış gerçeklik deneyimleri, NFT sergileri, dijital sanatı ve müziği bir araya getirecek konserler ve özel söyleşilerin olacağı ücretli ve ücretsiz geniş bir program sunuyor. ART & TECH for GOOD SUMMIT üç gün boyunca 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

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