Hayat Sanatçı Selçuk Yöntem yılan hikayesine dönen tost davasını kazandı
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Sanatçı Selçuk Yöntem yılan hikayesine dönen 'tost davası'nı kazandı

Tost yerken çekilen bir fotoğrafını menüsünde izinsiz kullanan kafeyi dava eden ünlü sanatçı Selçuk Yöntem'in hukuk mücadelesi lehine sonuçlandı. İkinci kez Yargıtay'a gelen dosyada, Yöntem'in kafeden kazandığı 150 bin lira tazminat kararı onandı.

Haber Merkezi AA
Sanatçı Selçuk Yöntem yılan hikayesine dönen tost davasını kazandı
Selçuk Yöntem, tost yerken çekilen ve izinsiz kullanılan fotoğrafı

İstanbul'da bir kafe, ünlü sanatçı Yöntem'in tost yerken çekilen fotoğrafını menüsünde izinsiz kullandı. Aynı fotoğrafın bir dergide de kullanıldığını fark eden Yöntem, kafe sahibi hakkında tazminat davası açtı. Yöntem'in avukatı, "müvekkilinin Türkiye'nin en önemli tiyatro ve sinema oyuncularından biri olduğunu, davalıya ait kafede yemek yerken çekilen çok uygunsuz bir fotoğrafının kafenin menü, reklam ve tanıtımlarında, Magazin Gazetecileri Derneği ödül töreni mecmuasında kullandığını, davalının bu yolla davacının kafenin daimi bir müşterisi olduğu algısı yarattığını, sosyal medyada bu fotoğraf nedeniyle davacı ile alay edildiğini, bu nedenle davacının maddi ve manevi zarara uğradığını" öne sürdü.

Habersiz yayınlanmıştı

Davalı kafenin vekili ise "ortada bir eserin, haksız kullanımın söz konusu olmadığını, Magazin Gazetecileri Derneğinin mecmuasında yer alan resmin davalıdan habersiz şekilde yayınlandığını, davacının bazı resimlerinin dükkan içinde kullanılan menülerde yer aldığını ancak mahkeme aracılığıyla yapılan tespitten sonra imha edildiğini, kafenin tanınmış bir işletme olduğunu, reklama ihtiyaç duymadığını" savunarak, davanın reddini istedi.

  • Kapatılan İstanbul 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi 5 Şubat 2016'da kafe sahibinin Yöntem'e 284 bin lira maddi, 50 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. Temyiz üzerine Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 284 bin liralık maddi tazminatı fazla bularak, yerel mahkemenin kararını bozdu.

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Yeniden yargılama yapıldı, dosya ikinci kez Yargıtay'a geldi

Yargıtay'ın bozma ilamına uyularak yapılan yeniden yargılamada, İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, davacının fotoğrafının izin alınmaksızın dergi reklamında kullanımı için 80, menülerdeki kullanım için 20 olmak üzere toplam 100 bin lira maddi, davacının kişilik haklarının zarar gördüğü gerekçesiyle de 50 bin lira manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verdi.

İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin bu kararının da temyiz edilmesi üzerine dosya ikinci kez Yargıtay 11. Hukuk Dairesine geldi.

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  • Daire, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olması ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmaması nedeniyle temyiz itirazlarını reddederek, yerel mahkeme hükmünü oy birliğiyle onadı.

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