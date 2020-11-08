​Sanatçılar İş’te seyirciler evde

Sanatın en büyük moral kaynağı olduğu koronavirüs günlerinde birçok kültür sanat faaliyeti iptal edilmişti. Vizyona girecek filmler dijital platformlara geçerken, sergiler üç boyutlu gezildi, tiyatrolar seyircisiz kameraya alındı, müzisyenler ise evlerinden verdi konserlerini. Bir yıla yaklaşan yepyeni normale uyum sağlamaya çalışırken İş Sanat’tan bir haber geldi, kurum 21. sezonunda çevrimiçi olarak etkinlikler düzenleyecek. Sanatseverleri mutlu edecek gelişme “Dijital Merhaba” başlığını taşıyor. Klasik müzik konserlerinden yerli projelere, şiir dinletilerinden masal tiyatrosuna, tiyatro okumalarından sanal sergilere uzanan pek çok etkinliğin yer aldığı 21. sezon, pandemi tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak İş Kuleleri Salonu’nda kayıt altına alınacak ve sosyal medya hesaplarından ücretsiz olarak izlenebiliyor.

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İNİSİYATİF ALDIK SIKINTILARI SANATLA AŞTIK

Yeni üretimlere kapı açan, sanatçıların koza olarak kullandığı karantina zamanında iptal olan etkinlikler onları maddi olarak olumsuz etkiledi. Salgın sebebiyle yaratıcı sektörlerin küresel ölçekte zarar gördüğünü belirten İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten, Mart ayından bu yana süren çevrimiçi etkinliklerin gelişimini şöyle anlatıyor: “Sürecin beraberinde getirdiği tedbir ve zorunluluklar başta sanat emekçileri olmak üzere sanatçısından izleyicisine herkesi etkiledi. Biz de İş Sanat olarak, 11 Mart’ta pandemi nedeniyle konser salonunu, sanat galerileri ve müzelerimizi sanatseverlere kapatma kararı almıştık. Hızlı bir inisiyatif ile 18 Mart gününden itibaren etkinliklerimizi sosyal medya hesaplarımıza taşıdık.

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Zuhal Üreten

Türkiye’den ve dünyadan sanatçılarla işbirliğine giderek ‘Evde Sanat Zamanı’ başlığı ile Mayıs sonuna kadar devam eden bir yayın modeline geçtik. 75 günde, hazırladığımız 400’ü aşkın içeriği dijital platformlar üzerinden sunduk. Gördüğümüz ilgi pandeminin sıkıntıları içerisinde en büyük sevincimiz oldu. Ülkemizin dört bir köşesinden sanatseverlerle buluştuk, hep birlikte sanatla moral bulduk. Yeni sezonumuzda dönemin beraberinde getirdiği zorluklarla mücadelede dayanışmanın önemini dikkate alarak ülkemizin sanatçılarından oluşan bir program yapmayı tercih ettik.”

Poyraz Baltacıoğlu

FARKLI TÜRLER FARKLI KUŞAKLAR

İş Sanat etkinliklerinin yayın günleri aylık olarak duyurulacak. Konser ve etkinlik kayıtları 20.30’dan itibaren sosyal medya hesaplarından seyirciye ulaştırılacak. Çocuklar için hazırlanan özel içerikler ise 15.00’te yayınlanacak. 5 Kasım’da İstanbul Ensemble konseri ile başlayan sezonun ikinci etkinliği 12 Kasım Perşembe günü gerçekleşecek ve Hakan Şensoy yönetimindeki Milli Reasürans Oda Orkestrası konser verecek. Parlayan Yıldızlar serisinden tanıdığımız genç çellist Poyraz Baltacıgil, 16 Kasım Pazartesi akşamı piyanist Barış Büyükyıldırım’ın eşliğinde bir resital verecek. Caz sahnesinin başarılı isimlerinden Ozan Musluoğlu’nun son projesi “Genedos” da programın ilk caz konseri olarak 24 Kasım’da görülmeyi bekliyor. Çocukları eğlenceli masal diyarlarına götürecek olan İş Sanat büyükler içinse Okuma Tiyatrosu’nda William Shakespeare’in “Romeo ve Juliet” eserinden bir bölüme yer verecek.

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Ozan Musluoğlu

Programa özel projeler

Türk Halk ve Türk Sanat Müziği’nin seçkin örnekleri de bu sezonun programında yer alacak. Türk Halk Müziği’nin yeni nesil sanatçılarından Coşkun Karademir ve pop müziğin sevilen sesi Buray, İş Sanat’a özel hazırladıkları bir konser ile 20 Kasım’da konuk olacaklar. Melihat Gülses, Derya ve Dilek Türkan, Zeynep Halvaşi gibi geleneksel Türk Halk ve Türk Sanat Müziği’nin başarılı isimleri, hazırlayacakları özel projeler ile İş Sanat sosyal medya hesaplarından sezon boyunca izlenebilecek. Sait Faik hikâyeleri ise 9 Kasım Pazartesi akşamı sahnede olacak. Nâzım Hikmet, Gülten Akın, Attila İlhan programın sonraki konukları olacak.