Şansa bak: 2.5 dolara kiraladı, bir günde milyoner oldu

Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletinde yaşayan 45 yaşındaki çiftçi Lakhan Yadav, birçok köyün terk edildiği Madhya Pradesh eyaletindeki Panna Ulusal Parkı’ndan tahliye edilmişti. Yalnızca 2 inek ve 2 hektar arazi almasına yetecek kadar tazminat alan Yadav, yaklaşık 2,5 dolara kiraladığı 100 metrekarelik tarlada 14,98 karatlık elmas bulunca bir günde milyoner oldu.

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İlk işi motosiklet almak oldu

Yadav olaya ilişkin açıklamasında, toprağı sürmeye çalıştığı sırada olağan dışı parıltıyı fark ettiğini belirterek, “Taşı aldıktan sonra gerçek olduğundan emin olmak için elmas ofisine gittim. Elmas ofisindeki görevli tahminlerimi doğruladı. Böylece bir günde milyoner oldum” ifadelerini kullandı. Mücevher geçtiğimiz günlerde 6 milyon rupiye (yaklaşık 81 bin dolar) satılırken, Yadav’ın elması bulduktan sonra yaptığı ilk şey bir motosiklet satın almak oldu.

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FOTOĞRAF 6 Marmaris’te yaşayan Yasin Demiralp, Diyarbakır’da yaşayan dedesinin dağda çobanlık yaparken 35 yıl önce bulduğu taşı 2 yıl önce dedesinin evinde tadilat yaparken ortaya çıkardı. Demiralp, dedesine taşın ne olduğunu sorduğunda dağda bulduğunu ve bu taşla ceviz kırdığını ifade etti. Daha önce böyle bir taşa rastlamadığını ve taşı inceletmek için Marmaris’e getirdiğini belirten Demiralp, Bizim oralarda bu renk taş olmaz. Değişik geldi, ben de inceletmek için yanımda Marmaris’e getirdim dedi. Yaklaşık bir kilogram ağırlığında <br> <br> Dedesinin bulduğu taşın göktaşı olduğuna inandığını söyleyen Demiralp Daha önce bizim oralara göktaşı düştü, daha yeni Batman tarafına da düştü. 10 yılda bir düşer bunun da göktaşı olabileceğini düşündüm... Daha önce gösterdiğim kişiler bu taşı kestiler, laboratuvara götürdüklerini söylediler, ’1 gramı 35 dolar ile 120 dolar arasında değişiyor’ dediler. O taşı kesip götüren adamlar benimle ortak olmak istedi. Taş 1 kiloydu, aldıkları parçayı geri getirmediler, aradığımda da ulaşamıyorum diye konuştu. Taşı satarsa, muhtaç çocuklara ve sokak hayvanlarına yardım edecek <br> <br> Demiralp, Eğer taşa alıcı bulursam satışından gelecek parayı sokak hayvanları ve yardıma muhtaç çocuklar için kullanmak istiyorum. Ayrıca kimse satın almazsa ben bu taşı bir okula da bağışlayabilirim, yeter ki ne olduğunu bileyim açıklamasında bulundu. Dedesi ceviz kırıyordu, göktaşı olduğunu iddia etti Dedesi ceviz kırıyordu, göktaşı olduğunu iddia etti Muğla'nın Marmaris ilçesinde inşaat işleri ile uğraşan 34 yaşındaki Yasin Demiralp, dedesinin 35 yıl önce dağda bulduğu ve ceviz kırmak için kullandığı taşın, göktaşı olduğunu iddia etti.

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Talihli adam, kazancını israf etmemeye kararlı olduğunu söyleyerek, 4 çocuğunun geleceğini güvence altına almak için kalan parayı bankaya yatırdığını bildirdi.