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Hayat Şansa bak 25 dolara kiraladı, bir günde milyoner oldu
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Şansa bak: 2.5 dolara kiraladı, bir günde milyoner oldu

Hindistan'da filmlere konu olacak bir olay aşandı. Hindistan’da yaşayan bir çiftçi 2,5 dolara kiraladığı tarlada 14,98 karatlık elmas bulunca bir günde milyoner oldu. Talihli çiftçinin elması sattıktan sonra yaptığı ilk şey motosiklet almak oldu.

Haber Merkezi İHA
Şanslı çiftçi bir günde milyoner oldu.
Şanslı çiftçi bir günde milyoner oldu.

Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletinde yaşayan 45 yaşındaki çiftçi Lakhan Yadav, birçok köyün terk edildiği Madhya Pradesh eyaletindeki Panna Ulusal Parkı’ndan tahliye edilmişti. Yalnızca 2 inek ve 2 hektar arazi almasına yetecek kadar tazminat alan Yadav, yaklaşık 2,5 dolara kiraladığı 100 metrekarelik tarlada 14,98 karatlık elmas bulunca bir günde milyoner oldu.

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İlk işi motosiklet almak oldu

Yadav olaya ilişkin açıklamasında, toprağı sürmeye çalıştığı sırada olağan dışı parıltıyı fark ettiğini belirterek, “Taşı aldıktan sonra gerçek olduğundan emin olmak için elmas ofisine gittim. Elmas ofisindeki görevli tahminlerimi doğruladı. Böylece bir günde milyoner oldum” ifadelerini kullandı. Mücevher geçtiğimiz günlerde 6 milyon rupiye (yaklaşık 81 bin dolar) satılırken, Yadav’ın elması bulduktan sonra yaptığı ilk şey bir motosiklet satın almak oldu.

Dedesi ceviz kırıyordu, göktaşı olduğunu iddia etti
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Marmaris’te yaşayan Yasin Demiralp, Diyarbakır’da yaşayan dedesinin dağda çobanlık yaparken 35 yıl önce bulduğu taşı 2 yıl önce dedesinin evinde tadilat yaparken ortaya çıkardı. Demiralp, dedesine taşın ne olduğunu sorduğunda dağda bulduğunu ve bu taşla ceviz kırdığını ifade etti.
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Daha önce böyle bir taşa rastlamadığını ve taşı inceletmek için Marmaris’e getirdiğini belirten Demiralp, Bizim oralarda bu renk taş olmaz. Değişik geldi, ben de inceletmek için yanımda Marmaris’e getirdim dedi.
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Yaklaşık bir kilogram ağırlığında <br> <br> Dedesinin bulduğu taşın göktaşı olduğuna inandığını söyleyen Demiralp Daha önce bizim oralara göktaşı düştü, daha yeni Batman tarafına da düştü. 10 yılda bir düşer bunun da göktaşı olabileceğini düşündüm...
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Daha önce gösterdiğim kişiler bu taşı kestiler, laboratuvara götürdüklerini söylediler, ’1 gramı 35 dolar ile 120 dolar arasında değişiyor’ dediler. O taşı kesip götüren adamlar benimle ortak olmak istedi. Taş 1 kiloydu, aldıkları parçayı geri getirmediler, aradığımda da ulaşamıyorum diye konuştu.
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Taşı satarsa, muhtaç çocuklara ve sokak hayvanlarına yardım edecek <br> <br> Demiralp, Eğer taşa alıcı bulursam satışından gelecek parayı sokak hayvanları ve yardıma muhtaç çocuklar için kullanmak istiyorum. Ayrıca kimse satın almazsa ben bu taşı bir okula da bağışlayabilirim, yeter ki ne olduğunu bileyim açıklamasında bulundu.
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Dedesi ceviz kırıyordu, göktaşı olduğunu iddia etti
Dedesi ceviz kırıyordu, göktaşı olduğunu iddia etti
Muğla'nın Marmaris ilçesinde inşaat işleri ile uğraşan 34 yaşındaki Yasin Demiralp, dedesinin 35 yıl önce dağda bulduğu ve ceviz kırmak için kullandığı taşın, göktaşı olduğunu iddia etti.


  • Talihli adam, kazancını israf etmemeye kararlı olduğunu söyleyerek, 4 çocuğunun geleceğini güvence altına almak için kalan parayı bankaya yatırdığını bildirdi.

Tarlada buldu: Sahibinden satılık göktaşı
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Alaca ilçesinde 12 haneli Gerdekkaya köyünde oturan çiftçi Mutlu Yılmaz, geçen yıl tarlasındaki nohudu hasat ederken, gördüğü büyükçe bir taşı kaldırmaya çalıştı. Ancak taşı, çok ağır olması nedeniyle yerinden hareket ettiremedi. Görünüşünün farklı olduğunu düşünen Yılmaz, komşularının yardımıyla taşı bulunduğu yerden alarak evine getirdi.
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Yılmaz, dışı gri renkte olan 68 kilo ağırlığındaki taştan kopardığı bir parçayı incelenmesi için bir yakının yardımıyla ABD'deki bir üniversiteye ulaştırdı. İncelemede; taşın bir gök taşı olduğu ortaya çıktı. Yılmaz, taşı, kiraladığı bir banka kasasında muhafaza etmeye başladı.
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Tarlada detektörlerle de arama yapan Yılmaz, yeni bir bulguya ulaşamadı.
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Gök taşının merak konusu olması üzerine İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlileri Mutlu Yılmaz ile iletişime geçti, taşın müzede sergilenmesi istendi. Yılmaz, geçici süreyle gök taşını müzede sergilenmek üzere görevlilere teslim etti. Çorum Müzesi'nde hazırlanan özel bölümde gök taşı bir buçuk ay sergilendi. Dünya literatürüne ‘Gerdekkaya’ ismiyle giren gök taşında 12 element bulunduğu, Türkiye’nin en büyük üçüncü gök taşı olduğu belirlendi.
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En az 4 bin yıllık olduğu tahmin edilen gök taşı ile ilgili sergilendiği bölümde, 'uzayın habercileri' başlıklı bilgi metni de hazırlandı. Yaklaşık 4 bin kişinin ziyaret ettiği taş yeniden Mutlu Yılmaz'a teslim edildi. Özel bir alanda sakladığı gök taşına gözü gibi bakan Yılmaz, değeri verildiğinde satmak istiyor.
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Türkiye’ye yeni bir gök taşı düşmesiyle bu konunun yeniden gündeme geldiğini belirten Yılmaz, Bu taşı arayan ve bulacak arkadaşlara şunu önerebilirim muhtemelen yeni düşen bu taş siyah veya kızıl renkte olabilir. Üzerinde girinti ve çıkıntılar vardır. İlk buldukları zaman yapacakları iş mıknatısla denesinler taşı tutup tutmadığını. Eğer mıknatıs tutuyorsa bu taşı sonra taştan küçük bir parça kessinler.
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12 tane pamuk parçasını kolonya ile ıslatıp taşa sürsünler. Eğer 12’sinde de kömür renginde bir renk bırakıyorsa ve kestikleri taşı beyaz bir fayansa sürdüklerinde fayansta da siyah iz bırakıyorsa bu gök taşı olabilir” dedi.
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Yılmaz, buldukları taşa sertifika almalarının çok önemli olduğunu belirterek, Trakya Üniversitesi, Ege Üniversitesi ya da Maden Teknik ve Arama Enstitüsü’ne başvurarak taşa analiz yaptırıp sertifika alabilirler. Buralara sadece 6 gramlık bir parça göndererek analiz yaptırabilirler.
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Çok büyük parça kesmeye gerek yok. Büyük parçalar isterlerse vermesinler. Piyasada ellerindeki taştan ne kadar çok olursa taşın değeri o kadar düşer diye konuştu.
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'DEĞERİ VERİLİRSE SATMAK İSTİYORUZ' Gök taşını satmak istediğini anlatan Yılmaz, İlk duyulduktan sonra Rusya'dan bir talipli tarafından taşımıza 68 bin dolar teklif edildi. Ancak o zaman bizi yanlış yönlendirdiler taşımızın değerinin daha yüksek olduğunu milyonlarla ölçüldüğünü söyledikleri için biz satmamıştık.
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Yakın bir zamanda bir alıcıdan en son 8 bin dolar teklif edildi. Ona da ‘evet’ demedik. Taşı değeri verildiğinde tabii ki satmak istiyoruz” ifadesinde bulundu.
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Gök taşını bulacak olan kişiye mevcut işini bırakmamasını tavsiye eden Yılmaz, Taşı bulanlar işlerini güçlerini bırakmasınlar. Öyle taş bulduk diye işi gücü bırakmak olmaz sonra aç kalırlar” dedi.
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Tarlada buldu: Sahibinden satılık göktaşı
Çorum'un Alaca ilçesinde çiftçi Mutlu Yılmaz, geçen yıl nisan ayında nohut ektiği sırada tarlasında bulduğu 68 kiloluk gök taşına gözü gibi bakıyor. Yılmaz, dünya literatürüne 'Gerdekkaya' ismiyle giren Türkiye'nin en büyük üçüncü gök taşını, değeri verildiğinde satmak istiyor.
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