Saraybosna Film Festivali’ne geri sayım

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Saraybosna Film Festivali 16 Ağustos'ta sinemaseverlerle buluşacak. Bu yıl 30. kez düzenlenecek festivalde Bosna Hersekli yönetmen Danis Tanovic'in "Nakon Lijeta" filminin dünya prömiyeri yapacak. Festivalde bu yıl uzun metrajlı film, kısa film, belgesel film ve öğrenci filmleri kategorilerinde 57 film, Saraybosna'nın Kalbi" ödülü için yarışacak. Festivalde Türkiye'den 3 kategoride 4 film yer alacak. Festival kapsamında Saraybosna'nın yanı sıra Tuzla ve Mostar şehirlerinde de film gösterimleri olacak. Festival 23 Ağustos’ta yapılacak ödül töreniyle sona erecek.
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4 saat önce