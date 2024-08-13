Saraybosna Film Festivali’ne geri sayım

Osmanlı’nın Birinci Dünya Savaşı'nda Irak Cephesinde elde ettiği Kut’ül Amare zaferi bilinmeyenleriyle belgesel oldu. Doludizgin Creati ve Films’in 2016’dan bu yana üzerinde çalıştığı belgesel, zaferi farklı konular üzerinden derinlemesine ele alıyor. Tanıkların ilk kez konuştuğu yapım, iki aylık festival sürecinden üç ödülle döndü. En son Floransa Film Ödüllerinde En İyi Uzun Metraj Belgesel dalında ödül alan yapım gala için gün sayıyor.