|
Hayat

Sarı bele durdurulamıyor: Fatih'te turist avına çıkan taksiciden şoke eden açıklama

İstanbul Aksaray'da yol kenarındaki müşterileri almayıp, turist beklemeye başlayan taksici, gelen tepkiler üzerine, "Benim kimi alıp almayacağım sizi ilgilendirmez" ifadelerini aktardı.

12:11 . 13/08/2023 Pazar
IHA
Fatih'te turist avına çıkan taksicinin sözleri 'pes' dedirtti.

Fatih'te turist avına çıkan taksicinin sözleri 'pes' dedirtti.

İstanbul'un çözülemeyen problemlerinden biri de taksi sorunları. Megakentte her geçen gün bir başka krize yol açan taksiciler, müşteri seçmeye devam ediyor. Özellikle turist avına çıkan taksiciler, ücretleri ikiye katlayarak kazanç sağlıyor. Vatandaşlar mağdur olmaya devam ederken, konuya yeni bir örnek daha Fatih'ten geldi.a

Yol kenarındaki müşteriyi almadı, turist bekledi

Aksaray’da geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda bir taksi sürücüsü, yol kenarında bekleyen müşterileri aracına almadı. Şaşırtmayan bir hareket sergileyen taksici, bir süre sonra yabancı turist beklemeye başladı.

Vatandaşlardan tepki

Bunun üzerine sinirlenen müşteriler taksiciye tepki gösterince tartışma başladı. Müşterilerden biri en azından kaldırımda poşetleriyle bekleyen bir başka müşteriyi alması gerektiğini söyleyince taksicinin, "Benim kimi alıp almayacağım sizi ilgilendirmez" cevabıyla şoke oldu. Bunun üzerine büyüyen tartışmayla birlikte taksi sürücüsü, vatandaşlara küfürler yağdırmaya başladı. Yaşananlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.



#İstanbul
#Aksaray
#taksi
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ne kadar emekli maaşı alırım? EYT SGK 4A 4B 4C Emekli Maaşı Hesaplama