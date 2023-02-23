Sarıhoca Kültür Derneği kendi imkanlarıyla deprem bölgesine destek veriyor

Sarıhoca Kültür Derneği, Kahramanmaraş merkezli ve 11 ilde yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6'lık depremlerden sonra gönüllüleri ile birlikte koordineli bir şekilde sahada yardım dağıttı. İmkanlarını sonuna kadar zorlayarak bölgedeki ihtiyaç sahibi olan depremzedelere günlük 2500 kişilik sıcak yemeği kapılarına kadar her gün dağıtıyor. Aynı zamanda 15 gönüllü çalışanı ve 6 araçla deprem bölgesinde hizmet vermeye devam ediyor.









Yardımı göndermek için tır satın aldı

Sarıhoca Derneği, bölgeye yardım götürmek için tır satın aldı. Dernek Başkanı İsmail Pala, ''salı günü bütün günümüz kiralık tır aramakla geçti ve çareyi tır satın almakta bulduk. Çünkü tırın içi erzak ve mutfak deposu olmak zorundaydı. Malum hava şartları nedeniyle erzağı indirip geri dönmeyip orada kalması gerekiyordu. Tır satın almaya karar verdik. Her geçen saniye bizim için çok önemliydi. Tabi sadece bununla bitmiyordu. Teçhizatımız tam olmadığı için jeneratör, 3 tonluk su tankı ve 200 kişilik çadır kiraladık.''









Üç öğün sıcak yemek





Pala, '' Bölgede kuracağımız mutfak için yangın tüpünden tutun mutfak tüpüne ve ocaklarımıza kadar gerekli olan her şey bizzat derneğimiz tarafından temin edildi. Depremzedeler için ilk günlerden bu yana sabah öğle ve akşam olmak üzere üç öğün sıcak yiyecek sağlıyoruz.''

Pala, gerekli olan maddi desteği sağlayabilirseler uzun günler daha orada kalmayı planladıklarını iletti.



















