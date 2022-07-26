Satranç robotu 7 yaşındaki rakibinin parmağını kırdı

Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen bir satranç turnuvasında oyun robotu hamle yaptığı sırada, 7 yaşındaki rakibinin parmağını kırdı. Olayın görüntülerinde robotun, çocuğun parmağını birkaç saniye sıkıştırdığı görülüyor. Karşılaşmayı takip eden izleyicilerin duruma müdahale etmesiyle kurtarılan çocuk hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkitlerin ardından parmağında kırık tespit edilen çocuğun tedavisine başlandı. Rusya Satranç Federasyonu Başkanı Sergey Smagin ise, çocuğun hamlesinden sonra robotun cevap vermesi için zaman verilmesi gerektiğini ancak çocuğun acele etmesinden dolayı böyle bir kazanın yaşandığını belirtti.

GÜNDEM Dünyaya satrancı yeniden öğreteceğiz