Hayat Savaşa karşı güzelliği anlattık
KÜLTÜR SANAT

Savaşa karşı güzelliği anlattık

“Çağdaş Irak Sanatının Kapsamlı Sergisi” başlığıyla Kaleemat Sanat Galerisi’nde açılan sergide Iraklı sanatçıların resim, heykel ve seramik çalışmaları yer alıyor. Galerinin sahibi Adnan Alahmad, Iraklı sanatçıların eserlerinde savaşa karşı güzelliği yaşattıklarını söylüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sergide Iraklı sanatçıların resim, heykel ve seramik çalışmaları yer alıyor.
Sergide Iraklı sanatçıların resim, heykel ve seramik çalışmaları yer alıyor.

İstanbul’un Kuzguncuk semtindeki Kaleemat Sanat Galerisi açıldığı günden bu yana dünyaca ünlü Arap sanatçıları Türklerle buluşturmaya devam ediyor. Bu kez galeride Iraklı sanatçıların çağdaş sanat sergisi açıldı. Sergide Iraklı sanatçılardan oluşan Ezamil Grubu, Irak ve Arap kültürünü sanata tüm güzelliğiyle yansıttıkları resim, heykel ve seramik sanat dallarındaki seçkin eserleri yer alıyor. Galerinin sahibi Suriyeli sanatçı Adnan Alahmad, Iraklı sanatçıların savaşa rağmen güzellikleri yaşatmayı sürdürdüklerini söyledi ve şöyle devam etti: “Suriye ve Irak aslında Arap dünyasının en önemli sanatsal çalışmalarını ortaya koyan iki ülke. Bu iki ülke sanatçıları savaşa rağmen güzellikleri yaşatıyoruz diye haykırıyorlar.”

YENİ SERGİLER YOLDA

Kaleemat Sanat Galerisi’nin Ortadoğu ve Türkiye arasında bir köprü olmayı hedeflediğini dile getiren Alahmad, “Türkler ve Araplar Osmanlı hakimiyetinde 500 yıl beraber yaşadı. Böylece bizim ortak bir kültürümüz oldu. İşte bizim hedefimiz bu kültürün yeniden canlandırılması. Biz Türk halkının bir parçasıyız. Bu nedenle sadece Ortadoğu’ya değil tüm dünyaya Türkiye’deki Arap sanatçıların desteklendiğini ve eserler üretildiğini göstermeliyiz” diyor. Çok yakında yine kapsamlı bir sergi açacaklarının müjdesini de veriyor. Sergi, iki ay boyunca ziyaret edilebilecek.

‘Bizim için kırılma anı’

Ressam ve akademisyen Iraklı sanatçı Prof. Balasim Mohammed, aynı zamanda Bağdat’ın güzelliklerinin yaşatılması oluşumunun başında yer alıyor. Prof. Balasim, “Bu anlamlı serginin, 1980’den bu yana Iraklı sanatçıların yaşadığı tecridin kırılmasına yardımcı olduğunu düşünüyorum. Şimdiye kadar Iraklı sanatçılar eserlerini Avrupa ve Amerika’da sergiledi. Türkiye ile ortak bir tarihimiz var. Bizim çalışmalarımızı Türklerin görmesi önemli” diyor.

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