Savaşın çocuklarına evlerini açtılar: Uzanan eller bir umut olup iyilik hareketine dönüştü

Bakanlığın verilerine göre, şu an korunmaya muhtaç 7 bin 478 çocuk koruyucu ailelik sisteminde bulunuyor. Çocuklara yüreklerini açıp onlara yuva olan koruyucu ailelerin sayısı da 6 bin 155’e ulaştı.

HAYAT 'Savaşlarda en fazla kadınlar mağdur oluyor'

318 ÇOCUĞA AİLE OLDULAR

Bu süreçte koruyucu ailelik sadece Türkiye değil ülke sınırlarını da aşan bir iyilik hareketine dönüştü. Türkiye’de bulunan yabancı uyruklu ve büyük bölümü savaş mağduru 318 çocuk, koruyucu aileler tarafından sahiplenildi.

Suriye, Irak, Afganistan gibi ülkelerden Türkiye’ye sığınan ve yanlarında bir refakatçisi olmayan bu çocuklar, sistem sayesinde sevgi dolu bir ortamda, aile sıcaklığında büyüyebilmenin mutluluğunu yaşıyor. İllerin nüfuslarına göre oranlandığında koruyucu aile sistemindeki başarılarıyla Kayseri (260 koruyucu aile yanında 288 çocuk) ön plana çıkıyor.

En çok koruyucu aile üç büyük şehirde Türkiye’de en çok koruyucu aile sırasıyla İstanbul (657), Ankara (394) ve İzmir de (368) bulunuyor.