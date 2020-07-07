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Hayat Savaşın çocuklarına evlerini açtılar Uzanan eller bir umut olup iyilik hareketine dönüştü
AKTÜEL

Savaşın çocuklarına evlerini açtılar: Uzanan eller bir umut olup iyilik hareketine dönüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca Türkiye genelinde korunmaya muhtaç çocuklar için başlatılan koruyucu aile seferberliği, ülke sınırlarını aşıp savaş mağduru çocuklara uzanan bir iyilik hareketine dönüştü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bakanlığın verilerine göre, şu an korunmaya muhtaç 7 bin 478 çocuk koruyucu ailelik sisteminde bulunuyor. Çocuklara yüreklerini açıp onlara yuva olan koruyucu ailelerin sayısı da 6 bin 155’e ulaştı.

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318 ÇOCUĞA AİLE OLDULAR

Bu süreçte koruyucu ailelik sadece Türkiye değil ülke sınırlarını da aşan bir iyilik hareketine dönüştü. Türkiye’de bulunan yabancı uyruklu ve büyük bölümü savaş mağduru 318 çocuk, koruyucu aileler tarafından sahiplenildi.

Suriye, Irak, Afganistan gibi ülkelerden Türkiye’ye sığınan ve yanlarında bir refakatçisi olmayan bu çocuklar, sistem sayesinde sevgi dolu bir ortamda, aile sıcaklığında büyüyebilmenin mutluluğunu yaşıyor. İllerin nüfuslarına göre oranlandığında koruyucu aile sistemindeki başarılarıyla Kayseri (260 koruyucu aile yanında 288 çocuk) ön plana çıkıyor.

  • En çok koruyucu aile üç büyük şehirde Türkiye’de en çok koruyucu aile sırasıyla İstanbul (657), Ankara (394) ve İzmir de (368) bulunuyor.

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