Şavşatlı Fadime 'arı' gibi çalışıyor: Üç kızını okutuyor

2015 yılında devlet desteği ile almış olduğu 20 kovan arı ile arıcılığa başlayan 46 yaşındaki Fadime Temiz, üç yıl arıcılık yaptıktan sonra ana arı üretimine yöneldi.

Bu işi severek yaptığı için zorlanmadığını söyleyen Temiz, "Bu işi severek yapıyorum, çok mutluyum. Çok haz alıyorum. Bütün hanımlara yapmalarını tavsiye ederim" dedi.

Bu sene hedefi 2 bin ana arı üretmek

Fadime Temiz, "Bu sene hedefim 2 bin 500 ana arı idi ama bu yıl iklimler iyi gitmedi, o yüzden şu an net bir rakam veremiyorum. Ana arı üretimi iklimle alakalı, iklim iyi olursa daha verimli ana arı üretimi gerçekleştiriyorum" diye konuştu.

"Arıcılığa başladığım için kendimi şanslı hissediyorum" diyen Temiz, "Ayrıca arıcılık sayesinde üç kızımı okutuyorum. İki kızım üniversite okuyor, birisi lisede okuyor. Ben arıcılıktan sağladığım kaynakla okutuyorum” ifadelerini kullandı.