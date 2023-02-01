Schengen vizesinde yeni dönem: Dijitalleşme teklifi AP'de kabul gördü

2023 yılına sayılı günler kala vize ücretleri de merak kazandı. ABD vizesi üceti 2023 yılında ne kadar oldu? Amerika vize ücretleri Schengen ülkeleri gibi değildir. Amerika’da yaş durumuna göre vize ücreti değişmemektedir. Çocuklar için de aynı ücret geçerlidir. Herhangi bir muaf durumu yoktur. Konsolosluğun almış olduğu net ücret sadece bazı vize türlerinde değişiklik göstermektedir. Peki, Amerika vize masrafları kaç dolar, kaç TL? İşte 2023 Amerika vizesi ücretlerinin detayları...