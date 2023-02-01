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Schengen vizesinde yeni dönem: Dijitalleşme teklifi AP'de kabul gördü

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, Schengen vizesi başvurularının dijital ortamda yapılabilmesine yönelik raporu kabul etti. Teklif yasalaştığında başvurular tek platform üzerinden yapılabilecek, vizeler pasaportlara basılmayacak.

09:15 . 1/02/2023 Çarşamba
AA
Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

AP'nin Sivil Özgürlükler Komitesi'ne sunulan ve 5'e karşı 34 milletvekilinin kabul oyu verdiği rapor, vize başvurularının dijital olarak yapılarak vize süreçlerinin hızlandırılmasını ve güvenliğin artırılmasını hedefliyor.


Vize başvurularının dijitalleşmesi için gerekli yasal süreç içinde, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin temsilcilerinden oluşan AB Konseyi, AB Komisyonu ve AP'nin ortak müzakerelerle sonuca varması gerekiyor.

Grafikteki mor ile yer alan ülkelere Schengen vizesi ile giriş yapılıyor.

AB kurumlarının anlaşması halinde vizeler artık pasaportlara basılmayacak, bunun yerine dijital sisteme işlenecek.


Vize başvuru maliyetlerinin ve işlemlerinin azaltılması, başvuruların tek platform üzerinden alınması, sistemin AB sınır yönetimi ve veri tabanı sistemleriyle entegre hale getirilmesi, dijital vizeler sayesinde sahteciliğin önlenmesi ve güvenliğin artırılması öngörülüyor.


Ayrıca dijital vize başvuru sisteminde çoklu dil seçeneğinin bulunması, bu sayede aynı IP adresinden yapılan başvuruların topluca reddedilmesinin önlenmesi de parlamentodan geçen raporda yer alıyor.



#Avrupa Parlamentosu
#AP
#Schengen Vizesi
2 saat önce
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Schengen vizesinde yeni dönem: Dijitalleşme teklifi AP'de kabul gördü
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