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Hayat

'Şehir hastaneleri her geçen gün bütçeyi yutuyor' iddialarına Bakan Koca'dan yanıt: Bilgisizlikten ileri geliyor veya maksatlı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlık bütçesi içinde şehir hastanelerine ayrılan payın artmadığını aksine giderek azaldığını belirterek, "Sağlık Bakanlığı bütçesi içinde şehir hastanelerine ayrılan pay giderek azalıyor, artmıyor. Şehir hastaneleri her geçen gün bütçeyi yutuyor, iddiası ya bilgisizlikten ileri geliyor veya maksatlıdır" ifadesini kullandı.

Büşra Soyal
Büşra Soyal
21:45 - 19/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehir hastaneleriyle ilgili bazı iddialara yanıt verdi.

Koca,
"Sağlık Bakanlığı bütçesi içinde şehir hastanelerine ayrılan pay giderek azalıyor, artmıyor. 2022 bütçesinde hizmet dahil kullanım bedeline ayrılan pay yüzde 14,3'tü. 2023 yılında bu oran yüzde 13,4'e düştü. 2024 yılı bütçesinde ise oran yüzde 11,4'e iniyor. 'Şehir hastaneleri her geçen gün bütçeyi yutuyor' iddiası ya bilgisizlikten ileri geliyor veya maksatlıdır."
bilgisini paylaştı.

Şehir hastanelerinin bugünkü değeriyle metrekaresi 1465 avroya mal edilecek şekilde yapıldığını da aktaran Koca, şunları kaydetti:

"Bu fiyata, hastanelerin en ileri teknolojilere sahip cihazlarla tamamen donatılması ve çevre düzenlemesine kadar her şey dahildir. Eğer yapılmamış olsalardı, şehir hastanelerini bugün bu maliyetlerle yapmak söz konusu bile olmazdı. Şehir hastanelerimizin kamu bütçesi üzerinde yük olduğunu söylemek artık tamamen yanlıştır."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 2028'de tüm aşılar yüzde 100 Türkiye'de üretiliyor olacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 2028'de tüm aşılar yüzde 100 Türkiye'de üretiliyor olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının 2024 yılı bütçesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Hıfzıssıhha Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Üretim Merkezinin inşaatının tamamlandığını, pilot üretimlere 2025 yılında başlayacaklarını dile getiren Koca, hedeflerinin ihtiyaç olan aşıların tamamının Türkiye'de üretmek olduğunu anlattı. Çocukluk çağı bağışıklama programındaki kuduz, Hepatit A ve suçiçeği gibi üç aşıyı teknoloji transferi ile Türkiye'de üretileceğini ifade eden Bakan Koca, "Bağışıklama programındaki diğer tüm aşılar Hıfzıssıhha'da üretilecek. 2028'de tüm aşılar yüzde 100 Türkiye'de üretiliyor olacak." dedi.


#Sağlık Bakanı
#Şehir Hastaneleri
#Fahrettin Koca
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