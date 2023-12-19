'Şehir hastaneleri her geçen gün bütçeyi yutuyor' iddialarına Bakan Koca'dan yanıt: Bilgisizlikten ileri geliyor veya maksatlı

"Bu fiyata, hastanelerin en ileri teknolojilere sahip cihazlarla tamamen donatılması ve çevre düzenlemesine kadar her şey dahildir. Eğer yapılmamış olsalardı, şehir hastanelerini bugün bu maliyetlerle yapmak söz konusu bile olmazdı. Şehir hastanelerimizin kamu bütçesi üzerinde yük olduğunu söylemek artık tamamen yanlıştır."