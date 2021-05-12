Şehit anneleri bir bayramı daha hüzünle karşılıyor: Sen soğuğu değil sıcağı severdin

Samsun'da Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli yunus ekibinin denetimi sırasında, bir otomobil sürücüsü polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Sürücüyü yakalamak için takibe başlayan yunus polisi Adem Keskin, motosikletin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, metrelerce sürüklenen Keskin ise ağır yaralandı. Keskin, kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Bekar olan Keskin'in acı haberi, ailesi ve görev arkadaşlarını hüzne boğdu. Adem Keskin, daha önce yapılan bir uygulamada yine 'dur' ihtarına uymayıp kaçan bir sürücüyü, kaza yaparak alev alan aracından kurtarmıştı.

GÜNDEM Gözyaşları içinde dağa kaçırılan kızına seslendi: Gel bize de bayram olsun artık

‘KUZUM BENİM’

Keskin ailesi evlatları olmadan geçecek ilk Ramazan Bayramı'nın hüznünü yaşıyor. Şehit Keskin'in ailesi ve mesai arkadaşları, Samsun Kıranköy Mezarlığı'ndaki 'Polis Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehidin 1,5 yaşındaki yeğeni Yağız Ali Olgun dayısının mezar taşını öptü. Ziyarette duaların ardından oğlunun mezar taşına dokunan annesi Ayşe Keskin, "Oğlum sen soğuğu değil, sıcağı severdin. Kuzum benim" diyerek gözyaşı döktü.

REKLAM