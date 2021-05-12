Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat Şehit anneleri bir bayramı daha hüzünle karşılıyor Sen soğuğu değil sıcağı severdin
AKTÜEL

Şehit anneleri bir bayramı daha hüzünle karşılıyor: Sen soğuğu değil sıcağı severdin

Samsun'da uygulama noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsünü kovalarken motosikletten düşen ve kaldırıldığı hastanede şehit olan yunus polisi Adem Keskin’in (33) ailesi, evlatları olmadan geçecek ilk Ramazan Bayramı'nın hüznünü yaşıyor. Polis şehitliğinde oğlunun mezar taşına dokunan Ayşe Keskin, "Oğlum sen soğuğu değil sıcağı severdin. Kuzum benim" diyerek gözyaşı döktü.

Haber Merkezi DHA
Şehit anneleri bir bayramı daha hüzünle karşılıyor: Sen soğuğu değil sıcağı severdin
Aileler bayram öncesi kabristandaki yakınlarını ziyaret ediyor

Samsun'da Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli yunus ekibinin denetimi sırasında, bir otomobil sürücüsü polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Sürücüyü yakalamak için takibe başlayan yunus polisi Adem Keskin, motosikletin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, metrelerce sürüklenen Keskin ise ağır yaralandı. Keskin, kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Bekar olan Keskin'in acı haberi, ailesi ve görev arkadaşlarını hüzne boğdu. Adem Keskin, daha önce yapılan bir uygulamada yine 'dur' ihtarına uymayıp kaçan bir sürücüyü, kaza yaparak alev alan aracından kurtarmıştı.

Gözyaşları içinde dağa kaçırılan kızına seslendi: Gel bize de bayram olsun artık
GÜNDEM
Gözyaşları içinde dağa kaçırılan kızına seslendi: Gel bize de bayram olsun artık

‘KUZUM BENİM’

Keskin ailesi evlatları olmadan geçecek ilk Ramazan Bayramı'nın hüznünü yaşıyor. Şehit Keskin'in ailesi ve mesai arkadaşları, Samsun Kıranköy Mezarlığı'ndaki 'Polis Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehidin 1,5 yaşındaki yeğeni Yağız Ali Olgun dayısının mezar taşını öptü. Ziyarette duaların ardından oğlunun mezar taşına dokunan annesi Ayşe Keskin, "Oğlum sen soğuğu değil, sıcağı severdin. Kuzum benim" diyerek gözyaşı döktü.

Görüntüler Şırnak'tan: Terörden temizlendi 16 aileye ekmek kapısı oldu
FOTOĞRAF 15
Title
Uludere Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, terörden temizlenen yaylada 16 aileye 10 bin domates, biber, patlıcan, kavun, karpuz, salatalık fidesi dağıtıldı.
Title
Üreticilere fideleri Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, Uludere İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Alper Yılmaz ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan dağıttı. Fideler dağıtıldıktan sonra Kaymakam Ahmet Solmaz üretici ile birlikte bahçelere fide ekti.
Title
Konu ile ilgili bilgi veren Kaymakam Solmaz, yürüttükleri sebzecilik projesi ile fideleri dağıtmak için bir araya geldiklerini söyledi. Kaymakam Solmaz, Avaspi Yaylası eskiden terör bölgesi olduğu için maalesef burada vatandaşlarımız kendi arazilerini değerlendiremiyordu. Çok şükür son dönemde güvenlik güçlerimizin kararlı operasyonları ile birlikte bu bölgeler terörden arındırılmış hale geldi. Biz de şu an devlet olarak vatandaşlarımızın kendi arazilerinde yeniden tarım ve hayvancılık ile uğraşmaları için projeler üretmekteyiz. Geçen yıl 7 üretici burada bahçesini kurdu, onlara fide desteği vermiştik. Bu yıl projemizi biraz daha genişleterek toplamda 16 üreticiye domates, biber, patlıcan, kavun, karpuz, salatalık şeklinde farklı çeşitlerde bölüştürerek 10 bin fide desteğinde bulunduk dedi.
Title
Uludere İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat inan, Avaspi Yaylasının yıllardır kullanılamayan boş arazilere sahip olduğunu söyledi. İnan, Kaymakamlığımız ve müdürlüğümüz koordinesiyle çiftçilerimize destek olduk. Şu an o boş arazilerde yaklaşık 40 dönüm arsada üretim gerçekleştiriliyor. Bu destekle üreticilerimiz kendi ürettikleri organik ürünlerini Uludere pazarında veya bulunduğu yerlerde satarak hem kendi ekonomilerine hem de ilçe ekonomimize destek sağlamaktadır diye konuştu. Üretici Zeki Ürek de Şu anda Avaspi Yaylamızda bahçe yapıyoruz. 2 yıldır Uludere Kaymakamlığımız ile Uludere ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından destek alıyoruz. Bana bin adet fide desteği verildi. Salatalık, kavun, karpuz, domates, patlıcan gibi fide desteğinde bulundurlar. Onlardan Allah razı olsun çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Görüntüler Şırnak'tan: Terörden temizlendi 16 aileye ekmek kapısı oldu
Şırnak'ın Uludere ilçesinde bulunan Avaspi Yaylası, bölgenin terörden arındırılması ve devletin de destek vermesi ile 16 aileye ekmek kapısı oldu. Uludere Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, terörden temizlenen yaylada yetiştirilmek üzere 10 bin domates, biber, patlıcan, kavun, karpuz ve salatalık fidesinin dağıtımını yaptı.


Abone Ol Google News
Denizi olmayanBozkırda 60 ton balık üretti

Denizi olmayan
Bozkırda 60 ton balık üretti

Balıkların tamamını Avrupa ülkelerine yolluyor.
Traktörler Gine için yola çıktı

Traktörler Gine için yola çıktı

Büyük Tarım Projesi için Gine'ye 50 traktör ihraç edildi.
İşgalci İsrail Gazzeyi acımasızca bombalıyor: Masum çocuklar korku içinde yaşıyor

​Sağlık Bakanlığı az önce duyurdu.

Şirketin traktör satışları geçen yıl yaklaşık yüzde 90 arttı.

​Gözyaşları içinde dağa kaçırılan kızına seslendi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram sonrasını işaret etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.