Şehit Eren Bülbül'ün adı Ordu'da anaokulunda yaşatılacak

GERÇEK BİR TRAJEDİ ÇEKİYORUZ <br> <br> Filmin yönetmenliğini üstlenen Özer Feyzioğlu, gerçek bir mekanda gerçek bir trajedi çektiğini belirterek, Filmimiz en güzel şekilde bittiğini düşündüğümüz zaman yayınlanacak. Sorumluluğu yüksek bir proje. İki tane pırıl pırıl insan. Biri 15 yaşında masum bir çocuk. Bir diğeri kıymetli bir asker, karısına aşık bir koca ve güzel bir baba. Burada hayatlarını kaybettiler. Biz de gerçek bir mekânda gerçek bir trajedi çekiyoruz. Bu da bizi duygusal olarak çok etkiliyor. Filmde çekilen her şey çok gerçek. Biz bu filmi gerçek mekânlarda çekiyoruz. Her gün işe Eren’in Kabri başından geçerek başlıyoruz. Her gün onların ölüm yıldönümlerini yaşıyor hissindeyiz dedi.