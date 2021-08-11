Şehit Eren Bülbül'ün adı Ordu'da anaokulunda yaşatılacak
Trabzon'un Maçka ilçesinde, 2017 yılında PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül'ün (15) ismi, Ordu'nun Ünye ilçesinde inşa edilecek anaokuluna verilecek.
Ordu Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Eren Bülbül'ün isminin Ünye ilçesinde yaşatılacağını açıkladı. Vali Sonel, hayırsever iş insanı Banu Akdeniz tarafından yaptırılan 10 derslikli Şehit Eren Bülbül Özel Eğitim Anaokulu'nu yeni eğitim- öğretim yılına yetiştireceklerini aktardığı paylaşımında, "Şehidimiz Eren evladımızın ismi Ordu-Ünye ilçemizde yaşayacak. Banu Akdeniz hanımefendi tarafından yaptırılan 10 derslikli Şehit Eren Bülbül Özel Eğitim Anaokulumuzu yeni eğitim öğretim yılına yetiştireceğiz. Şehitler ölmez. İyi ki varsın Eren" dedi.
Şehidimiz Eren Evladımızın ismi Ordu-Ünye İlçemizde yaşayacak.Hayırsever İş İnsanımız Banu Akdeniz Hanımefendi tarafından yaptırılan 10 Derslikli Şehit Eren Bülbül Özel Eğitim Anaokulumuzu yeni eğitim öğretim yılına yetiştireceğiz inşallah.ŞEHİTLER ÖLMEZ…🇹🇷 #İyikivarsınErenpic.twitter.com/HgynXA8n0L