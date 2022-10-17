​Şehit madencinin faciadan iki saat önce paylaştığı fotoğraf hüzne boğdu.

Bartın'daki Amasra Taşkömürü İşletmesi Müessesesi'nde meydana gelen patlamada 41 madenci şehit oldu. Yaşanan acı olay tüm Türkiye'yi derin bir hüzne boğarken geride acılı aileler bırakan şehitler, toprağa verildi. Patlamada hayatını kaybedenlerden biri de Rasim Bulut.

Şehit Rasim Bulut, Paşalılar köyünde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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'PAŞAM BENİM' SÖZLEİRYE PAYLAŞTI

14 Ekim’de Amasra Müessesi'ndeki işine gitmeden önce 1 yaşındaki çocuğu ile evinde vakit geçiren Rasim Bulut, patlamadan 2 saat önce sosyal medya hesabından çocuğu ile birlikte paylaşım yaptı.

'Paşam benim' diyerek paylaştığı fotoğraf Rasim Bulut’un son fotoğrafı oldu.