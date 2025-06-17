Şehit Mustafa Cambaz 4. Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu

Albayrak Grubu tarafından geleneksel hâle getirilen ve bu yıl dördüncüsü düzenlenen Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması sonuçlandı. 1 Mart – 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında başvuruları kabul edilen yarışmaya 10.000’e yakın fotoğraf tutkunu katıldı. Yarışmada dereceye giren isimler, Temmuz ayında düzenlenecek ödül töreniyle kamuoyuyla paylaşılacak ve ödüllerine kavuşacak.
15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşen Yeni Şafak foto muhabiri Mustafa Cambaz adına bu sene dördüncüsü düzenlenen yarışma; “2024’e Damga Vuran Haber Fotoğrafı”, “Kültürel ve Tarihî Fotoğraflar”, “Yeni Nesil Fotoğraflar (Drone Çekimi)”, “Yeni Nesil Fotoğraflar (Cep Telefonu Çekimi)” ve “Hikâyeyi Tamamla – Rami Kütüphanesi Özel Ödülü” olmak üzere toplam beş kategoride gerçekleştirildi.
Kazananlar, 16 Haziran Pazartesi günü Albayrak Grubu Topkapı Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen jüri toplantısında belirlendi. Toplantıya jüri üyelerinin yanı sıra Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu ve Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri de katılarak yarışmanın genel değerlendirmesini yaptı.
Toplumsal hafızayı belgeleyen ve yeni nesil fotoğrafçılara ilham vermeyi sürdüren Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması, önümüzdeki yıllarda da etkisini artırarak devam etmeyi hedefliyor.