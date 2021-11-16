'Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması'na başvurular yarın başlayacak: Toplam 90 bin lira ödül

Yeni Şafak Gazetesi olarak 15 Temmuz darbe girişiminde yüzlerce vatandaşımız gibi bayrağımız, vatanımız, demokrasimiz ve evlatlarımız için şehit olan, yakın çalışma arkadaşımız, gazetemiz foto muhabirlerinden Şehit Mustafa Cambaz adına Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması düzenliyoruz.

Yeni Şafak'ın bu yıl ilkini gerçekleştirdiği yarışmaya, foto muhabirleri objektiflerinden yılın gündeme damgasını vuran haber fotoğraflarıyla, fotoğraf tutkunları kültürel ve tarihi fotoğraflarla, yeni nesil fotoğrafçılığa ilgi duyanlar ise drone ile çekilmiş eserleriyle katılabilecek.



"2021’e Damgasını Vuran Haber Fotoğrafları", "Kültürel ve Tarihi Fotoğraflar" ile "Yeni Nesil Fotoğraflar" kategorilerinde 9 kişiye toplam 90 bin Türk lirası ödül verilecek.

Zor şartlar altında görev yapan gazetecileri ve başarılı fotoğraf çalışmalarını teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmaya, şartnamede belirtilen kurallar çerçevesinde herkes katılabiliyor.

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Yarışmanın seçici kurulunda gazeteci ve fotoğrafçı Coşkun Aral, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel, Anadolu Ajansı Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Vekili Fırat Yurdakul, fotoğraf sanatçısı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Süleyman Gündüz ve Yeni Şafak Foto Muhabiri Sedat Özkömeç yer alıyor.

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Yeni Şafak olarak 15 Temmuz şehidimiz Mustafa Cambaz'ın anısına Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması'nın ilkini gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz. Yarışma gelecek yıllarda bir gelenek haline dönüşecek ve Türk basının en saygın yarışmalarından biri olacak. Yaptığı işi 'kayıt fotoğrafçılığı' olarak tanımlayan Cambaz, 2000'li yıllardan itibaren tüm Türkiye'yi adım adım gezerek 10 binin üzerinde fotoğraf çekmiş ve ulu camileri kayıt altına almıştı. İstedik ki onun fotoğrafa olan bu ilgisi ve sevgisi yarım kalmasın ve bu yarışma adıyla hep yaşasın. Haber fotoğrafçılığı alanında fotoğraflarıyla gündeme imza atan foto muhabirlerinden ve fotoğrafa gönül veren herkesten başvuru bekliyoruz."

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Yarışmanın değerlendirmeleri 17- 30 Ocak 2022 tarihleri arasında tamamlanacak. Ödül töreni ise 31 Ocak 2022'de gerçekleştirilecek.

Yarışma ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayın.

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