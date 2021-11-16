Hayat Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışmasına başvurular yarın başlayacak Toplam 90 bin lira ödül
AKTÜEL

'Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması'na başvurular yarın başlayacak: Toplam 90 bin lira ödül

Yeni Şafak, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan, foto muhabiri Mustafa Cambaz adına "Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması" düzenliyor. Başvuruları yarın başlayacak yarışmaya son katılım tarihi 17 Ocak 2022 olarak belirlendi. Üç kategoride 9 kişiye toplam 90 bin Türk lirası ödül verilecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışmasına başvurular yarın başlayacak: Toplam 90 bin lira ödül
Yarışmada üç kategoride 9 kişiye toplam 90 bin lira ödül verilecek.

Yeni Şafak Gazetesi olarak 15 Temmuz darbe girişiminde yüzlerce vatandaşımız gibi bayrağımız, vatanımız, demokrasimiz ve evlatlarımız için şehit olan, yakın çalışma arkadaşımız, gazetemiz foto muhabirlerinden Şehit Mustafa Cambaz adına Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması düzenliyoruz.

Yeni Şafak'ın bu yıl ilkini gerçekleştirdiği yarışmaya, foto muhabirleri objektiflerinden yılın gündeme damgasını vuran haber fotoğraflarıyla, fotoğraf tutkunları kültürel ve tarihi fotoğraflarla, yeni nesil fotoğrafçılığa ilgi duyanlar ise drone ile çekilmiş eserleriyle katılabilecek.

  • "2021’e Damgasını Vuran Haber Fotoğrafları", "Kültürel ve Tarihi Fotoğraflar" ile "Yeni Nesil Fotoğraflar" kategorilerinde 9 kişiye toplam 90 bin Türk lirası ödül verilecek.

Zor şartlar altında görev yapan gazetecileri ve başarılı fotoğraf çalışmalarını teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmaya, şartnamede belirtilen kurallar çerçevesinde herkes katılabiliyor.

Yarışmanın seçici kurulunda gazeteci ve fotoğrafçı Coşkun Aral, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel, Anadolu Ajansı Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Vekili Fırat Yurdakul, fotoğraf sanatçısı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Süleyman Gündüz ve Yeni Şafak Foto Muhabiri Sedat Özkömeç yer alıyor.

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Yeni Şafak olarak 15 Temmuz şehidimiz Mustafa Cambaz'ın anısına Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması'nın ilkini gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz. Yarışma gelecek yıllarda bir gelenek haline dönüşecek ve Türk basının en saygın yarışmalarından biri olacak. Yaptığı işi 'kayıt fotoğrafçılığı' olarak tanımlayan Cambaz, 2000'li yıllardan itibaren tüm Türkiye'yi adım adım gezerek 10 binin üzerinde fotoğraf çekmiş ve ulu camileri kayıt altına almıştı. İstedik ki onun fotoğrafa olan bu ilgisi ve sevgisi yarım kalmasın ve bu yarışma adıyla hep yaşasın. Haber fotoğrafçılığı alanında fotoğraflarıyla gündeme imza atan foto muhabirlerinden ve fotoğrafa gönül veren herkesten başvuru bekliyoruz."

Yarışmanın değerlendirmeleri 17- 30 Ocak 2022 tarihleri arasında tamamlanacak. Ödül töreni ise 31 Ocak 2022'de gerçekleştirilecek.

Yarışma ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayın.

Şehit Mustafa Cambaz’ın hayali gerçek oldu: Ayasofya Camii'nde "Memleketimin Ulu Camileri" fotoğraf sergisi açıldı
HAYAT
Şehit Mustafa Cambaz’ın hayali gerçek oldu: Ayasofya Camii'nde "Memleketimin Ulu Camileri" fotoğraf sergisi açıldı

Hayatını kaybettikten sonra Türk vatandaşı olan 15 Temmuz şehidi Mustafa Cambaz
GÜNDEM
Hayatını kaybettikten sonra Türk vatandaşı olan 15 Temmuz şehidi Mustafa Cambaz

Cambaz’ın ulu camileri Ayasofya’da
HAYAT
Cambaz’ın ulu camileri Ayasofya’da
Sezai Karakoçun son görüntüleri

Sezai Karakoç'un son görüntüleri

​Türk şiirinin efsanesi 'Fahri Hemşehrilik Beratı'na layık görülmüştü.
Golü erken yedik

Golü erken yedik

​A Milli Takımımız, Karadağ ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Azerbaycan ile Ermenistan arasında yeni ateşkes kararı

Şair, yazar ve mütefekkir Sezai Karakoç hayatını kaybetti.

​16 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için başsağlığı mesajı.

​Ele geçirilen veriler arasında adres ve banka bilgileri de var.

Dünyada eşine az rastlanıyor

Dünyada eşine az rastlanıyor

İzmir'deki kaçak kazıda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için taziye mesajı: Milletimize başsağlığı diliyorum
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için taziye mesajı: Milletimize başsağlığı diliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vefat eden şair, yazar ve düşünür Sezai Karakoç için taziye mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında "Fikirleriyle nesillere yol gösteren, edebiyatımızın, düşünce dünyamızın, ülkemizin büyük mütefekkiri, "Diriliş Şairi" Sezai Karakoç Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Milletimize başsağlığı diliyorum." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Karakoç'un yeğeni Aziz Karakoç'u telefonla arayarak taziyelerini iletti.
İstanbul'da Halk Ekmek ürünlerine zam
Gündem

İstanbul'da Halk Ekmek ürünlerine zam

İBB iştiraklerinden İstanbul Halk Ekmek A.Ş, 250 gramlık normal ekmek dışındaki ambalajlı ürünlere yüzde 47’ye varan oranlarda zam yaptı. İHE'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 250 gramlık normal ve kepekli ekmeğin 1,25 TL olan fiyatı değişmezken, diğer ekmek ve unlu mamul ürünlerinde yüzde 12 ila yüzde 47 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.
İnce'den Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışına tepki: Parti dışına itilen arkadaşlarıyla da helalleşecek mi?
Gündem

İnce'den Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışına tepki: Parti dışına itilen arkadaşlarıyla da helalleşecek mi?

CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, eski partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışına tepki gösterdi. İnce, Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin altını doldurmadığını ifade ederek, "Mesela kendisini desteklemediği için aday yapılmayan parti dışına itilen arkadaşlarıyla helalleşecek mi? Başkalarını destekledikleri için aday yapılmayan, partiden atılan, partiden dışlananlarla da helalleşecek misin?" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.