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Hayat

Şehitlerimiz için sabah namazında tüm camilerde dua edilecek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yarın sabah namazında tüm camilerde terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda şehadete kavuşan Mehmetçikler ve tüm şehitler için dua edileceğini duyurdu. Erbaş, "Yüce Rabbimiz kahraman ordumuzu havada, karada, denizde daima mansur ve muzaffer eylesin." dedi.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
17:00 - 13/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Sabah namazında camilerde şehitlerimiz için dua edilecek.
Sabah namazında camilerde şehitlerimiz için dua edilecek.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, şehitlerimize dua için sabah namazında buluşulacağını belirtti.

Erbaş, "14 Ocak Pazar sabah namazında ülkemizin tüm camilerinde, terör örgütlerine karşı yaptığımız operasyonlarda şehadete kavuşan kahraman Mehmetçiklerimiz ve tüm şehitlerimiz için okunan hatimlerin duası yapılacaktır. Biz de yapılacak olan dua programına Ankara Hacı Bayram Veli Camii’nden katılacağız inşallah. Tüm kardeşlerimizi ülkemizin dört bir yanında yapılacak olan bu dualara katılmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erbaş, "Yüce Rabbimiz kahraman ordumuzu havada, karada, denizde daima mansur ve muzaffer eylesin." dedi.

#Ali Erbaş
#Sabah namazı
#Diyanet
#Cami
#Şehit
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