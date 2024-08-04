Şehri Medeniyet Çanakkale Kültür Projesi Kasım ayında gerçekleştirilecek

"Devlet Konservatuvarımız, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültemiz ile Güzel Sanatlar Fakültemizin öncülüğünde 20 Kasım'da projenin hayata geçirilmesi planlanıyor. Kültürel sergiler, kültür defileleri, konserler ve müzik etkinlikleri, sempozyum ve bilimsel konferansların yansıra özellikle geleneksel sanat atölyeleri, geleneksel Çanakkale yemek festivalleri, tarih ve kültür gezileri ile birlikte uluslararası katılımlı etkinlikler düzenleyeceğiz ve akademik bir bakış açısıyla ama şehre ve bölgeye, özellikle bölgeye ve ülkeye dokunan bir kültür etkinlikleri olacak."