|
Hayat

Şehri Medeniyet Çanakkale Kültür Projesi Kasım ayında gerçekleştirilecek

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, kasım ayında Şehri Medeniyet Kültür Projesi'nin 8'incisine ev sahipliği yapacaklarını söyledi. Erenoğlu "Kültürel sergiler, kültür defileleri, konserler ve müzik etkinlikleri, sempozyum ve bilimsel konferansların yansıra özellikle geleneksel sanat atölyeleri, geleneksel Çanakkale yemek festivalleri, tarih ve kültür gezileri ile birlikte uluslararası katılımlı etkinlikler düzenleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

22:14 - 4/08/2024 Pazar
AA
Şehri Medeniyet Kültür Projesi'nin 8'incisi Çanakkale'de düzenlenecek.
Şehri Medeniyet Kültür Projesi'nin 8'incisi Çanakkale'de düzenlenecek.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de 4 yıl boyunca farklı şehirlerde 7 kez düzenlenen projenin "Şehri Medeniyet Çanakkale Kültür Projesi" adıyla yapılacağını anlattı.

ÇOMÜ'nün ev sahipliğinde 20 Kasım'da yapılacak projenin, üniversitenin lokomotif bazı akademik birimleri tarafından destekleneceğini anlatan Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, şunları kaydetti:

"Devlet Konservatuvarımız, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültemiz ile Güzel Sanatlar Fakültemizin öncülüğünde 20 Kasım'da projenin hayata geçirilmesi planlanıyor. Kültürel sergiler, kültür defileleri, konserler ve müzik etkinlikleri, sempozyum ve bilimsel konferansların yansıra özellikle geleneksel sanat atölyeleri, geleneksel Çanakkale yemek festivalleri, tarih ve kültür gezileri ile birlikte uluslararası katılımlı etkinlikler düzenleyeceğiz ve akademik bir bakış açısıyla ama şehre ve bölgeye, özellikle bölgeye ve ülkeye dokunan bir kültür etkinlikleri olacak."

Erenoğlu, bu etkinliklerin Çanakkale için özellikle kültürel zenginliklerinin ön plana çıkması, ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılması ve bilinirliğinin arttırılarak yerel kültürel mirası koruyarak yeni nesillere aktarmak adına önemli katkılar sağlayacağını düşündüklerini sözlerine ekledi.

Şehri Medeniyet Çanakkale Kültür Projesi Yapımcısı Elif Tayhan da projenin, başta İstanbul olmak üzere toplam 7 ilde hayata geçirilen önemli bir proje olduğunu hatırlattı.

Projenin amacının Çanakkale kültürel mirasını ve köklü geçmişini geçmişten geleceğe ışık tutarak yeni nesillere aktarmak olduğunu vurgulayan Tayhan, şu ifadeleri kullandı:

"Çanakkale'mizin tarihini, kültürünü, kültürel mirasını tanıtma ve dediğim gibi ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtmak için çok önemli bir proje Şehrin Medeniyet Kültür Projesi. Ben de bir Çanakkaleli olarak projeyi burada gerçekleştireceğimiz için çok mutluyum. Bir nebze olsun şehrimizin tanıtılmasına katkımız olursa ne mutlu bize."


Troya Savaşı'nın izleri aranıyor: 5 bin 600 yıllık medeniyet

Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içerisinde yer alan 5 bin 600 yıllık medeniyete ev sahipliği yapan Troya Savaşları'nın yaşandığı Troya Ören Yeri'nde devam eden 2024 yılı kazı çalışmalarında Troya Savaşı'nın izleri aranıyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Troya Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, "Son Tunç Çağı bir giriş ve kent meydanı gibi bir alanı kazıyoruz. Hiç kuşkusuz burada önemli sürpriz buluntulara önümüzdeki haftalarda rastlayacağız. Buradaki ana amacımızdan bir tanesi son Tunç Çağı ve Homeros Troya'sına ait ve belki de Troya Savaşı'na ait arkeolojik verilere ulaşmak" dedi.

Çanakkale'de boğaz savunması için yapıldı: 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma! Tarihi tabya atıl vaziyette

Çanakkale'de 2'nci Dünya Savaşı sırasında boğaz savunması için yapılan Turgut Reis Tabyası'nda toplar paslanmaya başladı. Üzerine isim kazınıp, sprey boyayla yazılar yazılan tarihi bataryanın içler acısı hali görenlerin yüreklerini burkuyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mithat Atabay, "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu var. Ancak bu kanun 100 yıllık geçmişe sahip olan eserlerin korunması konusunda bir içeriğe sahip. O nedenle de tabya 2'nci Dünya Savaşı yıllarında yapıldığı için bu kanun kapsamının dışında kalıyor" dedi.


#Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
#Şehri Medeniyet Kültür Projesi
#Çanakkale
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
4 Ağustos Pazar Akşamı Ne İzlenir? En İyi Diziler ve Filmler Burada!