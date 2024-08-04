Şehri Medeniyet Çanakkale Kültür Projesi Kasım ayında gerçekleştirilecek

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de 4 yıl boyunca farklı şehirlerde 7 kez düzenlenen projenin "Şehri Medeniyet Çanakkale Kültür Projesi" adıyla yapılacağını anlattı.
ÇOMÜ'nün ev sahipliğinde 20 Kasım'da yapılacak projenin, üniversitenin lokomotif bazı akademik birimleri tarafından destekleneceğini anlatan Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, şunları kaydetti:
Erenoğlu, bu etkinliklerin Çanakkale için özellikle kültürel zenginliklerinin ön plana çıkması, ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılması ve bilinirliğinin arttırılarak yerel kültürel mirası koruyarak yeni nesillere aktarmak adına önemli katkılar sağlayacağını düşündüklerini sözlerine ekledi.
Projenin amacının Çanakkale kültürel mirasını ve köklü geçmişini geçmişten geleceğe ışık tutarak yeni nesillere aktarmak olduğunu vurgulayan Tayhan, şu ifadeleri kullandı:
"Çanakkale'mizin tarihini, kültürünü, kültürel mirasını tanıtma ve dediğim gibi ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtmak için çok önemli bir proje Şehrin Medeniyet Kültür Projesi. Ben de bir Çanakkaleli olarak projeyi burada gerçekleştireceğimiz için çok mutluyum. Bir nebze olsun şehrimizin tanıtılmasına katkımız olursa ne mutlu bize."