​Şehrin oyunu: Burası sergisinde yetişkinlerin şehri keşfetmeleri hedefleniyor ​

İlerleyen günlerde bir atölye yapılması daha düşünülüyor.

Koşuşturmalarımız arasında şehrimize, ilişkin detaylara odaklanamıyoruz. Oysa İstanbul’da birçok yer durup bakmayı hak ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Yapı Kredi Kültür Sanat ortaklığında düzenlenen “Burası” sergisiyle İstanbul’u doğa ve kültür açısından yeniden düşünmeye davet ederken, kentteki dönüşümü ekoloji çerçevesinde ele alıyor.

Serginin bütünleyicisi kapsamında olan oyun İstanbul projesiyle, yetişkinlerin şehri oyunla keşfetmelerine olanak sağlanıyor. Oyunla, yetişkinlerin Beyoğlu özelinde, kaçırdığı detaylara odaklanması, şehri, tarihi, hayatı yeniden düşünmesi amaçlanıyor.

Amaç, İstanbul’un oyun alanları olan bir kentten, oynanabilir bir kente evrilmesi. Yetişkinlerin, mekânı oyunla üretmesi ve keşfetmesi. Oyunda 2 zar ve kartlar bulunuyor. Hedef, kartlardaki kurallarla rastgele bir yere gitmek. Gruplara ayrılan katılımcılar, Beyoğlu’nda girmediği sokaklara, yapmadığı şeylere ve dinlemeye zaman bulamadığı seslere kulak veriyor.

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Oyun zamanı

Yarım saat süren oyun, daha sonra deneyim aktarımıyla diğer katılımcı ve proje görevlileriyle paylaşılıyor. İlerleyen günlerde bir atölye yapılması daha düşünülüyor. Bu deneyimi yaşayabilmek için Yapı Kredi Kültür Sanat’ın web sitesini ziyaret etmeyi unutmayın.

Yeni mekanlar keşfettik

Katılımcılardan Gökçen Göksel, kentle ilişkinin oyunla kurulmasını çok sevdiğini söyleyerek, “Beyoğlu’nun farklı sokak ve mekanlarını keşfederek, kent doğa ilişkisiyle ilgili bilgiler edindik” dedi. Nurgül Aktay ise “Beyoğlu’nun turistten sessizlik profiline, bitki sayısından, vakit geçirilebilecek alan yetersizliği konusunda gözlemlerimiz oldu” diye konuştu.