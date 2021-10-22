Selçuk Bayraktar'dan duygulandıran paylaşım

Selçuk Bayraktar, 72 yaşında hayatını kaybeden babası Özdemir Bayraktar’la ilgili duygulandıran paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabından, babası ve amcasının yer aldığı görüntüleri paylaşan Bayraktar, "Babam ve Amcam… Cenazeye gelen, taziye veren ve dua eden herkesten Allah razı olsun… Babacığımızın ruhu şad, mekanı cennet olsun. Rabbim hepimize hayırlı ve sağlıklı ömürler versin…" ifadelerini kullandı.

Babam ve Amcam...🌹



Cenazeye gelen, taziye veren ve dua eden herkesten Allah razı olsun...



Babacığımızın ruhu şad, mekanı cennet olsun.



Rabbim hepimize hayırlı ve sağlıklı ömürler versin...#ÖzdemirBayraktar pic.twitter.com/YFklAX6Tv8 — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) October 21, 2021

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