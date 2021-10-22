Hayat Selçuk Bayraktardan duygulandıran paylaşım
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Selçuk Bayraktar'dan duygulandıran paylaşım

Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, 72 yaşında hayatını kaybeden babası Özdemir Bayraktar'la ilgili duygulandıran bir paylaşım yaptı.

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Haber Merkezi DHA
Selçuk Bayraktardan duygulandıran paylaşım
Selçuk Bayraktar sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Selçuk Bayraktar, 72 yaşında hayatını kaybeden babası Özdemir Bayraktar’la ilgili duygulandıran paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabından, babası ve amcasının yer aldığı görüntüleri paylaşan Bayraktar, "Babam ve Amcam… Cenazeye gelen, taziye veren ve dua eden herkesten Allah razı olsun… Babacığımızın ruhu şad, mekanı cennet olsun. Rabbim hepimize hayırlı ve sağlıklı ömürler versin…" ifadelerini kullandı.

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