Hayat Selimiye Camisine Mimar Sinandan ilham alınarak alttan ısıtma sistemi kurulacak
KÜLTÜR SANAT

Selimiye Camisi'ne Mimar Sinan'dan ilham alınarak alttan ısıtma sistemi kurulacak

Restorasyonuna başlanan Selimiye Camisi'ne, Mimar Sinan'ın cami yanındaki hamamı kullanarak yaptığı ısıtma yöntemine benzer bir şekilde alttan ısıtma sistemi kurulması planlanıyor. Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, "Caminin alttan ısıtılmasının bir şekilde formülünü bulup, organizasyonunu yapıp, restorasyon sonrasında caminin alttan ısıtılır vaziyette kullanılmasını temin etmeyi düşünüyoruz" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Selimiye Camisine Mimar Sinandan ilham alınarak alttan ısıtma sistemi kurulacak
Selimiye Camii

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, gazetecilere yaptığı açıklamada, restorasyon ekibinin çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Kapsamlı şekilde yapılacak restorasyonun 40 ayda tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Güneren, caminin her alanına dokunulacağını vurguladı.

Güneren, caminin dış cephesindeki taşlarda bozulmalar, bezemelerde sıkıntılar ve minarelerde çeşitli taş kayıpları olduğunu belirtti.

Caminin iki minaresinde sökme işlemi gerekebileceğini dile getiren Güneren, "Bunu minarelerin etrafına platformlarımızı ve iskelelerimizi kurduktan sonra, o taşların analizini ve birbirleriyle bağlantılarını tespit ettikten sonra yapabiliriz. O yüzden iskele kurulduktan sonra buna çok daha rahat karar vereceğiz" dedi.

Güneren, minarelerle caminin iç ve dış ışıklandırması için özel bir proje üzerinde çalışıldığını ifade ederek, "Bu projeyle minareler, kubbe, şadırvanlı avlu ve cami içerisindeki tüm mekanlar son derece güzel bir şekilde modern yöntemlerle yapıyı yormadan, gözü almadan profesyonel bir ışıklandırma yapılacak" diye konuştu.

Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan Selimiye Camii'nde Horasan harcı kullanılacak
FOTOĞRAF 15
Title
Selimiye Camii'nde 40 ay sürmesi planlanan restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, bu süreçte gelen ziyaretçiler yapılan yenilemeleri gözlemleyebilecek.
Title
Selimiye Camii'ndeki restorasyon çalışmalarının tarihi yapının aslına uygun şekilde gerçekleştirildiğini ifade eden Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, ana kubbedeki mevcut kurşun örtü, diğer kubbelerdeki ve şadırvanlı avluda bulunan kubbelerin kurşunlarının tamamen kaldırılacağını belirtti.
Title
\"Restorasyon boyunca caminin her alanına dokunulacak\"<br><br>Çalışmaların sağlıklı şekilde devam edebilmesi için yüzden fazla işçi ve ustanın çalışacağı alana şantiye kurulduğunu aktaran Güneren, restorasyon boyunca caminin her alanına dokunulacağına değindi.
Title
Cami avlusunda gerekli kapamaların yapıldığını ve önümüzdeki günlerde iskelelerin kurulmaya başlanacağını duyuran Güneren, kubbelerin statik durumlarının da inceleneceğini ifade etti.
Title
Osmanlı cami mimarisinin en geniş açıklıklı ve en büyük kubbesinin Selimiye Camii'nde bulunduğunu hatırlatan Güneren, ana kubbe ve diğer kubbelerdeki çalışmalara ilk olarak statik durum incelemesiyle başlanacağını dile getirdi.<br>
Title
Alt kısımda çatlak ya da statik bir sıkıntı olup olmadığına da bakılacağını söyleyen Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, “Daha sonra kurşunlar tamamen yenilenecek. Ayrıca iç tarafta ana kubbenin kalem işlerinin sıvasının çimento sıva olduğunu biliyoruz. Her şeyden önce kubbeyi içten çimentodan arındıracağız. Raspa çalışmaları sonrasında çimento sıvanın altında özgün kalem işi var mı onu görmeye çalışacağız. Onu yakalarsak özgün kalem işlerini projelendirip yerine tatbik edeceğiz\" diye konuştu.<br>
Title
Restorasyon çalışmalarında Horasan harcı kullanılacağını belirten Güneren, geçmiş yıllarda yapılan onarımlarda kullanılan çimento sıvalardan caminin arındırılacağını belirtti.
Title
Restorasyon çalışmalarının caminin aslına uygun şekilde gerçekleştirileceğini belirten Güneren, \"Restorasyonlar için bir süre vermek çok doğru değil ancak en azından 40-50 yıl dokunulmadan bundan sonra çok sağlıklı bir şekilde devamını sağlamak mümkün. Bu konularda uzmanlıklar da arttı. Önceden 1970 ve 1980'li yıllarda çimento malzeme kullanılıyordu. Fakat çimentonun eski esere zararı olduğu zamanla anlaşıldı. Şu anda klasik yöntem ve eski Horasan harcıyla yapılıyor uygulamalar ve sıvalar. Doğrusu da bu yöntem. Restorasyon tekniği olarak bu uzmanlık benimsenmiş durumda\" ifadelerini kullandı.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan Selimiye Camii'nde Horasan harcı kullanılacak
Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan Selimiye Camii'nde geçtiğimiz haftalarda kapsamlı olarak başlayan restorasyon çalışmaları devam ediyor. Önceki çalışmalardan kalan ve yapıya zarar veren çimentonun yerine Horasan harcı kullanılacak.


Alttan ısıtma sistemi planlanıyor

Restorasyon çalışmasında ele alınacak konulardan birinin caminin ısıtması olduğunu vurgulayan Güneren, Mimar Sinan'ın, caminin ısıtmasını hemen yanındaki Saray Hamamı'ndan yaptığına dair verilerin bulunduğunu söyledi.

Güneren, şunları kaydetti:

  • "Bu verileri tam olarak netleştirebilmek için caminin tabanında bir çalışma yapmamız gerekiyor. Bunun için halılar kaldırılacak. Zemin araştırması yapıldığı zaman bunu da açıkçası tetkik etmiş olacağız. Bu vesileyle caminin alttan ısıtılmasının bir şekilde formülünü bulup, organizasyonunu yapıp, restorasyon sonrasında caminin alttan ısıtılır vaziyette kullanılmasını temin etmeyi düşünüyoruz."
Gerçek mermi kullanıyorlar

Gerçek mermi kullanıyorlar

​Filistin'de işgalci İsrail zulmü bitmiyor.
Çek kanka güzel çek

Çek kanka güzel çek

Kazada yaralanan yolcudan ilginç diyalog.
Burası Afrika değil Bitlis: 40 dereceyi bulan sıcak suda saatlerce kalıyorlar

​İşte yeni ekonomi politikasının yol haritası.

​Fahiş zam yapan fırsatçılara 143 bin TL'ye varan cezalar yolda.

​Hayrettin Karaman kur korumalı mevduattaki faiz tartışmalarını yazdı...

​Yunanistan'daki Lavrion Kampı terör örgütlerinin yuvası oldu.

​CHP'li belediyeler PKK'nın derneğine arsa tahsis edip takvim masrafını bile karşıladı.

​İşgalcinin ipliği pazara çıkacak.

​Omicron'un yol açtığı vaka artışları hastanelerde aşı kuyruklarına neden oldu.

Prof. Dr.​ Elif Vatanoğlu Lutz, Gusi Barış Ödülü'nün sahibi olan ilk Türk kadın oldu.
Tarihi yarımadanın ünlü kedileri

Tarihi yarımadanın ünlü kedileri

​Kütüphane muhafızı Bilge, medresenin maskotu Pakize ve akademinin Süslü'sü...
Rekor kırdı

Rekor kırdı

​Trabzonspor Süper Lig tarihine geçti.
Puanlar paylaşıldı

Puanlar paylaşıldı

​Trabzonspor sahasında Başakşehir ile berabere kaldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.