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Hayat Serdar Ortaçtan Ermenistana sert tepki Yöneticileri ruh hastası
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Serdar Ortaç'tan Ermenistan'a sert tepki: Yöneticileri ruh hastası

Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan'daki sivillerin üstüne bomba yağdırmasına her kesimden tepkiler sürüyor. Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Azerbaycan’a saldıran Ermenistan yöneticilerine ateş püskürdü. Saldırıların insanlık dışı olduğunu belirten Ortaç, "Bunlar bebekleri öldürmüş adamlar. Ermenistan’ı yönetenler ruh hastası" ifadelerini kullandı. Ayrıca şarkıcı, gerekirse Azerbaycan için askere bile gidebileceğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Serdar Ortaç.
Serdar Ortaç.

Şarkıcı Serdar Ortaç, İstanbul Etiler'de market çıkışı görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ortaç, Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivillere yönelik yaptığı katliamla ilgili yorum yaptı. Ortaç, muhabirlerin "Azerbaycan için askere gider misiniz?" sorusuna şöyle karşılık verdi: "Bana görev gelirse tabii ki yaparım ama bana gelene kadar Azerbaycan kendi askeriyle kendi vatandaşını koruyor. Türkiye de yardım ediyor. Ermenistan'ın yaptığı çok haince, bebekleri öldürdüler. Askerin varsa askerinle savaşırsın, sivillerin üzerine füze atmazsın, yapılan insanlık dışı. Ermeni halkına sözüm yok ama yöneticileri ruh hastası."

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Serdar Ortaç'tan Erdoğan çıkışı: Market önünde margarin beklerdik, şimdi 12 adayı ne zaman alacağız diye bakıyoruz ki alacağız
OYNAT 02:14
Serdar Ortaç'tan Erdoğan çıkışı: Market önünde margarin beklerdik, şimdi 12 adayı ne zaman alacağız diye bakıyoruz ki alacağız
Sanatçı Serdar Ortaç Haber Global'de katıldığı programda kendisine yöneltilen 'Siyasi görüşün ne?' sorusunu cevapladı. Ortaç, Ecevit, Özal ve Demirel dönemlerini yaşadığını belirterek gördüğü en iyi liderin Cumhurbaşkan Erdoğan olduğunu söyledi.
Ortaç, 'Antalya Talebe Yurdu vardı, millet birbirini vururdu. 5 kuruş bulamazdım, marketlerin önüne gider su, simit satardık. Margarin kuyruğunda beklerdik. Yani şu kadarcık çocuktum, şimdi Instagram'dan 12 Ada'yı ne zaman alırız diye bakıyoruz, ki onu da alacağız göreceksin. 'Siyasi görüşün hangisi' lafına cevap vermiyorum, Tayyip Erdoğan diyorum' ifadelerini kullandı.


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