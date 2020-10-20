Serdar Ortaç'tan Ermenistan'a sert tepki: Yöneticileri ruh hastası
Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan'daki sivillerin üstüne bomba yağdırmasına her kesimden tepkiler sürüyor. Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Azerbaycan’a saldıran Ermenistan yöneticilerine ateş püskürdü. Saldırıların insanlık dışı olduğunu belirten Ortaç, "Bunlar bebekleri öldürmüş adamlar. Ermenistan’ı yönetenler ruh hastası" ifadelerini kullandı. Ayrıca şarkıcı, gerekirse Azerbaycan için askere bile gidebileceğini söyledi.
Şarkıcı Serdar Ortaç, İstanbul Etiler'de market çıkışı görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ortaç, Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivillere yönelik yaptığı katliamla ilgili yorum yaptı. Ortaç, muhabirlerin "Azerbaycan için askere gider misiniz?" sorusuna şöyle karşılık verdi: "Bana görev gelirse tabii ki yaparım ama bana gelene kadar Azerbaycan kendi askeriyle kendi vatandaşını koruyor. Türkiye de yardım ediyor. Ermenistan'ın yaptığı çok haince, bebekleri öldürdüler. Askerin varsa askerinle savaşırsın, sivillerin üzerine füze atmazsın, yapılan insanlık dışı. Ermeni halkına sözüm yok ama yöneticileri ruh hastası."