Serdar Yalçın’ın yeni eseri Nutuk Oratoryosu İş Sanat’ta

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Dünya gençleri ‘daha adil dünya’ için İstanbul’da

Dünyanın dört bir yanından İstanbul’a gelen liseliler, 3. Uluslararası Model OIC Liseler Zirvesi’nde ‘Daha adil bir dünya için’ yapılabilecekleri masaya yatırıyor. Zirveye 56 ülkeden 36’sı imam hatip olmak üzere liseliler ile toplam 224 kişi katılıyor. Öğrenciler, zirvede dünyanın ve İslam coğrafyasının sorunlarına çözüm önerileri sunuyor. ICYF Başkanı Taha Ayhan, “Burada Arapça, İngilizce ve Fransızca olmak üzere 3 dilde müzakereler yapılıyor” dedi.