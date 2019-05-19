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Hayat Sevcan Orhan yoğun bakımda
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AKTÜEL

​Sevcan Orhan yoğun bakımda

Sevcan Orhan yoğun bakımda

Türk Halk Müziği sanatçısı Sevcan Orhan, iki gündür yoğun bakımda. Karaciğeriyle ilgili bir operasyon geçiren Sevcan Orhan'ın tedavisi devam ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sevcan Orhan
Sevcan Orhan

Türk Halk Müziği sanatçısı Sevcan Orhan bir hastanede

videotorakoskopi operasyonu geçirdi. Yoğun bakıma alınan Orhan'ın karaciğerinden rahatsız olduğunu öğrenildi.

Orhan'ın sağlık durumu hakkında menajeri Harun Belenkoğulları sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

İşte Belenkoğulları'nın açıklaması:

Sanatçımız Sevcan Orhan Etiler'de bir hastanede gerçekleştirilen detaylı tetkiklerden sonra 15/05/2019 tarihinde Prof.Dr. Celalettin Kocatürk yönetiminde başarılı bir ''Videotorakoskopi'' operasyonu geçirmiştir. Tedbir amaçlı iki gün yoğun bakım servisinde gözlem altında tutulan Sevcan Orhan, sağlık durumundaki olumlu gelişmeler neticesinde ''Normal yatan hasta'' birimlerine alınmıştır. Sanatçının genel sağlık durumu her geçen dakika daha iyiye gitmekte olup, bir süre daha hastanede gözlem altında tutulacaktır.

Yazılı ve görsel medyada oluşacak her türlü bilgi kirliliğinin önüne geçmek ve hali hazırda devam edecek tedavi sürecini olumsuz yönde etkilememek adına gerekli hassasiyeti göstereceğinize olan inancımızın tam olduğunu bir kez daha belirtmek isteriz. Gerek görmeniz halinde konu ile ilgili en net ve doğru bilgi akışının tarafımızdan sağlanacağını ifade eder, hassas tutumunuz ve anlayışınız için şimdiden teşekkür ederiz.

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