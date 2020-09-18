Sevdiklerinizle paylaşacağınız en güzel ve en anlamlı cuma mesajları

Mübarek cuma günleri birbirlerimizi hatırlayacağımız, dertleri paylaşacağımız en güzel günlerden biri. Sevdiklerinize atacağınız Cuma mesajlarıyla aradaki sevgi bağlarını perçinleyebilirsiniz.

Sizler için özenle hazırladığımız en güzel, en anlamlı, resimli, kısa, farklı, güzel sözlü cuma mesajları içeren haberimizi, dua ve iyi temennilerde bulunarak paylaşabilirsiniz.

Cuma mesajları

"Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür..." (M1976 Müslim, Cum’a, 17) Cumamız mübarek olsun!

Allah'ım beni senin sevginle, Seni sevenlerin sevgisiyle ve Sana yaklaştıracak davranışların sevgisiyle rızıklandır. (Hadis-i Şerif) Cumamız mübarek olsun.

Bizleri nimetlerine şükreden, takdirine rıza gösteren, belâ ve musibetlere sabreden, korktuklarından emin, umduklarına nâil olan bahtiyar kullarından eyle Allah’ım! Amin. Cumanız mübarek olsun.

HAYAT Cuma namazı kaç rekattır? Cuma namazı nasıl kılınır?

"Ey Allah’ım! Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi ateş azabından koru." (Buhârî, "De’avat", 55) Hayırlı cumalar.

Allah'ım Sen affedicisin, affı seversin, beni de affeyle (Hadis-i Şerif) Hayırlı cumalar.

Cuma namazı ile ilgili ayet

Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. (Cum'a, 62/9) Hayırlı cumalar.

REKLAM

HAYAT Salavat nedir? Salavatı şerife nasıl getirilir? İşte salavat okunuşu

Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı cumalar.

HAYAT Kehf Suresi: Kehf Suresi Arapça okunuşu, meali ve fazileti

Allah'ım! Sen affedicisin, Kerim'sin, affı seversin, beni affet. (Tirmizî, Deavât, 84.) Hayırlı cumalar...

Allah'ım! Cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. (Ebu Dâvûd, Vitr, 32.) Cumanız mübarek olsun...

Cuma gününün sünnetleri

"Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl." Amin! Hayırlı cumalar.

Allah'ım! Sen affedicisin, Kerim'sin, affı seversin, beni affet. (Tirmizî, Deavât, 84.) Cumanız mübarek olsun. Hayırlı cumalar.

Allah'ım! Aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Amin! Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. (İbn Huzeyme, Dua, 751)

HAYAT Ayetel Kürsi duası Arapça okunuşu ve Diyanet meali, faydaları, faziletleri

GÜNDEM Ankara'da cuma namazı saat kaçta?

GÜNDEM İstanbul'da cuma namazı saat kaçta?