Seyyid Hüseyin Nasr: ABD’de profesörlerin yüzde 90’ı Filistinlilerin yanında

Geçtiğimiz hafta İstanbul’a gelen Prof. Dr. Seyyid Hüseyin Nasr, Türk okuyucusuyla buluştu. Anadolu Ajansı’na röportaj veren İranlı düşünür, Gazze’de yaşananlardan ötürü üzgün olduğunun altını çizdi. Nasr, ABD’de profesörlerin yüzde 90’ının Filistinlilerin yanında olduğuna vurgu yaparak, “Tüm üniversite yönetimleri ise pro-siyonist. Harvard Üniversitesi'nin Başkanı siyahi bir kadın. ABD’de siyah bir kadına karşı kazanmak çok zordur, çünkü bu politik olarak doğru bulunmaz. Ama o görevden alındı ve bunun sebebi de onun anti-semitik olmamasıydı. Böylece, Orta Doğu’da başlayan kriz Amerika’ya kadar yayılmış durumda ve bundan sonra artık hiçbir şeyin aynı olmayacağını düşünüyorum” açıklamasında bulundu.
DÜNYANIN GELECEĞİNİ ETKİLEYECEK
Seyyid Hüseyin Nasr, ABD Başkanı’ndan, Arap ülkelerine kadar dünyanın büyük bir ikiyüzlülük içinde olduğunu söyledi: “Türkiye Cumhurbaşkanı, Hamas’ın söylediklerine dikkat ediyor, İran ise her şekilde yardım ediyor. Ama diğer Arap ülkeleri nerede? Bu durumun dünyanın geleceği üzerinde çok önemli sonuçları olacak, göreceksiniz. Şu anda olanlar, Arap dünyası için çok yıkıcı. Ne kadar silah getirirlerse getirsinler, CIA’nın yardımıyla devrimi önlemeye çalışsalar da bu böyle devam edemez. 2 milyonluk bir nüfusun 40 bini öldü. İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana böyle bir katliam olmadı. Biz ise kahvemizi içip, akşam yemeğinde kebap yiyip, sinemaya gidiyoruz. Bu bir felaket, felaket.”