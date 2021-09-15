Sezon açıldı uzmanlar uyardı: Esmer etli balıklara dikkat

Balık sezonunun açılmasıyla birlikte uzmanlar da vatandaşları bilinçli balık tüketimine karşı uyarmaya başladı. İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Gıda Bilimi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Doğan, gıda güvenliği açısından balık tüketiminde alerji ve zehirlenmenin temel riskler olduğunu belirterek, bunlara neden olabilecek balık türlerini anlattı. Doğan, görülen semptomlar hakkında da bilgi verdi.

DHA

HAMSİ, İSTAVRİT, USKUMRU, PALAMUT...

Alerji ya da zehirlenmeye neden olabilecek balıklar hakkında bilgi veren Doğan, “Balıkların neden olabileceği allerjen ve histamin kaynaklı zehirlenmeler var. İkisi de birbirinden farklı. Dünyada temel gıdalar var. Bunlar; yumurta, süt, soya, fıstık, un gibi besinler. Balık da bunlardan bir tanesi. Bin kişiden birinde balık alerjisi olabilir. Bunun nedeni de içerisinde bulunan protein yapıları. Tabi bu durum herkes için sorun olmayabilir ancak dikkat edilmesi gereken nokta, buna benzer bir alerjik durum söz konusuysa hızlı bir şekilde balık tüketimini bırakmak. Tabi bahsettiğimiz protein yapıları her balıkta olmaz. Genellikle hamsi, istavrit, uskumru, kolyoz, gümüş, sardalya, palamut gibi esmer etli balıklarda olur. Dolayısıyla onlara daha çok dikkat etmek gerekir” dedi.

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DHA

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BALIĞI HEMEN TÜKETİN, BEKLETMEYİN

Balıkların zehirlenmeye neden olabileceğini kaydeden Doğan, taze tüketimin önemine dikkat çekti. Doğan, “Balıklarda bulunan bir histamin var. Bizim vücudumuzda da var. Ancak siz eve taze getirdiğiniz balığı 3 gün sonra tüketmek için beklettiğinizde onun bağırsaklarındaki bakteriler, histitini histamine çeviriyor. Bu da vücutta bizim yangı, enflomasyon dediğimizi mide bulantısı, kusma, baş dönmesi gibi problemlere neden oluyor. Bu sorunları yaşamamak için yapılması gereken temel şey, balığı taze tüketmek” diyerek balığı bekletmenin doğru olmadığını vurguladı.

DHA

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HANGİ SEMPTOMLAR ORTAYA ÇIKIYOR?

Doğan, balığın alerjik semptomlarıyla ilgili şu bilgileri verdi:



“Balığı tükettikten sonra birkaç saat sonra semptomlar ortaya çıkabilir. İnsan vücudunda protein yapısında antikorlar var. Bazı çocuklarda, yetişkinlerde bu tür protein yapılarına karşı bir duyarlılık söz konusu. Bu duyarlılıktan dolayı birkaç saat içerisinde mide bulantısı, kusma gibi semptomlar görülür. Gıda zehirlenmesine benzer ama tam olarak gıda zehirlenmesi denemez. Bunlar alerjik reaksiyonlardır. Kolda, boğazda şişme ya da anafilaksiye kadar ilerleyen durumlar söz konusu olmayabilir ama çok büyük bir reaksiyon söz konusuysa solunum durmasına kadar gidebilir ki binde bir görülen bir durumdur. Ama alerjik reaksiyonu olanların daha dikkatli olması gerekir.”

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FOTOĞRAF 7 Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde balıklar tezgahlardaki yerini alırken, palamutun az olması dikkat çekiyor. Sezon açılması ile av sezonu heyecanını yaşayan balıkçılar, ilk günlerde mezgit, hamsi, istavrit gibi balıklar ile kıyıya dönerken palamut ise beklentinin altında kaldı. Tezgahlarda yer alan balıklardan; palamut 25-30 TL, çupra 30 TL, hamsi 40 TL, istavrit 35 TL, mezgit 30-35 TL ve barbun 35-40 TL arası fiyatlardan satılıyor. Havanın fırtınalı olmasından dolayı palamutun görünmediğini vurgulayan balıkçı esnafı Şenol Sönmez, tezgahlardaki son durumu aktardı. Sönmez açıklamasında, “Her sene sezona umutla başlıyoruz. Bu sene de palamutun bol olacağını kanaat etmiştik. Şuanda gerek havanın fırtınalı ve rüzgarlı olmasından teknelerin denize çıkamamasından palamut görünmüyor. Tezgahlarımızda hamsi balığı, istavrit var. Geçen sene kaldığımız yerden levrek ve çupra satmaya devam ediyoruz. İki güne kadar havalar düzelecek, inşallah balıkçı kayıkları da denize çıktıkları zaman palamut, çinekop gibi balıkları tutabilir. Vatandaşlarımız mezgit, barbun balığı her daim tezgahlarımızda bulabilir” dedi. Balık fiyatlarının yüksek olduğunu söyleyen esnaf Hüseyin Oktay ise şunları söyledi: “Beklentilerimizin çok çok altında olan bir şey. Bu durum da hava şartlarından kaynaklı, bilhassa palamut hiç gelmedi. Tezgahlarımızı dolduramadık, balık koyamadık. Vatandaşlarımızın talebine karşılık veremediğimiz gibi, balıklarımız çok pahalı. Hamsi balığı 40 lira, istavritler 35 lira, bu da vatandaşları zor durumda bırakmakta. Herkes palamut arıyor. Çingene palamutu var, o da 35 lira; 250 gram balık için çok para.” Balıkçı Yılmaz Geçkin ise mevsimin balıkçılar için güzel geçeceğini belirtti. Geçkin açıklamasında, “Fakiri de zengini de bu balığı yiyecek. Balık bollaştığı zaman da fiyatlar düşecek. Deniz ürünlerinin ne olacağı belli değil, borsa gibi. Fiyatlar ilk çıktığından dolayı yüksek. Bu sene palamut yok, çinekop çok. Mevsimin bu sene güzel geçeceğini söylüyorlar” dedi. Av sezonu ile ilgili değerlendirme ve beklentilerini aktaran balıkçı Melih Sönmez, Ereğli’de tutulan balıkların farklı illere kamyonlarla gittiği iddialarını yanıtladı. Sönmez açıklamasında, “Umduğumuz gibi palamut başlamadı daha. İnşallah herkes taze balıkla tanışır. Hamsicilikte, palamutçulukta balık sürü halinde gider. Balığın olduğu bölgelerde tekneler o bölgede yoğunlaşır. Burada tutulan tüm balığı Ereğli’nin tüketme imkanı yok. Tutulan balık İç Anadolu Bölgesi’ne gidiyor. Mecburen tutan teknelerde kendilerini sezona hazırlamak için iç bölgedeki esnaftan tedarikçilerden para alıyorlar. Onlara da tuttukları balıktan göndermek zorundalar” dedi. Kdz. Ereğli’de ikamet eden emekli Necdet Kahraman ise balık fiyatlarının yüksek olduğunu söyledi. Balık tüketimine önem verdiğini ifade eden Kahraman, “Balık pazarına ilk defa geliyorum. Fiyatlar yüksek ama bir başlangıç yapalım dedik. Fiyatlar pahalı. Ben sürekli balık alırım. Pahalı ama ayda bir defa iki defa alıyorum. Normalde genelde bakarsan hayat çok pahalı. Emekliyim ama aldığım maaş yetmiyor” ifadelerine yer verdi. Balık fiyatları vatandaşı henüz mutlu etmedi: Palamut 25-30 lira, çupra 30 lira, hamsi 40 lira 1 Eylül itibarıyla denizlerde av yasağının kalkması ile balıkçılar sezonu açarken, tezgahlarda yer alan balık fiyatları beklentileri karşılamıyor.

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