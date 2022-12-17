Hayat SGK ilaç raporu sürelerinin uzatıldığını duyurdu
GENEL SAĞLIK

SGK ilaç raporu sürelerinin uzatıldığını duyurdu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından daha önce 31 Aralık'a kadar uzatılmış tüm ilaçların rapor sürelerinin, 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldığı açıklandı.

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Haber Merkezi AA
SGK ilaç raporu sürelerinin uzatıldığını duyurdu
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) açıklama yaptı.

SGK'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurumumuz tarafından daha önce 31.12.2022 tarihine kadar süreleri uzatılmış tüm ilaçların rapor süreleri 30.06.2023 tarihine kadar uzatılmıştır. İlaçları, SUT hükümlerine uygun olarak düzenlenen hekim reçetesi karşılığında sözleşmeli eczanelerden temin edebilirsiniz."

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