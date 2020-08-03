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Hayat Sıcak hava dalgası geliyor Hafta sonuna kadar kavrulacağız
AKTÜEL

Sıcak hava dalgası geliyor: Hafta sonuna kadar kavrulacağız

Meteoroloji uzmanları, Kurban Bayramı sonrası sıcak hava dalgası uyarısında bulundu. Hafta sonuna kadar sıcaklığın mevsim normalleri üstünde seyredeceği, Bursa ve Bilecik'te 2 ila 4, Kütahya'da 3 ila 5, Eskişehir'de ise 6 ila 8 derece artış beklendiği duyuruldu.

Haber Merkezi Diğer
Yetkililer, güneşin dik açıyla geldiği saatlerde zorunda olmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda uyardı.
Yetkililer, güneşin dik açıyla geldiği saatlerde zorunda olmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda uyardı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde 5 Ağustos'tan hafta sonuna kadar hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde olacağı belirtildi. Açıklamada, Bursa ve Bilecik'te 2 ila 4, Kütahya'da 3 ila 5, Eskişehir'de ise 6 ila 8 derece sıcaklık artışı beklendiği belirtildi.

Uzmanlar uyardı: İki bölgede sağanak yağışa dikkat
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Güneş çarpmasına dikkat

Yetkililer, "Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde 6-7 Ağustos günleri, vatandaşlarımızın, özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile çocuk ve yaşlılarımızın, sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları ve güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunmamaları önem arz etmektedir." uyarısında bulundu.

Adana cayır cayır: Hissedilen sıcaklık 47 derece, sokaklar bomboş
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Adana cayır cayır: Hissedilen sıcaklık 47 derece, sokaklar bomboş

Sıcak havayı gören denize koştu: Silivri plajında maske ve sosyal mesafe unutuldu
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Sıcak havayı gören denize koştu: Silivri plajında maske ve sosyal mesafe unutuldu
Ayrıca tarımla uğraşan vatandaşlarımızın da ürünlerini ve çiftlik hayvanlarını sıcak havanın olumsuz etkilerinden korumak amacıyla dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

Diyarbakır yanıyor: Termometreler 48 dereceye dayandı, uzmanlar uyardı
FOTOĞRAF 13
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Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan Basra kaynaklı sıcaklar havalar Diyarbakır'da hayatı olumsuz etkiledi.
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Bunaltıcı sıcaktan etkilenenler serinlemek için havuzlar ve gölgelik alanları tercih ederken, çocuklar Sur ilçesindeki Anzele Parkı'na akın etti.
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Uzmanlar ise aşırı sıcakların yaşandığı bugünlerde özellikle yaşlılar ve kronik hastaların öğlen saatlerinde dışarı çıkmamaları yönünde uyarıyor.
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Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Uğur Çevik, sıcak havalarda günlük 2 ila 3 litre su tüketmesi gerektiğinin önerisinde bulundu.
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Çevik, sıcak havaların uyku bozukluğuna da neden olduğuna dikkat çekerek, Sıcak havalarda önerimiz, kişilerin günde en az 2- 3 litre sıvı tüketmesi, sıvı alması, onun dışında özellikle öğlen saatlerinde güneşe maruz uzak kalmamaları gerekmektedir. Yaşlılar ve kronik hastalar bu konuda daha da dezavantaja sahiptir. O yüzden kronik hastalar ve yaşlıların özellikle sıcak havalarda daha da dikkatli olmaları gerekmektedir.
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Onun dışında uyku bozuklukları ortaya çıkabilir. Sıcak havaya bağlı olarak özellikle kişilerde uyuyamama sorunu ortaya çıkarıyor dedi.
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Öte yandan Diyarbakır Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, Güneydoğu bölgelerden itibaren ülkemiz Basra kaynaklı sıcak hava dalgasının etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların hissedilir derecede artarak özellikle iç ve doğu bölgelerde normallerin 5 ila 8 derece üzerine çıkması bekleniyor.
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Haftanın ikinci yarısında sıcaklıkların tekrar düşerek ülke genelinde mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
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Güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir denildi.
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Diyarbakır yanıyor: Termometreler 48 dereceye dayandı, uzmanlar uyardı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Basra kaynaklı sıcak hava dalgası etkisini göstermeye başladı. Termometrelerin 48 dereceyi gösterdiği Diyarbakır'da, vatandaşlar sıcaktan korunmak için serin ve gölgelik alanları tercih etti. Uzmanlar, yaşlı ve kronik hastaların öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları için uyarırken, günlük 2 ila 3 litre su tüketilmesi önerisinde bulundu.


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