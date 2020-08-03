Sıcak hava dalgası geliyor: Hafta sonuna kadar kavrulacağız
Meteoroloji uzmanları, Kurban Bayramı sonrası sıcak hava dalgası uyarısında bulundu. Hafta sonuna kadar sıcaklığın mevsim normalleri üstünde seyredeceği, Bursa ve Bilecik'te 2 ila 4, Kütahya'da 3 ila 5, Eskişehir'de ise 6 ila 8 derece artış beklendiği duyuruldu.
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde 5 Ağustos'tan hafta sonuna kadar hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde olacağı belirtildi. Açıklamada, Bursa ve Bilecik'te 2 ila 4, Kütahya'da 3 ila 5, Eskişehir'de ise 6 ila 8 derece sıcaklık artışı beklendiği belirtildi.
Güneş çarpmasına dikkat
Yetkililer, "Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde 6-7 Ağustos günleri, vatandaşlarımızın, özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile çocuk ve yaşlılarımızın, sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları ve güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunmamaları önem arz etmektedir." uyarısında bulundu.
Ayrıca tarımla uğraşan vatandaşlarımızın da ürünlerini ve çiftlik hayvanlarını sıcak havanın olumsuz etkilerinden korumak amacıyla dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."