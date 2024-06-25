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Hayat

Sıcak ve ‘izinsiz hacılar'la kayıp arttı

Suudi Arabistan yetkilileri, bu yıl hac sırasında en az 1301 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yetkililere göre, ölenlerin çoğu aşırı sıcakta uzun mesafe yürüyen “izinsiz hacılar.” Ölümlerde 630’u kayıt dışı hacı olmak üzere toplam 658 ile Mısır başı çekti. Tespit edilen 400 bin kayıtsız hacının çoğunun da Mısırlı olduğu belirtiliyor.

04:00 - 25/06/2024 Salı
Güncelleme: 02:22 - 25/06/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Suudi Arabistan yetkilileri, bu yıl Hac sırasında en az 1301 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yetkililer, yaşamlarını yitirenlerden çoğunun yoğun sıcakta uzun mesafeler yürüyen "izinsiz hacılar" olduğunu belirtti. Suudi haber ajansı SPA, hayatlarını kaybedenlerin dörtte üçünden fazlasının orada bulunmak için gerekli resmi izinlerinin olmadığını ve koruma olmaksızın doğrudan güneş ışığı altında yürüdüğünü bildirdi. Arap diplomatik kaynaklar 630'u kayıt dışı olmak üzere toplam 658 ile Mısır'ın ölümlerde başı çektiğini iletti. Cuma günü bir Suudi yetkili de AFP'ye yaptığı açıklamada, hac sırasında 400 bin kayıtsız kişi tespit ettiklerini ve bunların çoğunun tek bir ülkenin vatandaşı olduğunu belirtmiş, oklar Mısır'a dönmüştü. Mısır makamları, Hac organizasyonu yapan 16 turizm şirketinin lisanslarının iptal edildiğini duyurdu.



#Hacı
#hacı
#Suudi Arabistan
#Vefat
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