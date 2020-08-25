Sıcaklık artıyor: Meteoroloji 25 Ağustos hava durumu raporunu yayınladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 25 Ağustos hava durumu raporu yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre iç ve doğu kesimlerde hava sıcaklıkları bir ila 3 derece arasında artacak. Yurt genelinde ise güneşli bir hava hakim olacak. İşte, 25 Ağustos hava durumu raporu…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Ağustos hava durumu raporunu yayınladı. Yapılan son tahminlere göre yurt genelinde güneşli hava gün içerisinde etkili olurken iç ve doğu kesimlerde ise sıcaklıkların bir ila 3 dereceye kadar artması bekleniyor. Gün içerisinde dışarıda işi olanlar ise “Bugün hava durumu nasıl?” sorusunun cevabını merak edip araştırıyor. İşte, 25 Ağustos hava durumu raporu…
Ülke genelinde yağış beklenmiyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artarak, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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