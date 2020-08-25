Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Sıcaklık artıyor Meteoroloji 25 Ağustos hava durumu raporunu yayınladı
AKTÜEL

Sıcaklık artıyor: Meteoroloji 25 Ağustos hava durumu raporunu yayınladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 25 Ağustos hava durumu raporu yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre iç ve doğu kesimlerde hava sıcaklıkları bir ila 3 derece arasında artacak. Yurt genelinde ise güneşli bir hava hakim olacak. İşte, 25 Ağustos hava durumu raporu…

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hava sıcaklığının yurt genelinde artması bekleniyor.
Hava sıcaklığının yurt genelinde artması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Ağustos hava durumu raporunu yayınladı. Yapılan son tahminlere göre yurt genelinde güneşli hava gün içerisinde etkili olurken iç ve doğu kesimlerde ise sıcaklıkların bir ila 3 dereceye kadar artması bekleniyor. Gün içerisinde dışarıda işi olanlar ise “Bugün hava durumu nasıl?” sorusunun cevabını merak edip araştırıyor. İşte, 25 Ağustos hava durumu raporu…

Ülke genelinde yağış beklenmiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artarak, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Hasar büyük! Sıcak hava ve yüksek nem ormanları vurdu
GÜNDEM
Hasar büyük! Sıcak hava ve yüksek nem ormanları vurdu
  • İstanbul: 30°C, Az bulutlu ve açıkİzmir: 33°C, Az bulutlu ve açıkAnkara: 33°C, Az bulutlu ve açık

Selin sürüklediği ağaçlar deniz yüzeyini kapladı
FOTOĞRAF 17
Title
Geçtiğimiz Cumartesi akşamı yaşanan sel felaketinin ardından deniz yüzeyi çamur, rusubat, balçık nedeniyle kahverengi bir renk aldı.
Title
Şiddetli yağış sonrası debisi yükselen derede sürüklenen ağaçlar, Karadeniz sahiline kadar ulaştı.
Title
Tirebolu ilçesinde sahil derelerin getirdiği çamur, rusubat, balçık nedeniyle adeta çamura bulandı.
Title
3’ü asker 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, kayıp 8 kişinin ise arama çalışmaları sürdüğü sel, önüne kattığı her şeyi sahile sürükledi.
Title
Karadeniz’in yüzeyi ağaçların gövdeleri ve dalları ile kaplanırken, denizden çok sayıda tüp, terlik ve ayakkabı da çıktı.
Title
Ağaç parçalarının sahili doldurduğunu gören vatandaşlar ise ağaç kütüklerini ve parçalarını kışın yakacak olarak kullanmak üzere toplamaya başladı.
Title
Sel bölgelerinden gelen tüp, ayakkabı ve diğer malzemeler belirlenen bir alana toplanırken, belediye ekipleri tarafından tasnifi yapılacak sonrası çıkan malzemeler zararı olan dükkan sahiplerine teslim edilecek.
Title
Selin sürüklediği ağaçlar deniz yüzeyini kapladı
Title
Selin sürüklediği ağaçlar deniz yüzeyini kapladı
Title
Selin sürüklediği ağaçlar deniz yüzeyini kapladı
Title
Selin sürüklediği ağaçlar deniz yüzeyini kapladı
Title
Selin sürüklediği ağaçlar deniz yüzeyini kapladı
Title
Selin sürüklediği ağaçlar deniz yüzeyini kapladı
Title
Selin sürüklediği ağaçlar deniz yüzeyini kapladı
Title
Selin sürüklediği ağaçlar deniz yüzeyini kapladı
Title
Selin sürüklediği ağaçlar deniz yüzeyini kapladı
Title
Selin sürüklediği ağaçlar deniz yüzeyini kapladı
Selin sürüklediği ağaçlar deniz yüzeyini kapladı
Giresun'da geçtiğimiz hafta sonu yaşanan selin ardından derelerin sürüklediği ağaç parçaları Tirebolu ilçesinin sahil kesiminde denizin yüzeyini kapladı. Vatandaşlar ağaç kütüklerini ve parçalarını kışın yakacak olarak kullanmak üzere toplayarak evlerine götürürken, denizden çok sayıda tüp, ayakkabı ve terlik de çıktı.
Abone Ol Google News
Otobüste akılalmaz olay

Otobüste akılalmaz olay

​Kadına tokat attı, yolcular film izler gibi izledi.
İstanbulu kana bulayacaktı

İstanbul'u kana bulayacaktı

​Taksim'de keşif yapan DEAŞ'lı terörist yakalandı.
Yeni müjdeler yolda

​Bu sefer doğal gazın yanında petrol de olabilir.
Deniz yüzeyini kapladı

Deniz yüzeyini kapladı

​Giresun'daki sel felaketinin ardından yeni görüntüler.

Türkiye ​7 yılda çıkarılacak gazı 3 yılda çıkarabilecek.

​Giresun'daki selde kaybolan ailenin son sözleri.

​Yangın sonrası drone ile havadan çekildi.

Trabzonspor'un anlaştığı oyuncuda hesaplar karıştı.

Doğal gaz bulundu, ilanlar değişti: Tuna-1 manzaralı satılık 4+1

Polis ekipleri suç makinesini yakaladı.

​ABD Başkanı Donald Trump'tan övgü dolu sözler..
Tam 60 milyon lira!

Tam 60 milyon lira!

​Yük gemisinin suya batık kısmına sakladılar ama yakalandılar.
20 metre sürüklendiler

20 metre sürüklendiler

​Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti 2 kişi yaralandı.
Elimiz böyle güçlenecek

Elimiz böyle güçlenecek

​Doğal gaz alımını Rusya ve İran'dan kısmaya başladık.
Tek kaybeden<br>Atina olur

Tek kaybeden
Atina olur

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert uyarı.
Arabalar evler<br>aşağı gitti

Arabalar evler
aşağı gitti

​Giresun'da yaşanan görülmemiş felaketi anlattılar.
BAE’ye en sert tepkiyi gösterdi

BAE’ye en sert tepkiyi gösterdi

​İsrail'le olan normalleşme utanç verici...
Karadeniz için yeni müjdeler yolda: Bu sefer gazın yanında petrol de olabilir
Ekonomi

Karadeniz için yeni müjdeler yolda: Bu sefer gazın yanında petrol de olabilir

Karadeniz'deki 320 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin ardından sürpriz gelişmeyi yorumlayan uzmanlar İsrail'in Doğu Akdeniz'deki 1 trilyon metreküplük keşfini örnek göstererek, Sakarya Havzası'ndan peş peşe yeni rezervlere ilişkin müjdeler gelebileceğini belirtiyor. Uzmanlar jeolojik olarak yan yana ya da üst üste formasyonlarda olmasından kaynaklı yeni rezervlerin hem doğal gaz hem de petrol şeklinde olabileceğinin de altını çiziyor. Yapılan araştırmalara göre Karadeniz'de “varlığı tahmin edilen” en az 7 trilyon 600 milyar metreküp doğal gaz rezervi olduğu biliniyor.
Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için Kapıkule'de hızlı PCR testi imkanı: Beklemeden yola devam
Hayat

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için Kapıkule'de hızlı PCR testi imkanı: Beklemeden yola devam

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için Kapıkule’de stant açtı. Almanya başta olmak üzere yurt dışında yaşadıkları ülkelere dönüş yapan Türk vatandaşları Kapıkule Sınır Kapısı’nda kısa süre içinde test sonuçlarını alarak yolculuklarına devam edebiliyor.
Destekleme ve Yetiştirme Kursu için başvurularda sona gelindi
Gündem

Destekleme ve Yetiştirme Kursu için başvurularda sona gelindi

Öğretmenlerin seminerlerinin başlamasıyla birlikte, Destekleme ve Yetiştirme Kursları da gündeme geldi. 2020-2021 eğitim yılında, DYK başvuruları öğretmenler için devam ediyor. e-Kurs başvuruları başladı mı? DYK burs başvuruları ne zaman alınacak? Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.