Şiddetli rüzgar cami minaresinin külahını uçurdu

Pamukkale'de akşam saatlerinde etkisini giderek arttıran şiddetli rüzgar nedeniyle bir caminin minare külahı devrildi. Zaman zaman saatte 80 ile 90 kilometre hıza ulaşan rüzgar, külahı devirse de gece boyu minareye asılı halde kaldı. Sabah saatlerinde vatandaşlar cami görevlisinin ihbarı üzerine önlemler alındı. Cemaatin camiye gireceği sırada düşme ihtimali nedeniyle büyük risk taşıyan külaha ekipler vinç yardımıyla ulaşarak indirdi. Külahsız kalan minare drone ile havadan görüntülendi.
Olay anında bulunan ve minarenin düşmeden alınmasını sağlayan Yusuf Görmez şöyle konuştu:
“Gece şiddetli rüzgar sebebiyle saat 22.30’da fırtına oldu. Dışarıya çıktığımda ne olduğunu anlayamadım. Cami görevlisi beni aradı ve caminin minaresi yıkılmış mı diye sordu. O anda baktığımda yıkılmıştı ve söyledim onlara. Ekipler geldiğinde ben vincin tepesine çıktım ve bağladım. Yüzde yüz düşme riski vardı. Vinç yardımıyla ekipler indirdi.''
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İzmir'de dün başlayan fırtına, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Ağaçlar devrildi, çok sayıda evin çatısı uçtu. Fırtınadan en çok etkilenen yer ise Urla ilçesi oldu.
Saatte hızı yer yer 100 kilometreye kadar çıkan fırtınanın sahile taşıdığı dev dalgalar taşkınlara neden olurken işyerlerinde de maddi hasara yol açtı.
Gece saatlerinde etkisini artıran fırtınadan dolayı restoran ve kafeteryaların masalarıyla sandalyeleri kullanılamaz hale gelirken; 1 mekanın da camları patladı.
Sabahın ilk ışıklarında fırtınanın neden olduğu zararı gören Urlalılar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Cep telefonlarıyla yaşanan hasarı görüntülediler.
‘CAMLAR GÜRÜLTÜYLE PATLADI’ <br> <br> Gece saatlerinde restoranın camının büyük bir gürültüyle patladığını söyleyen Hüsnü Seçkiner, “Şiddetli bir fırtına var. Teknelerimizi batmaması için bekledik. Fırtınada batan tekneler de oldu. Gece büyük bir gürültü koptu ve 1 restoran yıkıldı..
Hava aydınlanınca yaşananları yakından gördük ve üzücü bir manzarayla karşılaştık. Zaten pandemi sebebiyle kapalı restoranın fırtınada da yıkılması üzücü oldu. İzmirimiz bu sene nazara geldi. Sıra dışı iklimsel olayların küresel ısınmadan kaynaklandığını düşünüyorum dedi.
'DENİZİN TAŞTIĞINI GÖRDÜM' <br> <br> Urla sakinlerinden Rıfan Raufoğlu, ‘fırtınada sanki deniz taştı’ diyerek yaşananları anlattı: <br> <br> “Fırtına dün şiddetini artırdı. Zaten dışarı çıkılmaması yönünde de uyarılar yapılmıştı. Ekmek almak için mecburen sahile çıktığımda neredeyse denizin taştığını gördüm. Gece boyunca çatılar da uçtu.”
Fırtınaya yürüyüş yaptığı sırada yakalanan Burak Tepeli, ‘Kısa sürede geçer’ diye düşündüm. Karantina Adası'na doğru yürümeye devam ettim. Ancak fırtına çok şiddetliydi ve şakası olmadığını düşünerek geri döndüm. Camlar patlayacak gibiydi ve korktuk. Sıkıntılı günler geçiriyoruz. Neyse ki can kaybı yok diye konuştu.
İzmir'i fırtına vurdu Evlerin çatısı uçtu, kafeler kullanılamaz hale geldi
İzmir'i fırtına vurdu Evlerin çatısı uçtu, kafeler kullanılamaz hale geldi
İzmir'i fırtına vurdu Evlerin çatısı uçtu, kafeler kullanılamaz hale geldi
İzmir'i fırtına vurdu Evlerin çatısı uçtu, kafeler kullanılamaz hale geldi
İzmir'i fırtına vurdu Evlerin çatısı uçtu, kafeler kullanılamaz hale geldi
İzmir'i fırtına vurdu Evlerin çatısı uçtu, kafeler kullanılamaz hale geldi
İzmir'i fırtına vurdu Evlerin çatısı uçtu, kafeler kullanılamaz hale geldi
İzmir'i fırtına vurdu Evlerin çatısı uçtu, kafeler kullanılamaz hale geldi
İzmir'i fırtına vurdu Evlerin çatısı uçtu, kafeler kullanılamaz hale geldi
Denizin taştığını gördüm: İzmir'i fırtına vurdu, evlerin çatısı uçtu kafeler kullanılamaz hale geldi
İzmir'in Urla ilçesinde dün başlayan ve saatteki hızı 100 kilometreye kadar çıkan fırtına nedeniyle sahilde bulunan kafelerin masa ve sandalyeleri kullanılamaz hale geldi, evlerin çatıları uçtu, camlar patladı.
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Hakkari'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinde günlerdir sıcak ve güneşli hava etkili olurken, bugün sabah saatlerinden itibaren yağmur ve şiddetli rüzgar başladı.
Yağış ve fırtına, Yeşilova köyünde ev ve 6 ahırın çatılarının uçmasına neden oldu.
Fırtınanın uçurduğu çatı ve devirdiği duvarlar nedeniyle de 20 küçükbaş öldü.
Merkez ve merkeze bağlı Akdamer köyünde ise fırtınada birçok ev, iş yeri ve ahır hasar gördü.
Yeşilova köyünde hayvanlarını yıkıntılar arasından kurtarmaya çalışanlar, yetkililerden yardım istedi.
Öte yandan yağmur ve fırtına, elektrik iletim hatlarına da zarar verdi.
Fırtınanın kopardığı iletim hatları nedeniyle ilçenin birçok köyüne elektrik verilemediği, ekiplerin meydana gelen arızaları onarmak için yoğun çalışma başlattıkları belirtildi.
Hakkari'de fırtına çıktı: Çatılar uçtu 20 küçükbaş hayvan öldü
Hakkari'nin Derecik ilçesinde, sabah erken saatlerde etkili olan yağmur ve fırtına nedeniyle ev ile ahırların çatıları uçarken, 20 küçükbaş öldü.