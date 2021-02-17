Şiddetli rüzgar cami minaresinin külahını uçurdu

‘CAMLAR GÜRÜLTÜYLE PATLADI’ <br> <br> Gece saatlerinde restoranın camının büyük bir gürültüyle patladığını söyleyen Hüsnü Seçkiner, “Şiddetli bir fırtına var. Teknelerimizi batmaması için bekledik. Fırtınada batan tekneler de oldu. Gece büyük bir gürültü koptu ve 1 restoran yıkıldı..