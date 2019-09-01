Şifa deposu kızılcık

Yaz sonbahara dönmeye başladı ve Rabbimiz bize kış için, daha dirençli bünyelere sahip olup kendimizi hastalıklardan korumamız için bol bol antioksidan, C vitamini içeren besinler veriyor. Mevsim bereketli, kış hazırlıklarınaysa başladık. Kızılcık, böğürtlen, karadut ve kuşburnu dolaplarda yerini alıyor.Bu meyveler içerisinde, en uzun sürede olgunlaşan, en fazla güneş ışığını alan kızılcıktır. Türkülerin, deyimlerin konusu olması ne kadar sevildiğinin bir işareti.

İYİ UYKUNUN ANAHTARI

Kızılcık bir çok değerli besin öğesi ile birlikte, insan vücudunda epifiz bezi tarafından salgılanan melatonini de içerir. Melatonin, iyi bir uykunun anahtarıdır, aynı zamanda biyolojik saatimizi de dengeler ve dinç tutar. Sinir sistemi, göz sağlığı için önemlidir. Kızılcık hakkındaki bilgiler bundan en az 4 bin yıl önce de biliniyordu. Sümer dilinde “ i-li-a-nu-um” adıyla geçmiş ve Romalı otacı Pedanius Dioscorides tarafından beyine faydası M. Ö. 40’lı yıllarda kayıt altına alınmış. Ben bugün özellikle kış aylarında gribe karşı eskiden beri kullanılan kızılcıktan ülkemizde ve dünya mutfaklarında neler yapılıyor bunlara bir bakalım istiyorum.

KIZILCIK SOSU (TATLI)

MALZEMELER

l 3 kg kızılcık

l 1 su bardağı portakal suyu

l Bir su bardağı su

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l Bir çubuk tarçın

l 2 su bardağı şeker

l Bir tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI

l Kızılcıkları ocağa koyalım ve 15 dakika pişirelim. Süzgeçten geçirelim, çekirdeklerini alalım. Portakal suyu, su, şeker, tarçın ve tuzu ekleyelim. Tekrar ocağa koyup koyulaşana kadar kısık ateşte kaynatarak pişirelim. İçinden çubuk tarçını çıkarıp kavanozlara dolduralım. Afiyet olsun.

KIZILCIK PESTİLİ

MALZEMELER

l 5 kg kızılcık

l Su

YAPILIŞI

l Kızılcıkları üzerini örtmeyecek kadar su ile ocağa koyup kaynatalım. Kevgirden geçirelim ve tekrar kaynatıp koyulaştıralım. Bir tahta üzerine serdiğimiz pişirme kağıdına yarım parmak kalınlığında sürüp bir kaç gün güneşte kurutalım. Kuruyan pestilin üzerine tekrar bir kat daha kızılcık püresi sürüp kurutalım. Ardından ters çevirip her yüzünü kuruttuğumuzda sararak bir makas yardımıyla dilimleyelim. Afiyet olsun.

KIZILCIK JÖLESİ

MALZEMELER

l 3 kg kızılcık

l 2 olgun elma

l 2 su bardağı şeker

l 1,5 su bardağı su

l Yarım limon suyu

YAPILIŞI

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l Elmaları doğrayalım. Kızılcık, limon suyu, elma ve suyu ocağa koyup kaynatalım. Kızılcıklar iyice piştiğinde bir süzgece alalım ve suyun kendi kendine akmasını bekleyelim. Elde ettiğimiz kızılcık suyunun her bardağı için bir bardaktan biraz az şeker ilave edip tekrar kaynatalım. Elde ettiğimiz jöleyi şekil vereceğimiz kaba alıp soğutalım. Afiyet olsun.

KIZILCIK ÇORBASI

MALZEMELER

l 500 gram kızılcık

l Bir kase krema

l Bir kase süzme yoğurt

l Bir kase su

l Bir avuç dereotu

l 2 yemek kaşığı zeytinyağı

l Limon kabuğu rendesi

YAPILIŞI

l Kızılcıkları birer fiske tuz ve şekerle kısık ateşte püre haline gelene kadar pişirelim ve süzelim. Ilık bir hale gelince krema, yoğurt ekleyip blenderdan geçirelim. Limon kabuğu rendesini ilave edip karıştıralım. Dereotu ve zeytinyağı ekleyip servise alalım. Afiyet olsun. *İsterseniz bir miktar daha su ekleyerek daha sıvı halde servise alabilirsiniz.