6 Şubat depremleri ilte Suriye sınırındaki illerde yaşanan ağır yıkım, hastaneleri de vurmuş, pek çok şehirde sağlık hizmetleri aksamıştı. Deprem felaketinden önce Türkiye Suriye’nin kuzeyinden gelen kanser hastalarını tedavi amaçlı kabul ediyor, kemoterapi ve diğer işlemler Türkiye’deki hastanelerde yapılıyordu. Ancak depremle birlikte hastanelerin hizmet veremez hale gelmesi ve altyapının bozulması nedeniyle Suriye’den Türkiye’ye kanser hastası nakli de durdurulmuştu. 5 ay aranın ardından Suriye’nin kuzeyindeki kanser hastaları için Türkiye’de tedavi olma yolu yeniden açıldı. Cilvegözü Sınır Kapısı’nın açılmasıyla birlikte dün onlarca hasta, Antep ve Kilis’teki hastanelere gönderilmek üzere Türkiye’ye giriş yaptı.

ARTIK TEDAVİ OLACAKLAR

Karar ile büyük bir mutluluk yaşadıklarını dile getiren Suriyeli doktor Beşir İsmail, “Kapının açılmasını bekleyen kanser hastalarından 608’inin hastalığı ileri evredeydi ve acilen tedavisi gerekiyordu. Artık tedavi olabilecekler. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.

HASTALARIN YARISI ÇOCUK

Kanser hastalarının daha önce Türkiye’ye gelip tedavi olduklarını hatırlatan Suriyeli doktor Mehdi Davut ise, “Deprem sürecinde sınır bölgesindeki yaşanan afetten dolayı ve bu hastaların çoğu zaten o sınır hastanelerinde tedavi gördükleri için oralara artık hasta alınmıyordu. O yüzden geçiş durdurulmuştu. Tabii durdurulunca, Suriye’nin kuzeyinde kemoterapi ya da kanser tedavisi yeri olmadığı için hastalar beklemeye başladı. Toplamda 3 binden fazla kanser hastası var. Ve bunların yarısı çocuk. Alınan kararla artık tedavi olabilecekler” dedi.

Suriye’nin kuzeyindeki kanser hastaları işlemlerin tamamlanması ile Bab el-Hava-Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye girdi.

Kimyasal silahlar kanseri artırdı

Savaşta kullanılan ağır kimyasal silahlar nedeniyle bölgedeki kanserli hasta sayısının arttığını dile getiren Dr. Mehdi Davut, "Kanser tedavisi için bekleyen hastaların çoğu savaşın en ağır şekilde yaşandığı Doğu Guta, Halep ve İdlib gibi bölgelerde yaşayanlardan oluşurken, kan kanseri, akciğer kanseri, meme kanseri yaygın olarak görülüyor. Bu insanlar daha önce Hatay, Adana, Gaziantep ve Kilis’teki hastanelerde tedavi görüyordu. Türkiye'nin yeniden sınırlarını hastalara açması gerçekten takdire şayan. Zaten insanlık deyince, herkes Türkiye'den böyle uygulamalar bekliyor. Sadece Suriyeliler değil, Afrika'daki, Kafkasya'daki ve diğer tüm mazlum coğrafyalarda bu beklenti ve minnet var" ifadelerini kullandı.







