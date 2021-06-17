Hayat Sıfır aldığı motosikleti başına bela oldu Hiç gitmediği şehirde 3 bin 300 lira otopark ücreti kesildi
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Sıfır aldığı motosikleti başına bela oldu: Hiç gitmediği şehirde 3 bin 300 lira otopark ücreti kesildi

Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde ikamet eden bir kişi, e-devlet hesabından yaptığı incelemede sıfır aldığı motosikletine hiç gitmediği Samsun’da 3 bin 300 lira otopark ücretinin kesildiğini fark etti. Şase numarası ve plakasını kopyalayan dolandırıcılar yüzünden sürekli benzer durumlarla karşılaşan şahıs, evrakları ile gittiği emniyet ve adliyede mağduriyetinin giderilmesi için işlem başlattı.

Haber Merkezi İHA
Sıfır aldığı motosikleti başına bela oldu: Hiç gitmediği şehirde 3 bin 300 lira otopark ücreti kesildi
Motosiklet sürücüsü Namık Tatlı

Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde ikamet eden Namık Tatlı adlı vatandaş, e-devlet hesabına giriş yaptığında hiç gitmediği Samsun’da yediemin otoparkından 2012 yılında sıfır aldığı motosikletine ceza kesildiğini gördü. Daha öncede aynı durumu birkaç kez yaşayan Tatlı, Samsun’da yediemin otoparkına ait görünen 3 bin 300 lira cezanın düşürülmesi için Kastamonu Adliyesine itiraz etmeye gitti. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ile görüşen Tatlı, motosikletinin çalıntı ihbarı üzerine polis ekiplerince bulunduğunu ve bu yüzden yediemin otoparkına çekildiğini öğrendi. Tatlı, Kastamonu Adliyesi ile Samsun İl Emniyet Müdürlüğünde görevli ekiplerle görüşerek motosikletinin yanında olduğunu ve dolandırıcıların motosikletinin şase numarasını ya da plakasını kaçak kullanabileceklerini söyledi. Motosikletinin ruhsatını ve diğer evrakları sunan Tatlı, daha önceden benzer durumlarla karşılaştığını ve sürekli kendisini motosiklet çalındı diye durdurduklarını söyledi.

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“Şimdiye kadar Kastamonu dışına çıkmadım ama sürekli motosikletime ceza yazılıyor”

Şimdiye kadar Kastamonu dışına hiç çıkmadığını fakat buna rağmen sürekli motosikletine cezalar yazıldığını belirten Namık Tatlı şöyle konuştu:

  • “Motosikletimin devamlı sağdan soldan şase numarasını ve plakasını kopyalıyorlar. Sürekli beni arıyorlar, motosikletiniz şurada yakalandı, burada yakalandı diye. Halbuki yakalanma gibi bir durumu yok. Motosikletim bende, çalıntı değil. Çalındı diye başımı ağrıtıyorlar, 3-4 defa aynı şekilde oldu. Bu motosiklet 2012 yılından beri bende. Sıfır aldım bu motosikleti. Ama bu süre zarfında 3-4 defa şase numarasını ve plakasını kopyaladılar. Benim dolandırıcılarla başım dertte. Yine beni Samsun’da motosikletim otoparkta diye arıyorlar. Çocuğum e-devletten giriş yapıp bakmıştı. Oradan görmüş. 3 bin 300 lira borç para görünüyor. Bu borcun bana otopark borcu olduğu söylendi. Motosiklet yakalanınca otogara çekilmiş, bu yüzden de 3 bin 300 lira borç para çıkmış. Motorum çalınmış, bende arayıp ’Benim motorum yanımda, çalıntı değil. Samsun’daki motosiklet bana ait değil’ dedim. Plakası falan benim adıma çıkıyor. Bana kayıtlı görünüyormuş. Aslı nasıldır, nasıl benim üzerime çıkıyor, bana kayıtlı çıkıyor bilemiyorum”

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“Motosikletim hiç kaybolmadı ve bende”


Motosikletini 2012 yılında sıfır olarak satın aldığını ve o günden beri birkaç kez farklı illerden motosikletine cezalar yazıldığını ifade eden Namık Tatlı, “Ben, daha bu yaşıma kadar Kastamonu’dan hiç dışarı çıkmadım. Şimdiye kadar hiç Samsun’a gitmedim. İzmir’e de gitmedim. Ben bankadan emekliyim, eşime ait pastane var. Ben, bu pastanedeki simitleri, poğaçaları satıyorum. Motosikletimle dışarıya çıktığımda devamlı benim önümü kesiyorlar. Motorun çalıntı diyorlar. Bir gün arıyorlar motosikletin bulundu diyorlar, bir gün arıyorlar motosikletin çalındı diyorlar. Bir gün yine arıyorlar motosikletin otoparkta diyorlar. Halbuki benim öyle bir şeyim yok. Motosikletim bende. Hiç çalınmadı, hiç kaybolmadı” diye konuştu.

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