​Sıfır Atık Uygulamaları Esas ve Usulleri yayımlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2019 yılında yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliğince öngörülen “plastik kullanımının azaltılmasına, gıda ve tekstil atıklarının önlenmesine, kaynağında ayrı biriktirilmesine ve vatandaşların atıklarını bırakabilecekleri atık getirme merkezlerinin teknik özelliklerine” ilişkin kapsamlı ve açıklayıcı düzenlemeler getiren “Atık Getirme Merkezlerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Sıfır Atık Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar” yayımlandı.

Geri kazanılabilir atıklar kaynağında ayrıştırılacak

Çevre kirliliğinin ve atık sorununa engel olmak amacıyla hayata geçirilen düzenlemeler kapsamında; tek kullanımlık bardak, tabak, çatal, kaşık, bıçak gibi ürünler ile pipet ve ıslak mendil kullanımının azaltılması; kargo ve mesafeli satışlarda gereğinden fazla ambalaj kullanımının engellenmesi; plastik kullanımının azaltılması; gıda ve tekstil atıklarının önlenmesi ve kaynağında ayrı biriktirilmesi amaçlanıyor. Düzenleme ile toptancı hallerinde ve pazar yerlerinde oluşan gıda atıklarının kaynağında ayrıştırılmasını sağlamak amacıyla“biyobozunur atıklar” için ayrı biriktirme ekipmanı yerleştirilmesi; site, apartman ve villa tipi müstakil konutlarda geri kazanılabilir atıklar için ayrı ekipman bulundurulması zorunluluğu getirilirken vatandaşların atıklarını bırakabilmeleri için kurulacak “Atık Getirme Merkezleri”nin teknik özelliklerine ilişkin usul ve esaslar da belirlendi.

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Atık biriktirme ekipmanlarına türüne göre renklendirme yapılacak

Uygulamayla atık biriktirme ekipmanı renginin seçiminde “geri kazanılabilir atıklar” için mavi, “diğer atıklar” için koyu gri, “biyobozunur atıklar” için kahverengi, “cam atıklar” için yeşil, “plastik atıklar” için sarı, “metal atıklar” için gri, “kâğıt atıklar” için mavi, “kompozit atıklar” için turkuaz,“bitkisel atık yağ” için koyu mavi, “atık ilaçlar” için beyaz, “tekstil atıkları” için pembe, “atık elektrikli ve elektronik eşyalar” için mor renk kullanılacak ya da mevcut biriktirme ekipmanlarında atık türüne uygun renkte etiketleme, giydirme, renklendirme yapılabilecek.

Sıfır atık kapsamında teşvik edici organizasyonlar yapılacak

Ayrıca sıfır atık bilinci ile farkındalığın artırılması ve uygulamanın yaygınlaştırılması için mahalli idareler tarafından süreli kampanyalar düzenlenmesi, vatandaşların atıklarını ayrı biriktirmesini teşvik edici organizasyonların yapılması, eğitim kurumlarında ise Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğinde “Sıfır Atık Öğrenci Kulüpleri”nin oluşturulması ile ilgili konular belirlendi.