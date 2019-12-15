Sigara içen sürücüye yapay zekayla takip

ARI Teknokent’te geliştirilen projeyle, aracında uyuyan veya sigara içen sürücü yapay zekayla tespit edilecek.

Sürüş esnasında sigara içen, telefonla konuşan, uyuyan veya emniyet kemerini bağlamayan sürücüleri yapay zekayla tespit edebilecek. Aracın dikiz aynasında yer alan yüksek çözünürlüklü kamerayla sürücüyü takip eden sistem, elde edilen görüntülerin yapay zeka tarafından analiz edilerek sürücüyü ve merkezi uyarmasına dayanıyor.

DAVRANIŞLARI İZLİYOR

Sürücünün hareket halinde sigara içtiğini, telefonla konuştuğunu, uyukladığını veya emniyet kemerini bağlamadığını algılayabilen teknoloji kamera görüntülerini merkeze ileterek anlık uyarılarda bulunuyor. İTÜ OTAM Genel Müdürü Ekrem Özcan, geçen ekim ayından itibaren İTÜ OTAM bünyesindeki test sürücülerinin, dinamometreler üzerinde 3 vardiya araç sürdüğünü ve bu durumun sürücülerle ilgili ciddi bir big data ortaya çıkardığını belirtti.

BÜYÜK DATA İÇİN ÖNEMLİ ADIM

Özcan, söz konusu bilgilerin şirketler için önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “İşte bu big data’yı, işlemek üzere tekno girişim firmalarıyla ortak projeler üretiyoruz. ‘Yapay Zeka ile Sürücü Davranışları İzleme’ projemizi de İTÜ ARI Teknokent firmalarından PIXSelect ile birlikte geliştiriyoruz. Yapay zeka ile paylaştığımız data arttıkça, zeka seviyesi artıyor, daha hızlı tespit edebiliyor. OTAM’da testlerini yürüttüğümüz ve kullandığımız bu teknolojik çözüm ile forklift kullanıcılarından filolarındaki araçların sürücülerine kadar diğer firmalarımızın ihtiyacını karşılamaya da hazırız.”